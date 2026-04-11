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なでしこジャパンとアメリカ女子の最新FIFAランキングは？

なでしこジャパンとアメリカ女子代表の最新FIFAランキングを紹介する。

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なでしこジャパン(日本女子代表)とアメリカ女子代表による国際親善試合3連戦の第1戦が、2026年4月12日(日)に行われる。

本記事では、両チームのFIFAランキングを紹介する。

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