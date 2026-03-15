Getty
翻訳者：
『MOTD』の映画版でウェイン・ルーニー役を演じるのは誰？ マンチェスター・ユナイテッドのレジェンドがハリウッドのスターを指名したが、マイカ・リチャーズから『プリズン・ブレイク』をネタにした痛烈なツッコミを浴びる
笑えるキャスティング
ルーニーとリチャーズは先日、BBCスポーツの番組で、架空の『マッチ・オブ・ザ・デイ』映画のキャスティングについて、和気あいあいとした会話を交わした。 この軽妙なやり取りは、リチャーズに「自分を演じるなら誰がいいか」と尋ねられたことから始まった。元マンチェスター・シティのディフェンダーであるリチャーズが自信満々に「デンゼル・ワシントンがぴったりだ」と主張すると、ルーニーは即座に彼を現実に引き戻し、コメディ映画『ザ・ロングエスト・ヤード』に登場する巨漢のボブ・サップを率直に提案した。この爆笑必至の幕開けが、人気サッカー解説者2人が映画版での自分たちの役柄についてアイデアを出し合う、非常に楽しいやり取りの絶妙な雰囲気を醸し出した。
- Getty Images Entertainment
『プリズン・ブレイク』との比較
そのユーモラスな会話は、すぐに元マンチェスター・ユナイテッドのフォワードの後任として誰がふさわしいかという話題へと移った。ルーニーは野心的に、ハリウッドの大物トム・ハーディを推した。しかし、リチャーズはその提案を大笑いし、すぐに抑えきれないほどの爆笑を爆発させた。 現実離れしすぎていると悟った伝説のストライカーは、自虐的な選択肢へと話題を転換し、ヒットテレビシリーズ『プリズン・ブレイク』でウェイド・ウィリアムズが演じた、悪名高い厳格な看守ブラッド・ベリック大尉に、容赦なく自分自身を例え合わせた。リチャーズは、的を射ているが容赦ないこの自虐ネタに腹を抱えて笑い転げ、その後、元サッカー選手のディオン・ダブリンやアカデミー賞受賞俳優のフォレスト・ウィテカーの名前を笑いながら挙げた。
残りの乗組員のキャスティング
その後、話題はダニー・マーフィーに移った。仲間のコメンテーター役にはハゲの俳優が必要だと誰もが認める中、リチャーズは当初、『ワイルド・スピード』シリーズのアクションスター、ヴィン・ディーゼルを候補に挙げた。 ルーニーがその候補を即座に却下すると、リチャーズは「小柄で知的な人物が必要だ」と主張した。これに対しルーニーは、英国のロングラン連続ドラマ『イーストエンダーズ』でグラント・ミッチェル役を演じた、あの象徴的なタフガイ像を具体的に引き合いに出し、俳優のロス・ケンプを提案。このやり取りは、スタジオで息の合った二人による、実に記憶に残るコメディシーンとして幕を閉じた。
- Getty Images Sport
キャスティングに対するファンの反応
この爆笑必至の動画は瞬く間に拡散し、SNS上の投稿にはファンから次々と面白い反応が寄せられた。あるユーザーはこの自虐的なユーモアに共感し、ベリックとの比較は「完璧」だと指摘した。ファンたちは独自の面白い代替案も提案しており、ルーニー役にスティーヴン・グラハムやラッセル・クロウを推す人もいれば、アニメキャラクターのシュレックを容赦なく提案する人もいた。 マーフィーについては、ある視聴者がエバートンのショーン・ダイチ監督をその役に起用すれば「象徴的になる」と述べ、別の視聴者は冗談めかしてハリウッドのベテラン、ダニー・デヴィートを推した。
広告