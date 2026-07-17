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MLSコミッショナー後任選びは、最終候補が3人に絞られたと報じられている。
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Sporticoによると、後継者選びを進めるMLSは、この3人が今後数週間以内にオーナーらへプレゼンを行う予定だ。
ガーバー氏の契約は2027年末までで、当初はオフシーズンに満了する予定だった。しかしリーグのスケジュール変更により、2027-28シーズンの途中で契約が終わる見込みとなった。そのためガーバー氏は早期退任か、数か月延長して職務を続けるかの選択を迫られる可能性がある。
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「進行中のプロセス」
MLSは最終候補者の報道について確認を避けたが、人選作業が続いていることを認めた。
リーグは声明で「MLS理事会は包括的な後継者選定プロセスに取り組んできた。その一環として多数の優秀な人材が検討されている。後継者選定委員会はコミッショナーおよび理事会と連携し、プロセスを進めている」と述べた。
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3人の候補者の経歴
各候補者は異なる経歴を持つ。
バーグ氏は2018年のLAFCのMLS参入以来、オーナーグループの一員であり、その前は4年間筆頭経営オーナーを務めた。サッカー界に入る前は30年間アポロ・グローバル・マネジメントに勤務した。
マラテ氏はサンフランシスコ・フォーティナイナーズで25年間勤務し、現在は関連会社フォーティナイナーズ・エンタープライズで外部事業を統括。2025年にはグループがプレミアリーグのリーズ・ユナイテッドを買収し、同クラブ会長も務める。
ナタンソン氏はテレビ業界（主にフォックス・スポーツ）で20年過ごし、その後複数のスポーツ組織で要職を務めた。現在はシアトル・クラケンとエンジェル・シティFCの投資家であり、2019年にはシアトル・サウンダーズのオーナーグループに加わった。
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次は何が起こるのでしょうか？
MLSは昨年末、後継者選定委員会を設立。LAFC共同オーナーのベネット・ローゼンタール氏とコロンバス・クルーオーナーのジミー・ハスラム氏が主導した。当初は「ザ・マイルズ・グループ」をアドバイザーに起用し、後にコーン・フェリーも加え後継者探しを進めた。
ガーバー氏は現契約を満了し、後任への引継ぎを支援する意向を表明している。ただし、リーグが夏季から春季へのカレンダー変更を決めたため、彼の契約は2027-28シーズンの半ばに終了し、退任時期の調整が必要になる可能性がある。
後任者は、在任中に30クラブへ拡大し、新たなメディア契約など重要な局面を迎えるリーグの舵取りを担う。
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