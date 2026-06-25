レナードは平均27.9得点、6.3リバウンド、3.6アシストを記録。ここ数年で最も安定し、怪我も少なかった。2024-25シーズンは37試合の出場にとどまったが、今季は65試合に出場した。

それでもカワイの健康不安は根強く、クリッパーズはトレード期限に始めた若返りを、彼を若手やドラフト指名権と交換することでさらに推し進める可能性がある。

チームはすでにジェームズ・ハーデンとイヴィカ・ズバックのトレードで「今すぐ勝つ」から長期計画へ方針転換しており、プレーオフ進出を決めた直後の出来事だった。

ハーデンは2巡目指名権と2度のオールスター選出歴を持つ若いダリアス・ガーランドとの交換でクリーブランド・キャバリアーズへ移籍した。 ズバツは2026年（保護付き）と2029年（無保護）の1巡目指名権、2巡目指名権1つ、ベネディクト・マチューリンとの交換でインディアナ・ペイサーズへ移籍。2026年の指名権で得たドラフト5位で、クリッパーズはキーオタン・ワグラーという有望株を獲得した。

34歳となったカワイがこのままチームに残るべきか、本人がそれを望んでいるのかは不透明だ。別れの兆しは、すでに現れ始めているかもしれない。