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NFLはスパーズの負傷者続出に責任があるのだろうか？ 10億ポンドを投じたスタジアムでアメリカンフットボールの試合が開催される中、開閉式ピッチがフィットネスに関する大規模な見直しの対象となっている
顕微鏡下でのピッチの伸縮
トッテナム・ホットスパー・スタジアムは、天然芝をスライドさせてNFLやコンサート用の人工芝を出す「デュアルサーフェス技術」で知られます。 しかしスカイ・スポーツによると、新パフォーマンス・ディレクターのダン・ルウィンドン氏は、このシステムが脚や靭帯の重傷増加に関与していないか調査中だ。反発力や表面張力を測った独立試験は実施されたが結果は決定的でなく、現在も他スタジアムとの比較分析が続いている。
ホームゲームでデヤン・クルセフスキ、ラドゥ・ドラグシン、ウィルソン・オドベールが負傷。ジェームズ・マディソンもボーデ/グリムト戦で前十字靭帯（ACL）の部分断裂後に完全断裂した。 なお、レアル・マドリードもサンティアゴ・ベルナベウの可動式ピッチ導入後にACL損傷が相次ぎ、同様の調査を行っている。
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構造的な問題と経営陣の混乱
ピッチ外では、ルウィンドンの3か月調査でクラブのパフォーマンス部門に構造的課題が判明したと報じられた。 クラブ上層部は、医療スタッフとコーチングスタッフ間の連携不足と意思決定の共有不十分が、怪我の再発を繰り返す悪循環を生んでいると分析。対策として、トッテナムは「小規模チーム方式」を導入する方針だ。特定のフィジオセラピストを6人の選手グループに専任し、個別化されたトレーニングと質の高いフィジカル準備を確実にする。
さらに、1年間にアンジェ・ポステコグルー、トーマス・フランク、イゴール・トゥドール、ロベルト・デ・ゼルビと監督が頻繁に交代したことも要因だ。選手たちは多様なトレーニングや戦術に対応できず、身体的リスクが増大した。
クラブ、サイモンズ事件で医療チームを擁護
クラブは、シャビ・シモンズのシーズン絶望となる負傷対応を巡る批判を受け、医療スタッフを擁護する立場を取った。ウルブズ戦で勝利した際、このMFにはアイススプレーが施され、一度ピッチに戻ったものの、前十字靭帯断裂で担架で運び出された。ファンの反発にもかかわらず、クラブはこの判断を支持。ルウィンドン氏は医療チームの対応に非常に満足していたという。 シモンズ本人がプレー続行を希望し、ピッチサイドでは前十字靭帯の診断が難しいことから、一旦戻させた判断は妥当だったとする。
クラブは、その再出場が傷病を悪化させなかったと強調する。この出来事は、デ・ゼルビ監督就任後3試合でロメロとウドギーも負傷した悪夢のデビュー期間に起きた一幕だった。監督はパフォーマンス部門と医療部門の連携強化のため、チーム心理士の招聘など、支援体制の強化を進めている。
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マディソンは説明を求めている
マディソンは、クラブのフィットネス記録を徹底的に分析する必要があると率直に語り、次のように述べている。「我々の怪我の状況は他のどのクラブよりも深刻だ。人々は『あっちにはあれがあるし、こっちにはこれがある』と言うかもしれない。だが、我々の状況は桁外れにひどく、原因を突き止める必要がある。 ただ、前十字靭帯断裂やデヤン・クルセフスキがマーク・ゲヒに受けたタックルのように不運もある。それは医療チームやピッチのせいではない。噂の多くはデタラメだ」
それでも、多くの主力選手が長期離脱したことがシーズンを左右したと断言。「少し不運だったかもしれないが、我々が欠場した影響は否定できない。 僕やクルセフスキ、クドゥス、ベンタンクールが3か月も離脱した。彼ら全員がシーズン通じてプレーしていれば、この状況は避けられたと確信している。事実だ。それでもこれが現実で、今日、仲間たちが最後まで戦ったことを誇りに思う」