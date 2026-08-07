ただ、ケインは7月に33歳となり、いずれは欧州のトップレベルの競争から退く日が来ることも理解している。その時、彼はどこへ向かうのだろうか。イングランド主将は以前、NFLでプレースキッカーとして挑戦してみたいという願望を口にしていた。

そうした中、今後2、3年のうちに北米へ渡り、インテル・マイアミでリオネル・メッシの足跡をたどり、サー・デイヴィッド・ベッカムと合流する可能性はあるのだろうか。

その質問を受けた元バイエルンMFハマンは、MrQ Casinoの厚意によりGOALの独占取材に応じ、こう語った。「まあ、それは彼が何をしたいか次第だ。彼自身、ここから2、3年はドイツでゴールを決め続けられると明らかに感じている。

「35歳になってからMLSや、あるいはサウジへ行くこともできる。子どもが4人いると思うし、今すぐ海を渡って移ることを望んでいるかは分からない。彼がどう考えているのかは私には分からない。

「いずれにせよ、彼は遅かれ早かれイングランド、英国に戻ると思う。プレーするためではなく、そこで暮らすためかもしれない。それに答えられるのは彼だけだ。それ自体がひとつの意思表示だと思う。

「バイエルン・ミュンヘンとは現在も話し合いが行われている。彼自身、今後2、3シーズンは得点できる、ゴールを決められると感じているのは明らかだ。MLSやサウジへ移るのは、契約が満了した時でもまだできると思う」