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Temwa Chawinga Getty Images

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NWSLで2度MVPとゴールデンブーツ賞を獲得したテムワ・チャウィンガが、KCカレントとの契約を2029年まで延長した。

NWSL
T. Chawinga
カンザスシティカレント

カンザスシティ・カレントのフォワード、テムワ・チャウィンガは、過去2シーズン連続でNWSLのMVPとゴールデンブーツ賞を獲得し、バロンドールの候補にも選ばれた。彼女はハイインパクト・プレイヤー・ルールにより、2029年までカレントと契約延長した。

  • Temwa Chawinga, Kansas City CurrentGetty Images

    テムワ・チャウィンガはKCにいる

    カンザスシティ・カレントは月曜日、テムワ・チャウィンガとの契約を2029年まで延長したと発表した。

    チャウィンガは過去2シーズンでNWSL最多得点をマーク。2024年にカレント入りし、1年目で20ゴール、昨年は15ゴール、今年はすでに7ゴールを決め、リーグ2位タイにつけている。 2年連続ゴールデンブーツ賞とMVPに輝いた。

    通算56試合で42得点11アシスト、うち15得点が決勝点。プレーオフを含めると47得点12アシストをマークしている。

    この契約延長は、フォワードのアリー・セントナーをエンジェル・シティFCに放出し、85万ドルの移籍金を獲得してからわずか1週間後の発表である。


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  • Kansas City CurrentGetty Images

    ハイインパクト・プレイヤー・ルール

    ESPNによると、この取引に詳しい関係者は、これがNWSLの新しい「ハイ・インパクト・プレイヤー（HIP）」ルールに基づいて行われたと明かした。

    このルールは7月1日に発効し、各クラブは最大100万ドルまでサラリーキャップを超過できる。チャウィンガは、カレントでこのルールが適用された第1号選手だ。




  • Temwa Chawinga, Ally SentnorGetty Images

    「カンザスシティを故郷だと思っている」

    「カンザスシティは故郷同然なので、今回の契約延長は私にとって大きな意味があります」とチャウィンガはクラブの声明で語った。「クラブや街が私やチームメイトを応援してくれる姿勢は本当に特別です。カンザスシティにさらに長く残り、チームメイトと頑張る日が楽しみです。」

  • Temwa ChawingaGetty Images

    次は何が待っているのでしょうか？

    6月26日（金）、NWSLが再開。カンザスシティ・カレントとチャウィンガは、リーグの権威あるチャレンジカップでゴッサムFCと対戦する。

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