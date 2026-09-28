【9月29日】なでしこジャパン アジア大会・韓国戦のキックオフ時間・メンバー・中継予定
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韓国女子代表戦の試合日時・キックオフ時間は？
なでしこジャパンの韓国女子代表戦は、2026年9月29日(火)に開催。キックオフは19時30分に予定されている。
試合会場は、静岡県袋井市にある「小笠山総合運動公園エコパスタジアム」だ。
- 対戦カード：なでしこジャパン vs韓国女子代表
- 開催日：2026年9月29日(火)
- キックオフ時間：19:30
- 会場：小笠山総合運動公園エコパスタジアム
- U-NEXT
韓国女子代表戦の放送・配信予定は？
なでしこジャパンの韓国女子代表戦は、ネット『U-NEXT』がライブ配信するほか、地上波『TBS系列』と『TVer』でも生中継する。
『U-NEXT』は、アジア大会2026で最大7競技同時ライブ配信、計20競技以上の中継を予定しており、いずれも見放題作品の対象に。『U-NEXT』には31日間の無料トライアル期間があり、期間中はアジア大会の試合を含む対象の見放題作品を楽しむことができる。なお、無料トライアル期間中に解約した場合は支払いが発生しない。
なでしこジャパン 韓国女子戦のおすすめ視聴方法
なでしこジャパンの準決勝 韓国女子代表戦は『U-NEXT』でライブ配信される。
『U-NEXT』ではサッカーを含む20競技以上を最大7チャンネルで配信予定。見放題ライブ配信の対象となるため、月額プラン加入者は追加料金なしで視聴でき、31日間無料トライアル期間中でも対象競技を視聴可能だ。
『U-NEXT』の31日間無料トライアルは、氏名やメールアドレス、決済方法(継続利用時に使用)などの必要情報を入力することで登録できる。
U-NEXT無料トライアル登録方法
- ▶【U-NEXT公式】アジア競技大会2026視聴ページへアクセス
- 「まずは31日間無料トライアル」をタップ
- 必要情報・支払方法(32日目以降も継続利用する場合に使用)を入力
- 登録完了
- 配信ページから視聴する
※U-NEXTの31日間無料トライアルは期間内に解約可能。自動更新後の月額料金は2,189円(税込)。
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なでしこジャパン招集メンバー一覧
背番号
ポジション
選手名
所属
1
GK
浅野 菜摘
ちふれASエルフェン埼玉
12
GK
福田 史織
三菱重工浦和レッズレディース
23
GK
大場 朱羽
レンジャーズFC／スコットランド
5
DF
瀬野 有希
ちふれASエルフェン埼玉
19
DF
水野 蕗奈
INAC神戸レオネッサ
4
DF
後藤 若葉
三菱重工浦和レッズレディース
2
DF
鈴木 菫
ジェフ千葉レディース
3
DF
大箸 桜子
東洋大
13
DF
桑原 藍
INAC神戸レオネッサ
10
MF
成宮 唯
INAC神戸レオネッサ
18
MF
祐村 ひかる
ノジマステラ神奈川相模原
14
MF
塩越 柚歩
日テレ・東京ヴェルディベレーザ
22
MF
中嶋 淑乃
サンフレッチェ広島レジーナ
17
MF
宝田 沙織
セレッソ大阪ヤンマーレディース
6
MF
柳瀬 楓菜
サンフレッチェ広島レジーナ
15
MF
伊東 珠梨
ノジマステラ神奈川相模原
8
MF
榊原 琴乃
三菱重工浦和レッズレディース
9
FW
上野 真実
サンフレッチェ広島レジーナ
7
FW
浜田 芽来
RB大宮アルディージャWOMEN
11
FW
神谷 千菜
サンフレッチェ広島レジーナ
21
FW
西尾 葉音
RB大宮アルディージャWOMEN
16
FW
生田 七彩
ちふれASエルフェン埼玉
20
FW
辻澤 亜唯
INAC神戸レオネッサ
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※本ページの情報は2026年9月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。
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