NFLはスパーズの負傷者続出に責任があるのだろうか？ 10億ポンドを投じたスタジアムでアメリカンフットボールの試合が開催される中、開閉式ピッチがフィットネスに関する大規模な見直しの対象となっている

マディソンは、クラブのフィットネス記録を徹底的に分析する必要があると率直に語り、次のように述べている。「我々の怪我の状況は他のどのクラブよりも深刻だ。人々は『あっちにはあれがあるし、こっちにはこれがある』と言うかもしれない。だが、我々の状況は桁外れにひどく、原因を突き止める必要がある。 ただ、前十字靭帯断裂やデヤン・クルセフスキがマーク・ゲヒに受けたタックルのように不運もある。それは医療チームやピッチのせいではない。噂の多くはデタラメだ」

それでも、多くの主力選手が長期離脱したことがシーズンを左右したと断言。「少し不運だったかもしれないが、我々が欠場した影響は否定できない。 僕やクルセフスキ、クドゥス、ベンタンクールが3か月も離脱した。彼ら全員がシーズン通じてプレーしていれば、この状況は避けられたと確信している。事実だ。それでもこれが現実で、今日、仲間たちが最後まで戦ったことを誇りに思う」