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NCAA、ディビジョンI所属校の土壇場での反発を受け、男子大学サッカーの画期的な2学期にまたがる計画が覆されたと発表
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正式に覆された
メリーランド大学のサショ・チロフスキとUNCのカルロス・ソモアノが主導するこの方式の支持者たちは、10月7日に承認されたことで、長く待ち望んだ勝利を手にしたと考えていた。しかし、ピットのアスレチックディレクター、アレン・グリーンが予想外の反対票を投じたため、NCAAディビジョンIキャビネットでの承認は想定より僅差だった。
その結果、承認を取り消すための投票が可能になった。サッカー部を擁しているかどうかにかかわらず、NCAAディビジョンIの全加盟校に投票権があった。そして、サッカー部を持たない学校の支持を得た懐疑派の学校による予想外の動きで、確実とみられていた承認は土壇場で覆された。
NCAAは午後5時の締め切り直後、声明でこの結果を認めた。
「金曜日、手続き上の30日間が終了した時点で、ディビジョンI加盟校の3分の2が、以前承認された規則変更を取り消した。この変更は、ディビジョンI男子サッカーのシーズンを2学期にまたがるものとし、春に選手権を開催する内容だった。ディビジョンIキャビネットでの賛成票が75％未満で採択された提案は、30日間の取り消し手続きの対象となる。今回の取り消しにより、ディビジョンI男子サッカーは引き続き秋に選手権シーズンを実施する」
最終的な取り消し票は247票で、必要な241票をわずかに上回った。このうち106票は男子サッカー部を持たない学校からのものだった。締め切り15分前の時点では、サッカー部を持つ学校の70％近くが取り消しに投票していた。
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広がりを見せる動き
2学期制モデルを覆そうとする動きは、数週間にわたり勢いを増していた。関係者はGOALに対し、パワー4以外の大学が提案の撤回に向けて支持を集める中、予想外の投票があり、会議では「怒り」をあらわにする参加者もいたと語った。それでも、モデルの支持者らは反対派の勢いに不意を突かれ、期限までに各大学の支持を得ようと奔走した。
関係者が「最後の賭け」と表現した、提案の撤回を求める票を取り下げるよう各大学を説得する土壇場の働きかけも、結局は実らなかった。
撤回に賛成票を投じた人の中には、ウォフォード大学のアスレチックディレクター、スコット・カルもいた。
「私たちは皆、男子サッカーが今後も成長し、発展することを望んでいる。だが、意義ある変革には、大学側の幅広い支持と、NCAAディビジョン1のあらゆるレベルのプログラムが持続できるモデルが必要だ」と、カルは声明で述べた。
モデルは再び失敗する
2学期制は、大学サッカーを現代化する手段とみなされていた。過密日程に加え、試合が注目を集めにくいことから、支持者は長年、シーズンを学年全体に延ばして週1試合とする方式が、競技の発展を促し、選手育成により良い環境をもたらすと主張してきた。2学期制の構想は、何らかの形で約30年前から存在している。
反対派は、資金不足、広報スタッフへの負担、施設を共用するため春の試合日程を組みにくいことなど、別の問題を挙げた。最終的には、反対派の主張が通った。
支持者はGOAL に対し、今後も何らかの形で2学期制の実現を目指す考えを示している。ある著名な監督は、特に強く支持する約80校が独立し、残る130校とは別に、学年全体を通して大学サッカーを行う可能性があると推測した。また、別の情報筋は、議案の撤回に使われたとされる不透明な手法を理由に、異議申し立てを行う余地があるかもしれないと主張した。
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