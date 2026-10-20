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ライブ
FC Barcelona v Paris Saint-Germain - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD2Getty Images Sport
Emanuele Tramacere
翻訳者：

NOWで欧州カップ戦を楽しむ：UEFAチャンピオンズリーグ、UEFAヨーロッパリーグ、UEFAカンファレンスリーグの視聴方法

UEFAチャンピオンズリーグ
UEFAヨーロッパリーグ
UEFAカンファレンスリーグ

欧州カップ戦の熱戦が戻ってくる。UEFAチャンピオンズリーグとUEFAヨーロッパリーグは第3節、UEFAカンファレンスリーグは第2節を迎える。主役となるイタリア勢は、リーグフェーズでの戦いに弾みをつけ、イタリアのランキングを押し上げたいところだ。

見逃せない3日間にピッチに立つのは、インテル、ナポリ、ローマ、コモ、ミラン、ユヴェントス、アタランタだ。

欧州最高峰の大会では、ローマとナポリが今週のカップ戦の幕を開ける。前節、終盤にレアル・マドリーに敗れたローマは、ヤヤ・トゥーレ擁するスロヴァン・ブラチスラヴァを迎える。ガスペリーニ監督率いるチームにとって、突破への望みをつなぐには勝利が欠かせない。同時刻の21時には、ナポリがマラドーナでボデ／グリムトと対戦する。ボデ／グリムトはホームでボルシア・ドルトムントに勝利して乗り込んでくる。元ミランのハウゲを擁するノルウェー勢は、前回のチャンピオンズリーグ最大のサプライズとなり、インテルを下して準々決勝まで進んだ。今大会初のアウェー勝利を目指してイタリアにやって来る。火曜日の21時には、優勝候補の筆頭に挙げられる2チームによるパリ・サンジェルマン対バルセロナも予定されている。


水曜日も見応え十分の一夜となる。18時45分に先陣を切るコモは、マンチェスター・ユナイテッドと対戦。相手は苦しい状況にあるものの、フェイエノールトにロッテルダムで敗れた雪辱を期すファブレガス監督のチームにとって、手ごわい相手であることに変わりはない。この節もう一つの屈指のビッグマッチ、バイエルン・ミュンヘン対アーセナルにも注目だ。こちらも決勝の前哨戦となり得る。


木曜日は残るイタリア勢の出番だ。ヨーロッパリーグでは、ミランが2試合連続のアウェー戦でボーンマスと対戦し、ユヴェントスは点取り屋ルポールを擁するレンヌに挑む。カンファレンスリーグでは、アタランタが壮麗なヨハン・クライフ・アレナで、ユリアン・ブラント擁するアヤックスと対戦する。


魅力あふれる全試合をNOWで独占配信。



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    チャンピオンズリーグは、全203試合のうち185試合をNOWだけでストリーミング配信。NOWはSkyのチャンネル群で放送されるイベントをライブ配信するオンデマンドプラットフォームだ。UEFAヨーロッパリーグとUEFAカンファレンスリーグも、複数試合の模様を伝える「ディレッタ・ゴル」を含め、2031年までNOWで独占配信される。各試合では、試合前後の充実した放送に加え、選手らへのインタビュー、現地リポーターによる取材、スタジオのSky Sport解説陣によるコメントも届ける。

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