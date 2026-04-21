NWSLが18番目のフランチャイズとしてコロンバスに新チームを認定

NWSLの新規加盟クラブは、コロンバス市中心部の天然芝スタジアム「スコッツ・ミラクル・グロ・フィールド」を本拠地とする。同スタジアムは2021年にオープンし、MLSコロンバス・クルーのホームでもあり、収容人数は2万1700人。NWSL開催に向け、ロッカールームなど関連施設の改修が行われる。

NWSLはプレスリリースで「熱狂的なファンと世界クラスのインフラを持つコロンバスが加わったことで、NWSLおよび女子スポーツへの関心が高まっていることが示された」と述べた。「ボストン、デンバー、アトランタへの拡大と並行し、当リーグは計画的に成長しており、コロンバスはまさに私たちが共に発展を築きたい市場でありオーナーグループだ。」