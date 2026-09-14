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Yuta Tokuma

【9月17日】なでしこジャパン アジア大会・ベトナム戦のキックオフ時間・メンバー・中継予定

日本
Asian Games
ベトナム

【サッカー女子日本代表】第20回アジア競技大会女子サッカーのグループステージ第2節で日本女子代表(なでしこジャパン)はベトナム女子代表と対戦する。キックオフ時間、試合会場、テレビ放送予定を紹介。

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第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026)女子サッカーのグループステージ第2戦で、日本女子代表(なでしこジャパン)がベトナム女子代表と対戦する。

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本記事では、ベトナム女子代表vsなでしこジャパンのキックオフ時間やメンバー、中継予定を紹介する。

  • ecopaGetty Images

    ベトナム女子代表戦の試合日時・キックオフ時間は？

    なでしこジャパンのベトナム女子代表戦は、2026年9月17日(木)に開催。キックオフは19時30分に予定されている。

    試合会場は、静岡県袋井市にある「小笠山総合運動公園エコパスタジアム」だ。

    • 対戦カード：ベトナム女子代表 vs なでしこジャパン
    • 開催日：2026年9月17日(木)
    • キックオフ時間：19:30
    • 会場：小笠山総合運動公園エコパスタジアム
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    ベトナム女子代表戦の放送・配信予定は？

    なでしこジャパンのベトナム女子代表戦は、ネット『U-NEXT』ではライブ配信を予定している。なお、地上波『TBS系列』でのテレビ放送は予定されていない。

    『U-NEXT』は、アジア大会2026で最大7競技同時ライブ配信、計20競技以上の中継を予定しており、いずれも見放題作品の対象に。『U-NEXT』には31日間の無料トライアル期間があり、期間中はアジア大会の試合を含む対象の見放題作品を楽しむことができる。なお、無料トライアル期間中に解約した場合は支払いが発生しない。

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    なでしこジャパン ベトナム女子戦のおすすめ視聴方法

    前述の通り、なでしこジャパンのベトナム女子代表戦は『U-NEXT』でライブ配信される。

    『U-NEXT』ではサッカーを含む20競技以上を最大7チャンネルで配信予定。見放題ライブ配信の対象となるため、月額プラン加入者は追加料金なしで視聴でき、31日間無料トライアル期間中でも対象競技を視聴可能だ。

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  • nadeshikoGetty Images

    なでしこジャパン招集メンバー一覧

    背番号

    ポジション

    選手名

    所属

    1

    GK

    浅野 菜摘

    ちふれASエルフェン埼玉

    12

    GK

    福田 史織

    三菱重工浦和レッズレディース

    23

    GK

    大場 朱羽

    レンジャーズFC／スコットランド

    5

    DF

    瀬野 有希

    ちふれASエルフェン埼玉

    19

    DF

    水野 蕗奈

    INAC神戸レオネッサ

    4

    DF

    後藤 若葉

    三菱重工浦和レッズレディース

    2

    DF

    鈴木 菫

    ジェフ千葉レディース

    3

    DF

    大箸 桜子

    東洋大

    13

    DF

    桑原 藍

    INAC神戸レオネッサ

    10

    MF

    成宮 唯

    INAC神戸レオネッサ

    18

    MF

    祐村 ひかる

    ノジマステラ神奈川相模原

    14

    MF

    塩越 柚歩

    日テレ・東京ヴェルディベレーザ

    22

    MF

    中嶋 淑乃

    サンフレッチェ広島レジーナ

    17

    MF

    宝田 沙織

    セレッソ大阪ヤンマーレディース

    6

    MF

    柳瀬 楓菜

    サンフレッチェ広島レジーナ

    15

    MF

    伊東 珠梨

    ノジマステラ神奈川相模原

    8

    MF

    榊原 琴乃

    三菱重工浦和レッズレディース

    9

    FW

    上野 真実

    サンフレッチェ広島レジーナ

    7

    FW

    浜田 芽来

    RB大宮アルディージャWOMEN

    11

    FW

    神谷 千菜

    サンフレッチェ広島レジーナ

    21

    FW

    西尾 葉音

    RB大宮アルディージャWOMEN

    16

    FW

    生田 七彩

    ちふれASエルフェン埼玉

    20

    FW

    辻澤 亜唯

    INAC神戸レオネッサ

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  • yuzuho shiokoshi nadeshikoGetty Images

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