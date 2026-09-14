【9月17日】なでしこジャパン アジア大会・ベトナム戦のキックオフ時間・メンバー・中継予定

なでしこジャパンのベトナム女子代表戦は、ネット『U-NEXT』ではライブ配信を予定している。なお、地上波『TBS系列』でのテレビ放送は予定されていない。

『U-NEXT』は、アジア大会2026で最大7競技同時ライブ配信、計20競技以上の中継を予定しており、いずれも見放題作品の対象に。『U-NEXT』には31日間の無料トライアル期間があり、期間中はアジア大会の試合を含む対象の見放題作品を楽しむことができる。なお、無料トライアル期間中に解約した場合は支払いが発生しない。

なでしこジャパン ベトナム女子戦のおすすめ視聴方法

前述の通り、なでしこジャパンのベトナム女子代表戦は『U-NEXT』でライブ配信される。

『U-NEXT』ではサッカーを含む20競技以上を最大7チャンネルで配信予定。見放題ライブ配信の対象となるため、月額プラン加入者は追加料金なしで視聴でき、31日間無料トライアル期間中でも対象競技を視聴可能だ。

『U-NEXT』の31日間無料トライアルは、氏名やメールアドレス、決済方法(継続利用時に使用)などの必要情報を入力することで登録できる。

U-NEXT無料トライアル登録方法

▶【U-NEXT公式】アジア競技大会2026視聴ページへアクセス 「まずは31日間無料トライアル」をタップ 必要情報・支払方法(32日目以降も継続利用する場合に使用)を入力 登録完了 配信ページから視聴する

※U-NEXTの31日間無料トライアルは期間内に解約可能。自動更新後の月額料金は2,189円(税込)。



