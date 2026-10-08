アトレティコ・マドリーは、オーナーシップ体制への大きな新戦力として、NBAチャンピオンのギルジャス＝アレクサンダーの出資と関与を確保したと発表した。この動きは、カナダ人ガードが勝者のメンタリティーをスペインの名門に持ち込もうとする中で、アメリカのエリートスポーツとラ・リーガの重要な交差点となる。

クラブは、このパートナーシップが、卓越性、野心、そしてタッチラインでのディエゴ・シメオネ時代を特徴づけてきた泥くさい決意という、共有された哲学に根差していることを確認した。

組織内での新たな役割について語ったバスケットボール界のスーパースターは、欧州で最も尊敬される機関の一つに加わることへの誇りを表明した。「アトレティコ・デ・マドリーのオーナーシップグループに正式に加わることができて興奮している。欧州サッカーの頂点に長く存在感を示してきたクラブであり、その未来の一部となる機会を得られたことに感謝している」と、ギルジャス＝アレクサンダーは、アトレティコ・マドリーが発表した公式声明で述べた。