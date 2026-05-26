NBAのレジェンド、マイケル・ジョーダンが、マンチェスター・シティを去るペップ・グアルディオラ監督の送別会で追悼の言葉を述べた。

NBAのレジェンド、ジョーダンはビデオメッセージで世界中の祝福を先導し、こう語った。「素晴らしいキャリアを讃えたい。引退を楽しんで。ゴルフでも活躍を祈っている。まっすぐ打てよ。おめでとう。」

ゴルファーのトミー・フリートウッドも「次に何をするにしても、それだけの価値がある。友人と呼べることが光栄だ。おめでとう」と続けた。

ベテラン監督のニール・ワーノックも「君が去るなんて信じられない。多くの監督を見送ってきたが、君は群を抜いている。私が見てきた中で最高の監督だ」と語った。



