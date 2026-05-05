MLSはまもなく中断する。ほとんどのチームが10試合以上を消化し、リーグの全容が見えてきたばかりだ。しかし3節後にワールドカップのため一時停止となる。残念だ。

とはいえ、これを機にMVPランキングを振り返ろう。トップは言うまでもないが、リオネル・メッシを除くと予想は難しい。好調ナッシュビルSCには複数候補がいる。 NYCFC、LAFC、FCダラスにもスターがいる。メッシの3連覇が濃厚でも、他にも候補は多い。

ワールドカップ中断前に、GOALがMLS MVP候補を振り返る。