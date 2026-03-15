Goal.com
ライブ
Micah Richards Wayne RooneyGetty
Moataz Elgammal

翻訳者：

『MOTD』の映画版でウェイン・ルーニー役を演じるのは誰？　マンチェスター・ユナイテッドのレジェンドがハリウッドのスターを指名したが、マイカ・リチャーズから『プリズン・ブレイク』をネタにした痛烈なツッコミを浴びる

ウェイン・ルーニーとマイカ・リチャーズは、もし『マッチ・オブ・ザ・デイ』の映画化が実現したら、自分たちを演じる俳優は誰になるかという話題で、大笑いしながらやり取りを交わした。マンチェスター・ユナイテッドのレジェンドであるルーニーが、自身の役にはハリウッドスターのトム・ハーディを野心的に指名したのに対し、リチャーズは笑いをこらえきれず、ルーニーは冗談めかして、代わりに『プリズン・ブレイク』の悪名高いキャラクターとの酷評を受け入れることになった。

  • 笑えるキャスティング

    ルーニーとリチャーズは先日、BBCスポーツの番組で、架空の『マッチ・オブ・ザ・デイ』映画のキャスティングについて、和気あいあいとした会話を交わした。 この軽妙なやり取りは、リチャーズに「自分を演じるなら誰がいいか」と尋ねられたことから始まった。元マンチェスター・シティのディフェンダーであるリチャーズが自信満々に「デンゼル・ワシントンがぴったりだ」と主張すると、ルーニーは即座に彼を現実に引き戻し、コメディ映画『ザ・ロングエスト・ヤード』に登場する巨漢のボブ・サップを率直に提案した。この爆笑必至の幕開けが、人気サッカー解説者2人が映画版での自分たちの役柄についてアイデアを出し合う、非常に楽しいやり取りの絶妙な雰囲気を醸し出した。

    • 広告
  • "Havoc" World Premiere - ArrivalsGetty Images Entertainment

    『プリズン・ブレイク』との比較

    そのユーモラスな会話は、すぐに元マンチェスター・ユナイテッドのフォワードの後任として誰がふさわしいかという話題へと移った。ルーニーは野心的に、ハリウッドの大物トム・ハーディを推した。しかし、リチャーズはその提案を大笑いし、すぐに抑えきれないほどの爆笑を爆発させた。 現実離れしすぎていると悟った伝説のストライカーは、自虐的な選択肢へと話題を転換し、ヒットテレビシリーズ『プリズン・ブレイク』でウェイド・ウィリアムズが演じた、悪名高い厳格な看守ブラッド・ベリック大尉に、容赦なく自分自身を例え合わせた。リチャーズは、的を射ているが容赦ないこの自虐ネタに腹を抱えて笑い転げ、その後、元サッカー選手のディオン・ダブリンやアカデミー賞受賞俳優のフォレスト・ウィテカーの名前を笑いながら挙げた。

  • 残りの乗組員のキャスティング

    その後、話題はダニー・マーフィーに移った。仲間のコメンテーター役にはハゲの俳優が必要だと誰もが認める中、リチャーズは当初、『ワイルド・スピード』シリーズのアクションスター、ヴィン・ディーゼルを候補に挙げた。 ルーニーがその候補を即座に却下すると、リチャーズは「小柄で知的な人物が必要だ」と主張した。これに対しルーニーは、英国のロングラン連続ドラマ『イーストエンダーズ』でグラント・ミッチェル役を演じた、あの象徴的なタフガイ像を具体的に引き合いに出し、俳優のロス・ケンプを提案。このやり取りは、スタジオで息の合った二人による、実に記憶に残るコメディシーンとして幕を閉じた。

  • SC Braga v Nottingham Forest FC - UEFA Europa League 2025/26 League Phase MD7Getty Images Sport

    キャスティングに対するファンの反応

    この爆笑必至の動画は瞬く間に拡散し、SNS上の投稿にはファンから次々と面白い反応が寄せられた。あるユーザーはこの自虐的なユーモアに共感し、ベリックとの比較は「完璧」だと指摘した。ファンたちは独自の面白い代替案も提案しており、ルーニー役にスティーヴン・グラハムやラッセル・クロウを推す人もいれば、アニメキャラクターのシュレックを容赦なく提案する人もいた。 マーフィーについては、ある視聴者がエバートンのショーン・ダイチ監督をその役に起用すれば「象徴的になる」と述べ、別の視聴者は冗談めかしてハリウッドのベテラン、ダニー・デヴィートを推した。 

プレミアリーグ
ボーンマス crest
ボーンマス
BOU
マンチェスター・ユナイテッド crest
マンチェスター・ユナイテッド
MUN
0