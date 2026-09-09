MLSクラブは3年連続で移籍市場における新たな高みに達した。昨年は各クラブの支出が3億3600万ドルに達したが、今季はさらに高額となり、総額は3億7000万ドルを記録した。加入した選手のうち、25歳以下は6割弱を占めた。

昨季は一部のクラブが大きな割合を占めていたのとは異なり、今季はリーグ全体で活発な動きが見られた。13クラブがクラブ史上最高額の獲得、または放出を成立させた。トロントFCが最も高い数字を記録し、アメリカ代表FWジョシュ・サージェントの獲得に当初2200万ドルを支払った。この取引は一定のボーナス条件が満たされれば2700万ドルに達する可能性がある。スポルティングKCもこれに迫り、そのブラジル人ウインガーに1800万ドルを投じ、5年契約を結んだ。