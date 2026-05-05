MLSはまもなく中断する。ほとんどのチームが10試合以上を消化し、リーグの全容が見えてきたばかりだ。しかし3節後にワールドカップのため一時停止となる。残念だ。
とはいえ、これを機にMVPランキングを振り返ろう。トップは言うまでもないが、リオネル・メッシを除くと予想は難しい。好調ナッシュビルSCには複数候補がいる。 NYCFC、LAFC、FCダラスにもスターがいる。メッシの3連覇が濃厚でも、他にも候補は多い。
ワールドカップ中断前に、GOALがMLS MVP候補を振り返る。
MLSはまもなく中断する。ほとんどのチームが10試合以上を消化し、リーグの全容が見えてきたばかりだ。しかし3節後にワールドカップのため一時停止となる。残念だ。
とはいえ、これを機にMVPランキングを振り返ろう。トップは言うまでもないが、リオネル・メッシを除くと予想は難しい。好調ナッシュビルSCには複数候補がいる。 NYCFC、LAFC、FCダラスにもスターがいる。メッシの3連覇が濃厚でも、他にも候補は多い。
ワールドカップ中断前に、GOALがMLS MVP候補を振り返る。
このリーグには多くの優秀な選手がいる。トップクラスに食い込む可能性を持つ選手もいる。アンダース・ドレイヤーも候補だが、所属するサンディエゴが苦戦しており、彼の10ゴールも目立たない。 ヒューゴ・カイパースはゴールデンブーツ賞の有力候補で、シカゴも好スタートを切ったが、彼より効果的なストライカーもいる。ホワイトキャップスのセバスチャン・バーハルターとブライアン・ホワイトも外し難い。万全なエヴァンダーも候補に入るだろう。
ソン・フンミンは今シーズン、得点面で最高のパフォーマンスを発揮しているとは言えません。MLSではまだ得点がなく、これは大きな驚きです。本来、彼は1シーズンに20ゴールを決めるべき選手です。しかし、ソンをゴール数だけで評価するのは、彼のプレースタイルやLAFC全体を誤解することになります。 出場685分で7アシストを記録し、より深い位置でプレーしているためシュート数とチャンス数は減少している。それでも、ゴールは自然に出てくると考えられる。
新監督のマーク・ドス・サントスはソンを作戦の起点として巧みに起用している。この新しい役割が彼の新たな顔であり、チームは西地区3位をキープしている。MVP争いでメッシの最大のライバルかといえばそうではないが、候補の一人であることは確かだ。
NYCFCは今年苦戦している。主力2人を失い、調子は落ちた。それでも東部カンファレンス決勝に進んだチームと比べ、大きく落ち込んでいるわけではない。 その理由はいくつかある。パスカル・ヤンセン監督はチームをうまく構築し、39歳のマキシ・モラレスはMLS屈指の攻撃的MFとしてすでに6アシストを記録している。
最大の要因は、アルゼンチン人FWニコ・フェルナンデスだ。彼はピッチの至る所で貢献し、MLSで8得点を挙げるなど決定的な役割を果たしている。ストライカーながら自由に動き回り、モラレスとの連携も抜群だ。彼が先発する限り、NYCFCに勝機はある。
ゴール以外では目立たない選手でも興味がありますか？サリッジはそんなタイプです。ノッティンガム・フォレスト出身で、ナッシュビルに最適な選手です。 周囲には創造性豊かな選手が揃っており、彼に必要なのはゴールだけ。昨季は37試合で25得点を挙げ、自身最高のシーズンを送った。今季も7試合で9得点をマーク、先発は4回だけだ。
プレースタイルもほぼ同じで、1得点を除きすべてペナルティエリア内からのもの。90分あたり約2ゴールのペースだ。今季最高の試合ではペナルティエリア内で8回ボールに触れ、3得点を奪った。この数字は驚異的で、MVP候補にふさわしい。
ムサはMLSで常に安定した得点力を示している。今シーズンまでに約2シーズンで36得点を挙げ、西地区の弱豪としては優れた数字だ。彼は見ていて楽しい、正統派の「No.9」タイプだ。
しかも彼はフィニッシャーだけではない。10試合で13回のチャンスメイクを記録する。それでも最も目立つのはゴール数だ。9試合の先発で10得点をマークし、現在ゴールデンブーツ賞のトップタイに立っている。悪くない成績だ。
ヴェルナーの順位がこれより高くない唯一の理由は、出場時間を積み上げるのに数試合を要したこと、そして、極めて優秀なサンノゼ・アースクエイクスのチームにおいて、まだ完全な主力選手とは言えない点にある。彼は最初の2試合を途中出場で終え、これまでの全大会通算出場時間は450分強にとどまっている。現時点ではサンプル数が少ないのが実情だ。
それでもMLS7試合で9ゴールに関与する活躍を見せ、欧州では評価の低かったプレイメイキングもここでは明確に光る。時間さえあれば、彼はトップ争いに加われるだろう。
ムクタールは知識人の間でちょっとしたスターだ。MLSでは試合数もチーム数も多いため、数字が重視される。彼は7試合で7回のゴール関与を記録しているが、派手さはない。それでも背番号10はデータ以上の存在だ。彼はイースタン・カンファレンス最強チームの心臓であり、すべてが彼を通って動く。
ナッシュビルは戦術を微調整した。クリスティアン・エスピノサ加入で攻撃に新要素が加わり、ムクタールの決定機は減少。それでも彼は「パス前のパス」役を含め、ほぼすべての仕事をこなす。
他に誰がいる？ メッシがMLSでプレーする限り、彼はリーグ最高の選手であり続ける。しかも、その差は圧倒的だ。皮肉なことに、数字はそれを完全には裏付けていない。10試合で9回の得点関与があるものの、直近3試合では1得点のみ。
とはいえ、今はただ時を過ごしている印象もある。チームはアルバ不在で再建中であり、戦術もまだ安定せず、新加入ベルタラメとの連携も十分ではない。それでも、彼がこのタイトルを取る可能性は極めて高い。