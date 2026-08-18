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NECの指揮官ディック・シュロイデル、チャンピオンズリーグ出場権争いの「もどかしい」現実を明かす
スタジアム変更への反応
『De Telegraaf』によると、NECのシュロイダー監督が、デ・ホッフェルトで最近行われたチャンピオンズリーグ仕様の改修について、率直で飾らない見解を示した。クラブが欧州のトップレベルの大会に向けて準備を進める一方で、必要なスタジアム調整はコーチングスタッフに思わぬ頭痛の種ももたらしている。
シュロイダー監督は、クラブの本拠地に施された大規模な変更について、全面的に「hoteldebotel」ではないと認めた。厳格な大会基準を満たすために必要な動線面の変更は、トレーニング拠点での日常に明らかな支障を及ぼしている。
- Goal Sports Images
日々の移動面での不満
NEC指揮官にとって最も大きな悩みの種となっているのは、施設への日常的なアクセスと駐車の手配だ。シュロイデルは、スタジアムの改修によって車を止めるといった単純なことさえ日々ひと苦労になっていると、ユーモアを交えつつ率直に明かした。
「私にとって最も重要なのは、チームと落ち着いて仕事をすることだ。スタジアムの上にチャンピオンズリーグと書かれた看板があろうがなかろうが、そのことは何も変わらない」と、NECの監督は淡々と語った。
欧州での野心と伝統のバランスを取る
こうした野心的な改修は、NECの目覚ましい躍進と、欧州大陸最高峰の舞台で戦う準備が整っていることを示している。しかし、伝統的なオランダのクラブ本拠地を欧州基準に適合した会場へ移行させるには、関係者全員の忍耐が必要となる。
「第2戦に向けて望みをつなぐ結果を得るには、自分たちがピークに達する必要がある。大勢の観衆が後押ししてくれれば、それも力になる」とシュロイデルは付け加え、目前の挑戦にしっかりと焦点を当てた。
- Getty Images Sport
欧州の試合に向けて展望すると
各種手続きとスタジアムの改修が完了に近づく中、関心は今、目前に迫る今後の試合へと完全に移っている。NECのサポーターは、デ・ホッフェルトの新たな姿を背景に、チームが欧州の舞台の要求にどう適応するのかを心待ちにしている。
シュロイデル監督とそのチームは、駐車場をめぐる問題を脇に置き、UEFAチャンピオンズリーグのプレーオフラウンドで強豪相手に挑む準備を進める。第1戦は2026年8月19日、NECがナイメヘンでボデ／グリムトをホームに迎え、ゴッフェルトスタディオンで現地時間21時にキックオフ予定。この歴史的な戦いは、クラブと忠実なファンベースにとって記憶に残る夜を約束するものとなりそうだ。
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