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MLS、3億7000万ドルの支出と2億1800万ドルの売却額で移籍記録を更新
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記録的な補強の年
MLSクラブは3年連続で移籍市場における新たな高みに達した。昨年は各クラブの支出が3億3600万ドルに達したが、今季はさらに高額となり、総額は3億7000万ドルを記録した。加入した選手のうち、25歳以下は6割弱を占めた。
昨季は一部のクラブが大きな割合を占めていたのとは異なり、今季はリーグ全体で活発な動きが見られた。13クラブがクラブ史上最高額の獲得、または放出を成立させた。トロントFCが最も高い数字を記録し、アメリカ代表FWジョシュ・サージェントの獲得に当初2200万ドルを支払った。この取引は一定のボーナス条件が満たされれば2700万ドルに達する可能性がある。スポルティングKCもこれに迫り、そのブラジル人ウインガーに1800万ドルを投じ、5年契約を結んだ。
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大型売却へ
MLSがグローバル市場で存在感を示す一因は、海外クラブへ選手を売却できる点にある。そして、この夏も例外ではなかった。コロラド・ラピッズは例年通り国際市場で活発に動き、とりわけ10代のセンターバック、ルーカス・ヘリントンを最大2300万ドルでハル・シティへ売却した。将来的にUSMNT入りが有力視される有望なウインガー、ザビエル・ゴゾも1500万ドルでクリスタル・パレスへ移籍した。
一方で、リーグ内の他フランチャイズに移籍金を支払うことを可能にした現金対選手ルールも、この夏に本領を発揮した。セントルイス・シティはラファエル・ナバーロに1200万ドルを投じ、これはリーグ史上最高額となった。シアトル・サウンダーズもデヤン・ヨベリッチ獲得に600万ドルを投じた。
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ワールドカップは追い風となる
この後押しの一因が、間違いなくワールドカップにあったことは確かだ。そして、大会での活躍を受けて他クラブへの移籍を勝ち取った約300人の選手の中で、MLSクラブも確かに一役買った。2026年大会の参加者20人がMLSクラブに加入。ワールドカップのどの大会、どの開催年であれ出場経験を持つ選手では、30人超がアメリカまたはカナダへの移籍契約を結んだ。中でも目立ったのはロベルト・レヴァンドフスキ（シカゴ）とアントワーヌ・グリーズマン（フランス）だ。
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グローバル市場との整合性
今後数年で、状況はさらに拡大していく様相だ。その理由の一つが、差し迫ったカレンダー変更である。これによりリーグは、世界サッカーの主要リーグの多くと同様、秋春制を採用することになる。さらに、給与規制の緩和も議論されており、実現すればクラブは市場でより大きな裁量を持てるようになる。
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