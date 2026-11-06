メリーランド大学のサショ・チロフスキとUNCのカルロス・ソモアノが主導するこの方式の支持者たちは、10月7日に承認されたことで、長く待ち望んだ勝利を手にしたと考えていた。しかし、ピットのアスレチックディレクター、アレン・グリーンが予想外の反対票を投じたため、NCAAディビジョンIキャビネットでの承認は想定より僅差だった。

その結果、承認を取り消すための投票が可能になった。サッカー部を擁しているかどうかにかかわらず、NCAAディビジョンIの全加盟校に投票権があった。そして、サッカー部を持たない学校の支持を得た懐疑派の学校による予想外の動きで、確実とみられていた承認は土壇場で覆された。

NCAAは午後5時の締め切り直後、声明でこの結果を認めた。

「金曜日、手続き上の30日間が終了した時点で、ディビジョンI加盟校の3分の2が、以前承認された規則変更を取り消した。この変更は、ディビジョンI男子サッカーのシーズンを2学期にまたがるものとし、春に選手権を開催する内容だった。ディビジョンIキャビネットでの賛成票が75％未満で採択された提案は、30日間の取り消し手続きの対象となる。今回の取り消しにより、ディビジョンI男子サッカーは引き続き秋に選手権シーズンを実施する」

最終的な取り消し票は247票で、必要な241票をわずかに上回った。このうち106票は男子サッカー部を持たない学校からのものだった。締め切り15分前の時点では、サッカー部を持つ学校の70％近くが取り消しに投票していた。