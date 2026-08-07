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MLS移籍かイングランド復帰か。記録破りのストライカー、ハリー・ケインの契約決断を巡り、元バイエルン・ミュンヘン選手が将来を予測
ケイン、バイエルンでレジェンドになる道のりへ
2023年にクラブ歴代最多得点者としてトッテナムを離れたケインは、バイエルンと4年契約を結んだ。バイエルンではその移籍金に見合う驚異的な働きを見せており、公式戦147試合で146ゴールを記録している。
長らく語られてきたトロフィーにまつわる不運にも終止符が打たれ、今後はチャンピオンズリーグ制覇を目指しつつ、北ロンドンを遠く離れた地でも伝説的な地位を確固たるものにする考えだ。現地で行われている交渉では、関係するすべての当事者が新たな条件を詰める意思を示している。
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ケインはいつかメッシに続いてMLSへ向かうのだろうか？
ただ、ケインは7月に33歳となり、いずれは欧州のトップレベルの競争から退く日が来ることも理解している。その時、彼はどこへ向かうのだろうか。イングランド主将は以前、NFLでプレースキッカーとして挑戦してみたいという願望を口にしていた。
そうした中、今後2、3年のうちに北米へ渡り、インテル・マイアミでリオネル・メッシの足跡をたどり、サー・デイヴィッド・ベッカムと合流する可能性はあるのだろうか。
その質問を受けた元バイエルンMFハマンは、MrQ Casinoの厚意によりGOALの独占取材に応じ、こう語った。「まあ、それは彼が何をしたいか次第だ。彼自身、ここから2、3年はドイツでゴールを決め続けられると明らかに感じている。
「35歳になってからMLSや、あるいはサウジへ行くこともできる。子どもが4人いると思うし、今すぐ海を渡って移ることを望んでいるかは分からない。彼がどう考えているのかは私には分からない。
「いずれにせよ、彼は遅かれ早かれイングランド、英国に戻ると思う。プレーするためではなく、そこで暮らすためかもしれない。それに答えられるのは彼だけだ。それ自体がひとつの意思表示だと思う。
「バイエルン・ミュンヘンとは現在も話し合いが行われている。彼自身、今後2、3シーズンは得点できる、ゴールを決められると感じているのは明らかだ。MLSやサウジへ移るのは、契約が満了した時でもまだできると思う」
ケインが自身の将来のプランについて語ったこと
元トッテナム指揮官のハリー・レドナップ氏は、ケインのフロリダ行きの可能性についてGOALから問われた際、かつて次のように語っていた。「あり得るだろう。彼にとって、もはやお金が最大の決め手にはならないはずだ。だが、キャリアの終盤にアメリカやマイアミへ行き、ベッカムのチームかどこかでプレーして大きな報酬を得るというのは、そう悪い話には聞こえないだろう？ かなりいいアイデアに思えるよ」
一方で、本人は噂が浮上するたびに移籍話を鎮静化させようとしてきた。昨季に自身の今後について最新状況を語った際、ケインは次のように話している。「今の自分の感覚や、今の自分のプレーぶりを考えれば、MLSは間違いなくまだ早いと思う。MLSは、自分のキャリアの最後の2年くらいを考えるようになった、もっと後の段階での選択肢になるだろうね。あそこ［バイエルン］により長く残るということに関しては、十分にあり得ると思っている。
「プレミアリーグについては、分からない。バイエルンへ行くために最初に離れた時に聞かれていたら、間違いなく戻ると言っていただろう。今はあそこで数年過ごして、その気持ちは少し薄れたと言うだろうね。そこまで大きくではないけれど、絶対に戻らないとは言わない。自分のキャリアの中で学んだのは、さまざまなチャンスやタイミングが訪れ、物事が自然とうまくはまっていくということだ。最初の話に戻れば、今の自分はバイエルンに完全に集中している」
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アメリカン・ドリーム：ケインは大きな決断に直面する
ケインは2026年ワールドカップでの活躍を経て、まもなくバイエルンのプレシーズントレーニングに合流する見通しだ。バンサン・コンパニ監督のスカッドに同選手が加わることで、移籍に関する話し合いをまとめることが可能になる。
ブンデスリーガの強豪とどれだけの期間をともにするかは、まだ分かっていない。ベッカムらが大西洋の向こう側で展開される状況を注意深く見守るなか、アメリカン・ドリームを追うという話題は今後もくすぶり続けそうだ。
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