ESPNによると、ショーン・スウィーニー氏（41）がフロリダのフランチャイズのヘッドコーチに就任する。現在はサンアントニオ・スパーズのヘッドアシスタントコーチで、チームはオクラホマシティ・サンダーとファイナル進出をかけて戦っている。
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NBAファイナル進出をかけて戦うオーランド・マジックが、新ヘッドコーチを見つけたようだ。
スウィーニーは守備に優れたコーチとして知られ、指導したヴィクター・ウェンバニャマがディフェンシブ・プレイヤー・オブ・ザ・イヤーに選ばれたスパーズをNBA屈指の守備チームに育てた。彼はジェイソン・キッド率いるマーベリックスでアシスタントコーチを務め、スロベニア代表ではルカ・ドンチッチと共にスタッフとして指導した。
マジックはビリー・ドノバンやジェフ・ヴァン・ガンディも候補に挙げたが、2011年からNBAで多様な経験を積んだスウィーニーが最終的に指揮官の座を射止めた。
モズリー監督5年目のオーランド・マジックは、依然として期待を大きく下回る。
マジックは5月初旬、プレーオフ1回戦3年連続敗退を受け、ジャマール・モズリーを解任した。彼の下でチームは成長できず、むしろ後退した。
パオロ・バンチェロ、フランツ・ワグナー、デズモンド・ベイン、ジャレン・サッグスといった才能ある選手を揃えながら、オフェンスは低調、ディフェンスも脆弱だった。これまでモズリー率いるマジックは守備で定評があっただけに、落差は大きい。
さらに怪我人が相次ぎ、バンチェロとワグナーは多くの試合を欠場。特にワグナーは足首の捻挫が長引き、レギュラーシーズン34試合の出場にとどまった。
オーランド・マジック：フランツ・ワグナー不在でデトロイト・ピストンズに敗北
プレイインでフィラデルフィア・76ersに敗れたマジックは、シャーロット・ホーネッツを下して東地区最終プレーオフ枠を獲得。東地区1位デトロイトとのシリーズでは3勝1敗とリードした。 しかし、ワグナーがシリーズ後半3試合を再び欠場。守備でカニンガムを止めきれず、オーランドは早期敗退となった。
この結果を受け、モズリーは5年間務めたヘッドコーチを解任された。 当時バスケットボール部門社長のジェフ・ウェルトマンは「ジャマールがマジックのために成し遂げたすべてに深く感謝している。彼のリーダーシップと貢献は計り知れない。苦渋の決断だが、今は新たな声と視点が必要だ。ジャマールと家族に今後の幸せを祈っている」と語った。