MLSコミッショナー後任選びは、最終候補が3人に絞られたと報じられている。

Sporticoによると、後継者選びを進めるMLSは、この3人が今後数週間以内にオーナーらへプレゼンを行う予定だ。

ガーバー氏の契約は2027年末までで、当初はオフシーズンに満了する予定だった。しかしリーグのスケジュール変更により、2027-28シーズンの途中で契約が終わる見込みとなった。そのためガーバー氏は早期退任か、数か月延長して職務を続けるかの選択を迫られる可能性がある。