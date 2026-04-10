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Dibu Martinez Aston VillaGetty Images
Yosua Arya

翻訳者：

Netflix、アルゼンチンの英雄エミ・マルティネスを題材にしたアニメ映画を公開へ

エミリアーノ・マルティネス
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Netflixは、アルゼンチンのゴールキーパー、エミ・マルティネスにスポットライトを当てたアニメ映画を公開すると発表した。マル・デル・プラタでの少年期から世界的な成功までを、アニメ、インタビュー、アーカイブ映像で追う。

  • Netflix、マルティネスを題材にしたアニメ映画を発表

    Netflixは4月7日、アルゼンチンに新オフィスを開設し、2026～2027年の新作ラインアップを発表。その一環として、同国代表GKマルティネスを描いたアニメ映画『Dibu Martinez: El pibe que ataja el tiempo（時間を止める少年）』の制作も正式に発表した。公開は今年後半の予定だ。 監督はグスタボ・コバ、脚本はエルナン・カシアリ。マル・デル・プラタでの少年期から、アルゼンチン代表とアストン・ヴィラでの活躍までを描く。

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  • Netflixがこのプロジェクトのコンセプトを解説する

    Netflixはプロジェクト発表時、本作のクリエイティブビジョンとゴールキーパーの物語の詳細を明らかにした。

    同社は公式声明で「このニュースは、ゴールを守るセーブのようにワクワクする」と述べた。 エルナン・カシアリが脚本、リニエルスがイラスト、グスタボ・コバが監督を務める『ディブ・マルティネス：時間を守る少年』は、未公開インタビューとアニメで、ゴールキーパーを夢見た少年がアルゼンチン代表の英雄になるまでを描く。まもなくNetflixで配信開始。

  • マルティネスの台頭を支えた独創的なストーリーテリング

    この映画は、時間を止められる少年を描く。その能力は、マルティネスがPK戦で示した冷静さと精神力を象徴する。アルゼンチンの漫画家リカルド・シリ（リニエルス）のイラスト、アーカイブ映像、友人・家族・チームメイトのインタビューで構成される。 エグゼクティブプロデューサーはセルヒオ・フェラーロとアレハンドロ・グレコ、ショーランナーはアンドレス・エミリオ、制作はペグサが担当する。

    マルティネスが国際舞台で注目されたのは2021年。以来、コパ・アメリカ2021、フィナリッシマ2022、ワールドカップ2022、コパ・アメリカ2024でアルゼンチンの勝利に貢献した。

  • Emiliano Martinez Aston Villa 2025Getty Images

    次は何が待っているのでしょうか？

    映画の公開が待ち遠しいが、マルティネスはヴィラでのプレミアリーグに集中している。彼はクラブと代表で要であり、ヨーロッパリーグ準々決勝1stレグでボローニャを3-1と破った。ヴィラは現在4位で、3位マンチェスター・ユナイテッドを1ポイント差で追う。

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