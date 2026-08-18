NEC指揮官にとって最も大きな悩みの種となっているのは、施設への日常的なアクセスと駐車の手配だ。シュロイデルは、スタジアムの改修によって車を止めるといった単純なことさえ日々ひと苦労になっていると、ユーモアを交えつつ率直に明かした。

「私にとって最も重要なのは、チームと落ち着いて仕事をすることだ。スタジアムの上にチャンピオンズリーグと書かれた看板があろうがなかろうが、そのことは何も変わらない」と、NECの監督は淡々と語った。