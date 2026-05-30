スウィーニーは守備に優れたコーチとして知られ、指導したヴィクター・ウェンバニャマがディフェンシブ・プレイヤー・オブ・ザ・イヤーに選ばれたスパーズをNBA屈指の守備チームに育てた。彼はジェイソン・キッド率いるマーベリックスでアシスタントコーチを務め、スロベニア代表ではルカ・ドンチッチと共にスタッフとして指導した。

マジックはビリー・ドノバンやジェフ・ヴァン・ガンディも候補に挙げたが、2011年からNBAで多様な経験を積んだスウィーニーが最終的に指揮官の座を射止めた。