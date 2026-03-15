『MOTD』の映画版でウェイン・ルーニー役を演じるのは誰？　マンチェスター・ユナイテッドのレジェンドがハリウッドのスターを指名したが、マイカ・リチャーズから『プリズン・ブレイク』をネタにした痛烈なツッコミを浴びる

そのユーモラスな会話は、すぐに元マンチェスター・ユナイテッドのフォワードの後任として誰がふさわしいかという話題へと移った。ルーニーは野心的に、ハリウッドの大物トム・ハーディを推した。しかし、リチャーズはその提案を大笑いし、すぐに抑えきれないほどの爆笑を爆発させた。 現実離れしすぎていると悟った伝説のストライカーは、自虐的な選択肢へと話題を転換し、ヒットテレビシリーズ『プリズン・ブレイク』でウェイド・ウィリアムズが演じた、悪名高い厳格な看守ブラッド・ベリック大尉に、容赦なく自分自身を例え合わせた。リチャーズは、的を射ているが容赦ないこの自虐ネタに腹を抱えて笑い転げ、その後、元サッカー選手のディオン・ダブリンやアカデミー賞受賞俳優のフォレスト・ウィテカーの名前を笑いながら挙げた。