なでしこジャパンとアメリカ女子の最新FIFAランキングは？

なでしこジャパン(日本女子代表)とアメリカ女子代表による国際親善試合3連戦の第1戦が、2026年4月12日(日)に行われる。
本記事では、両チームのFIFAランキングを紹介する。
ABEMAプレミアム
なでしこジャパンのアメリカ戦3連戦はABEMA独占配信！
ABEMAプレミアム(広告なし)なら広告なしで見逃し視聴、追っかけ再生などに対応！
ABEMAで独占ライブ配信
プレミアム視聴がおすすめ今すぐ視聴
なでしこジャパン(日本女子代表)とアメリカ女子代表による国際親善試合3連戦の第1戦が、2026年4月12日(日)に行われる。
本記事では、両チームのFIFAランキングを紹介する。
FIFAが最新で発表したFIFAランキングで、日本女子代表は5位、アメリカ女子代表は2位となっている。したがって、世界トップクラス同士の対戦となる。
なでしこジャパンとアメリカ女子代表はこれまで通算41試合対戦し、日本の2勝8分31敗(33得点107失点)。長年にわたりアメリカが優位に立つ構図が続いている。
日本の勝利は過去2度で、2012年のアルガルベカップでの1-0の勝利に加え、2025年のSheBelieves Cupでは2-1で勝利を収めている。特に2025年の一戦は、近年の勢力差を縮める象徴的な結果として位置づけられる。
なでしこジャパンのアメリカ代表戦3連戦は『ABEMA』で無料視聴することができるが、月額1,180円(税込)の『ABEMAプレミアム』に加入することでより快適な視聴が可能。『ABEMAプレミアム』であれば、広告なし視聴や放送中の追っかけ再生、2台まで同時視聴デバイスが使えるなど“プレミアム”なサービスを受けることができる。
※「ABEMAプレミアム」対象作品は月額680円(税込)の「広告つきABEMAプレミアム」でも視聴可能。
※「広告つきABEMAプレミアム」の場合、広告なし視聴や追っかけ再生など「ABEMAプレミアム」の限定機能は利用できません。