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NBAのレジェンド、マイケル・ジョーダンが、マンチェスター・シティを去るペップ・グアルディオラ監督の送別会で追悼の言葉を述べた。
名将に盛大な送別会
市内をオープントップバスでパレードした後、コープ・ライブ・アリーナに1万9000人のサポーターが集まり、感動的なアフターパーティーが開催された。 男子、女子、アカデミーチームの歴史的成果を称え、国内カップ2冠で10年の任期を終えた監督を祝福しました。ヴィンセント・コンパニやフェルナンジーニョらクラブのレジェンドも参加し、スペイン人監督の下で獲得した多数のトロフィーが披露されました。
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スポーツ界のレジェンドたちが感動的な賛辞を贈る
NBAのレジェンド、ジョーダンはビデオメッセージで世界中の祝福を先導し、こう語った。「素晴らしいキャリアを讃えたい。引退を楽しんで。ゴルフでも活躍を祈っている。まっすぐ打てよ。おめでとう。」
ゴルファーのトミー・フリートウッドも「次に何をするにしても、それだけの価値がある。友人と呼べることが光栄だ。おめでとう」と続けた。
ベテラン監督のニール・ワーノックも「君が去るなんて信じられない。多くの監督を見送ってきたが、君は群を抜いている。私が見てきた中で最高の監督だ」と語った。
カタルーニャの天才が最後の別れを告げる
祝賀会では、元主将コンパニやレンタル中のグリーリッシュがサプライズ登場。女子チームスター、カディジャ・ショーが4年契約を結んだことも発表された。
オアシスのギタリスト、ノエル・ギャラガーとの最後のステージインタビューで、グアルディオラはクラブとの絆を振り返り、こう語った。「まず、今夜お別れを言いに来てくれてありがとう。今夜、このクラブの絆を感じています。ハルドゥーン・アル・ムバラク氏、初期から支えてくれた皆さん、シティのファンに感謝します。 本当にありがとうございます。言葉では言い尽くせません。生涯、皆を心の中に抱き続けます。」
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エティハドの経営陣は困難な再建に直面している。
シティは今夏、グアルディオラ監督の退任で新時代を迎える。クラブは元アシスタントコーチのエンツォ・マレスカ氏と3年契約で新監督に就任することで合意したと報じられた。新監督は複数の戦線でトップレベルを維持するため、今夏の移籍市場でチーム再建という重要な任務に直面している。