NWSLで2度MVPとゴールデンブーツ賞を獲得したテムワ・チャウィンガが、KCカレントとの契約を2029年まで延長した。

カンザスシティ・カレントは月曜日、テムワ・チャウィンガとの契約を2029年まで延長したと発表した。

チャウィンガは過去2シーズンでNWSL最多得点をマーク。2024年にカレント入りし、1年目で20ゴール、昨年は15ゴール、今年はすでに7ゴールを決め、リーグ2位タイにつけている。 2年連続ゴールデンブーツ賞とMVPに輝いた。

通算56試合で42得点11アシスト、うち15得点が決勝点。プレーオフを含めると47得点12アシストをマークしている。

この契約延長は、フォワードのアリー・セントナーをエンジェル・シティFCに放出し、85万ドルの移籍金を獲得してからわずか1週間後の発表である。



