参加チーム数はまだ明らかになっていない。現行の48チームから64チームに増える可能性があり、その場合、試合数も104から128に増加する。スペインの出場は確実だ。スペインは昨年7月14日の決勝で、延長戦にフェラン・トーレスが挙げたゴールによりアルビセレステ（アルゼンチン代表）を破り、2010年に続く優勝を果たした。この成功、とりわけルイス・デ・ラ・フエンテ監督率いる代表チームの高い人気を受け、Netflixは投資を決断。次のワールドカップをスペインとアンドラで独占配信する権利を獲得した。このニュースを報じたのはジ・アスレティックだ。ライブスポーツイベントの分野にも定着した同配信プラットフォームが本日公式サイトに掲載したプレスリリースを、同メディアがこの数時間のうちに伝えた。