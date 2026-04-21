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NWSLが18番目のフランチャイズとしてコロンバスに新チームを認定
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コロンバスがNWSLの18番目のフランチャイズを獲得
4月21日（火）、スコッツ・ミラクル・グロ・フィールドでの生中継で、オハイオ州コロンバスがナショナル・ウィメンズ・サッカー・リーグ（NWSL）の18番目のチームとして正式に加盟すると発表された。
コロンバスはボストン、デンバー、アトランタに続く新チームで、アトランタとともに2028年春にリーグ戦を開始する。
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ハスラム家がコロンバスのNWSL新チームを所有
NWSLがコロンバスに新チームを付与することを喜びをもって発表します。ハスラム家が所有し、コロンバス・クルー（MLS）、クリーブランド・ブラウンズ（NFL）、ミルウォーキー・バックス（NBA）を運営するハスラム・スポーツ・グループが運営します。オーナーはディー・ハスラムとジミー・ハスラム、マネージング・パートナーはホイットニー・ハスラム・ジョンソンとJWジョンソンです。
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「コロンバスは、私たちが一緒にチームを作りたい市場であり、オーナーグループです」
NWSLの新規加盟クラブは、コロンバス市中心部の天然芝スタジアム「スコッツ・ミラクル・グロ・フィールド」を本拠地とする。同スタジアムは2021年にオープンし、MLSコロンバス・クルーのホームでもあり、収容人数は2万1700人。NWSL開催に向け、ロッカールームなど関連施設の改修が行われる。
NWSLはプレスリリースで「熱狂的なファンと世界クラスのインフラを持つコロンバスが加わったことで、NWSLおよび女子スポーツへの関心が高まっていることが示された」と述べた。「ボストン、デンバー、アトランタへの拡大と並行し、当リーグは計画的に成長しており、コロンバスはまさに私たちが共に発展を築きたい市場でありオーナーグループだ。」
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次は何があるのでしょうか？
Sporticoによると、ハスラム家はNWSL新規参入チームに2億500万ドルを支払った。これまでの最高額はアトランタへの1億6500万ドルだった。
ハスラム・スポーツ・グループは昨年2月、NWSL参入の意向を示していた。
これによりNWSLはコロンバスに初進出する。