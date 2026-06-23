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NWSLで2度MVPとゴールデンブーツ賞を獲得したテムワ・チャウィンガが、KCカレントとの契約を2029年まで延長した。
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テムワ・チャウィンガはKCにいる
カンザスシティ・カレントは月曜日、テムワ・チャウィンガとの契約を2029年まで延長したと発表した。
チャウィンガは過去2シーズンでNWSL最多得点をマーク。2024年にカレント入りし、1年目で20ゴール、昨年は15ゴール、今年はすでに7ゴールを決め、リーグ2位タイにつけている。 2年連続ゴールデンブーツ賞とMVPに輝いた。
通算56試合で42得点11アシスト、うち15得点が決勝点。プレーオフを含めると47得点12アシストをマークしている。
この契約延長は、フォワードのアリー・セントナーをエンジェル・シティFCに放出し、85万ドルの移籍金を獲得してからわずか1週間後の発表である。
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ハイインパクト・プレイヤー・ルール
ESPNによると、この取引に詳しい関係者は、これがNWSLの新しい「ハイ・インパクト・プレイヤー（HIP）」ルールに基づいて行われたと明かした。
このルールは7月1日に発効し、各クラブは最大100万ドルまでサラリーキャップを超過できる。チャウィンガは、カレントでこのルールが適用された第1号選手だ。
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「カンザスシティを故郷だと思っている」
「カンザスシティは故郷同然なので、今回の契約延長は私にとって大きな意味があります」とチャウィンガはクラブの声明で語った。「クラブや街が私やチームメイトを応援してくれる姿勢は本当に特別です。カンザスシティにさらに長く残り、チームメイトと頑張る日が楽しみです。」
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次は何が待っているのでしょうか？
6月26日（金）、NWSLが再開。カンザスシティ・カレントとチャウィンガは、リーグの権威あるチャレンジカップでゴッサムFCと対戦する。