3大陸にまたがって開催される、特大規模の大会だ。2030年6月8日から7月21日まで、計44日間にわたって行われる次回のサッカーワールドカップに向け、すでに準備が進んでいる。開催期間は、夏にアメリカとメキシコで行われた大会より5日長い。試合の大半はモロッコ、スペイン、ポルトガルで行われるが、1930年にモンテビデオで開催された第1回大会から100周年を祝うため、一部の試合はウルグアイ、アルゼンチン、パラグアイでも行われる。
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Netflix、2030年ワールドカップのスペインでの配信権を獲得
Netflixの選択
参加チーム数はまだ明らかになっていない。現行の48チームから64チームに増える可能性があり、その場合、試合数も104から128に増加する。スペインの出場は確実だ。スペインは昨年7月14日の決勝で、延長戦にフェラン・トーレスが挙げたゴールによりアルビセレステ（アルゼンチン代表）を破り、2010年に続く優勝を果たした。この成功、とりわけルイス・デ・ラ・フエンテ監督率いる代表チームの高い人気を受け、Netflixは投資を決断。次のワールドカップをスペインとアンドラで独占配信する権利を獲得した。このニュースを報じたのはジ・アスレティックだ。ライブスポーツイベントの分野にも定着した同配信プラットフォームが本日公式サイトに掲載したプレスリリースを、同メディアがこの数時間のうちに伝えた。
女子ワールドカップも
Netflixは実際、ここ数週間で、2027年と2031年の女子ワールドカップ、NFLの試合、さらに12月11日に予定されているタイソン・フューリー対アンソニー・ジョシュアのボクシング戦を加入者に提供できる権利を確保した。そして今回、FIFAとのより広範な商業パートナーシップの一環として、新たな契約が結ばれた。具体的には、試合前後の特別番組やハーフタイム中の詳しい解説、出場が見込まれる選手たちを紹介するコンテンツの制作が含まれる。またスペインでは、各試合日に1試合を無料で視聴できるほか、スペイン代表の試合、準決勝2試合、決勝を含む試合パッケージが無料放送局で放送される。
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