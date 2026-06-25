ESPNインサイダーのブライアン・ウィンドホルスト氏によると、夏に「ザ・クロー」を巡る大型トレードが成立する可能性は高いという。同氏はデトロイト・ピストンズがドラフト指名権、ロン・ホランド、マーカス・サッサーとの交換でレナードを獲得する最も現実的な相手だと指摘した。
ESPN同僚のボビー・マークス氏は、レナードの古巣サンアントニオ・スパーズとトロント・ラプターズも興味を示す可能性があると付け加えた。
ESPNインサイダーのブライアン・ウィンドホルスト氏によると、夏に「ザ・クロー」を巡る大型トレードが成立する可能性は高いという。同氏はデトロイト・ピストンズがドラフト指名権、ロン・ホランド、マーカス・サッサーとの交換でレナードを獲得する最も現実的な相手だと指摘した。
ESPN同僚のボビー・マークス氏は、レナードの古巣サンアントニオ・スパーズとトロント・ラプターズも興味を示す可能性があると付け加えた。
スパーズはヴィクター・ウェンバニャマら若手中心でNBAファイナルに進出したが、ニューヨーク・ニックスに敗れた。チャンピオン経験のあるレナードは、王座への最後のピースとなるかもしれない。
2019年にチームを初優勝に導いたラプターズも、カワイとスコッティ・バーンズ、ブランドン・イングラムを組み合わせる案に興味を示している。マークスGMはRJ・バレットを交換要員として挙げた。
「ザ・クロー」のトレード噂の背景には、契約最終年を迎えるカワイが来季5030万ドルの年俸を受け取り、大型契約を狙うというシナリオがある。
レナードは平均27.9得点、6.3リバウンド、3.6アシストを記録。ここ数年で最も安定し、怪我も少なかった。2024-25シーズンは37試合の出場にとどまったが、今季は65試合に出場した。
それでもカワイの健康不安は根強く、クリッパーズはトレード期限に始めた若返りを、彼を若手やドラフト指名権と交換することでさらに推し進める可能性がある。
チームはすでにジェームズ・ハーデンとイヴィカ・ズバックのトレードで「今すぐ勝つ」から長期計画へ方針転換しており、プレーオフ進出を決めた直後の出来事だった。
ハーデンは2巡目指名権と2度のオールスター選出歴を持つ若いダリアス・ガーランドとの交換でクリーブランド・キャバリアーズへ移籍した。 ズバツは2026年（保護付き）と2029年（無保護）の1巡目指名権、2巡目指名権1つ、ベネディクト・マチューリンとの交換でインディアナ・ペイサーズへ移籍。2026年の指名権で得たドラフト5位で、クリッパーズはキーオタン・ワグラーという有望株を獲得した。
34歳となったカワイがこのままチームに残るべきか、本人がそれを望んでいるのかは不透明だ。別れの兆しは、すでに現れ始めているかもしれない。