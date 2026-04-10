Netflix、アルゼンチンの英雄エミ・マルティネスを題材にしたアニメ映画を公開へ

Netflixはプロジェクト発表時、本作のクリエイティブビジョンとゴールキーパーの物語の詳細を明らかにした。

同社は公式声明で「このニュースは、ゴールを守るセーブのようにワクワクする」と述べた。 エルナン・カシアリが脚本、リニエルスがイラスト、グスタボ・コバが監督を務める『ディブ・マルティネス：時間を守る少年』は、未公開インタビューとアニメで、ゴールキーパーを夢見た少年がアルゼンチン代表の英雄になるまでを描く。まもなくNetflixで配信開始。