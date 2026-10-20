欧州カップ戦の熱戦が戻ってくる。UEFAチャンピオンズリーグとUEFAヨーロッパリーグは第3節、UEFAカンファレンスリーグは第2節を迎える。主役となるイタリア勢は、リーグフェーズでの戦いに弾みをつけ、イタリアのランキングを押し上げたいところだ。

見逃せない3日間にピッチに立つのは、インテル、ナポリ、ローマ、コモ、ミラン、ユヴェントス、アタランタだ。

欧州最高峰の大会では、ローマとナポリが今週のカップ戦の幕を開ける。前節、終盤にレアル・マドリーに敗れたローマは、ヤヤ・トゥーレ擁するスロヴァン・ブラチスラヴァを迎える。ガスペリーニ監督率いるチームにとって、突破への望みをつなぐには勝利が欠かせない。同時刻の21時には、ナポリがマラドーナでボデ／グリムトと対戦する。ボデ／グリムトはホームでボルシア・ドルトムントに勝利して乗り込んでくる。元ミランのハウゲを擁するノルウェー勢は、前回のチャンピオンズリーグ最大のサプライズとなり、インテルを下して準々決勝まで進んだ。今大会初のアウェー勝利を目指してイタリアにやって来る。火曜日の21時には、優勝候補の筆頭に挙げられる2チームによるパリ・サンジェルマン対バルセロナも予定されている。





水曜日も見応え十分の一夜となる。18時45分に先陣を切るコモは、マンチェスター・ユナイテッドと対戦。相手は苦しい状況にあるものの、フェイエノールトにロッテルダムで敗れた雪辱を期すファブレガス監督のチームにとって、手ごわい相手であることに変わりはない。この節もう一つの屈指のビッグマッチ、バイエルン・ミュンヘン対アーセナルにも注目だ。こちらも決勝の前哨戦となり得る。





木曜日は残るイタリア勢の出番だ。ヨーロッパリーグでは、ミランが2試合連続のアウェー戦でボーンマスと対戦し、ユヴェントスは点取り屋ルポールを擁するレンヌに挑む。カンファレンスリーグでは、アタランタが壮麗なヨハン・クライフ・アレナで、ユリアン・ブラント擁するアヤックスと対戦する。





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