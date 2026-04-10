Getty Images
翻訳者：
Netflix、アルゼンチンの英雄エミ・マルティネスを題材にしたアニメ映画を公開へ
Netflix、マルティネスを題材にしたアニメ映画を発表
Netflixは4月7日、アルゼンチンに新オフィスを開設し、2026～2027年の新作ラインアップを発表。その一環として、同国代表GKマルティネスを描いたアニメ映画『Dibu Martinez: El pibe que ataja el tiempo（時間を止める少年）』の制作も正式に発表した。公開は今年後半の予定だ。 監督はグスタボ・コバ、脚本はエルナン・カシアリ。マル・デル・プラタでの少年期から、アルゼンチン代表とアストン・ヴィラでの活躍までを描く。
Netflixがこのプロジェクトのコンセプトを解説する
Netflixはプロジェクト発表時、本作のクリエイティブビジョンとゴールキーパーの物語の詳細を明らかにした。
同社は公式声明で「このニュースは、ゴールを守るセーブのようにワクワクする」と述べた。 エルナン・カシアリが脚本、リニエルスがイラスト、グスタボ・コバが監督を務める『ディブ・マルティネス：時間を守る少年』は、未公開インタビューとアニメで、ゴールキーパーを夢見た少年がアルゼンチン代表の英雄になるまでを描く。まもなくNetflixで配信開始。
マルティネスの台頭を支えた独創的なストーリーテリング
この映画は、時間を止められる少年を描く。その能力は、マルティネスがPK戦で示した冷静さと精神力を象徴する。アルゼンチンの漫画家リカルド・シリ（リニエルス）のイラスト、アーカイブ映像、友人・家族・チームメイトのインタビューで構成される。 エグゼクティブプロデューサーはセルヒオ・フェラーロとアレハンドロ・グレコ、ショーランナーはアンドレス・エミリオ、制作はペグサが担当する。
マルティネスが国際舞台で注目されたのは2021年。以来、コパ・アメリカ2021、フィナリッシマ2022、ワールドカップ2022、コパ・アメリカ2024でアルゼンチンの勝利に貢献した。
- Getty Images
次は何が待っているのでしょうか？
映画の公開が待ち遠しいが、マルティネスはヴィラでのプレミアリーグに集中している。彼はクラブと代表で要であり、ヨーロッパリーグ準々決勝1stレグでボローニャを3-1と破った。ヴィラは現在4位で、3位マンチェスター・ユナイテッドを1ポイント差で追う。