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Yuta Tokuma

【9月29日】なでしこジャパン アジア大会・韓国戦のキックオフ時間・メンバー・中継予定

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Asian Games
韓国

【サッカー女子日本代表】第20回アジア競技大会女子サッカーの準決勝で日本女子代表(なでしこジャパン)は韓国女子代表と対戦する。キックオフ時間、試合会場、テレビ放送予定を紹介。

アジア大会2026をライブ配信
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第20回アジア競技大会(2026/愛知・名古屋)女子サッカーに出場している日本女子代表(なでしこジャパン)は、準々決勝でフィリピン女子代表に4-0で勝利してベスト4進出。決勝進出を懸けて韓国女子代表と対戦する。

なでしこジャパンの準決勝韓国戦はU-NEXTライブ配信！無料トライアルで視聴可能今すぐ視聴

本記事では、なでしこジャパンvs韓国女子代表のキックオフ時間やメンバー、中継予定を紹介する。