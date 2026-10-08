AFP
翻訳者：
MLSコミッショナーのドン・ガーバーが、リオネル・メッシに続いてハリー・ケインもアメリカへ向かうよう呼びかけ、「夢」の移籍ターゲットだと語る
MLSコミッショナー、ケインへの関心を歓迎
ガーバーは、ケインに大西洋を渡ってほしいとの願望を明かした。33歳のバイエルン所属FWは最近、いずれ北米へ移ることへの関心を明かしており、当初はNFLのキッカーとしてのキャリアの可能性について議論を呼んでいた。
ケインはクラブと代表の両方で引き続き驚異的な好調を維持しており、最近ではイングランド代表通算125試合出場を、チェコ戦での代表通算91得点で飾った。ただ、ガーバーは、この決定力の高いFWがグリッドアイアンに足を踏み入れる前に、MLSでプレーする時間を過ごしてほしいと考えている。
イングランド代表キャプテンをアメリカ合衆国へ招き入れることになれば、このリーグにとって再び極めて大きな成果となる。ガーバーは、ケインの本物の関心を、世界的に敬意を集めるリーグを築くという長期戦略がついに実を結びつつある証しだと捉えている。
- Getty Images Sport
長年のサッカーの夢をかなえる
ガーバーは、ケインのような世界的スーパースターを引きつけることこそ、リーグ創設者たちが思い描いていたものだと考えている。さらに、メッシのインテル・マイアミ加入によって、MLSが欧州の伝統的な強豪やサウジアラビアからの高額オファーに対しても十分に競争できることが証明されたと強調した。
「彼にはぜひそうしてほしい」と、ガーバーは『ESPN』に対して語った。「私にとって、それはサッカー大国を後押しする本格的なサッカーリーグを築くという、我々が抱いていた夢の実現である。口語的に聞こえるかもしれないが、実際にそれは文書として残してある。
「我々は、世界中のハリー・ケインのような選手たちに『MLSでプレーしてみたい』と思わせるようなものを作りたかった。そして、メッシがそれを証明したと思う。あれは競争のあるプロセスだった。彼にとってバルサ復帰よりも良い形になるよう努め、さらにサウジアラビアでプレーしたいと思わないような枠組みを整える取り組みでもあった。
ベッカムとメッシの効果
年末でコミッショナー職を退き、会長に就任する準備を進めているガーバーは、デイビッド・ベッカムに今も限りない感謝を抱いている。元マンチェスター・ユナイテッドMFは、LAギャラクシー加入によってアメリカのサッカー界の構図を一変させた。
ベッカムの画期的な加入は、このリーグに不可欠な信頼性をもたらし、ティエリ・アンリのような他の大物スターたちが続く道を切り開いた。その勢いは、ベッカムがインテル・マイアミの設立に関わり、2023年にメッシとの契約をまとめたことでさらに加速した。
「デイビッドはこのリーグを、信頼と敬意を得られる道へ導いた。キャリアの全盛期に、彼はLAへ来た」とガーバーは説明した。「彼はメジャーリーグサッカーにやって来て、このリーグが競争力を持ち得ること、敬意を払われ得ること、楽しめるものであること、そして優れた選手たちを擁し得ることを世界に示した。
「その直後にアンリや、ほかにも本当に多くの選手たちを引き寄せた。だからデイビッドがいなければ、メジャーリーグサッカーはおそらく存在しなかっただろう。とはいえ、レオ・メッシがいなければ、メジャーリーグサッカーが世界的な現象となり、世界中のほとんどすべての人々の心と意識の中にあるような存在にはならなかっただろう」
- Getty Images Sport
MLSを次のレベルへ引き上げる
1999年の就任以来、ガーバーは米国を世界最大のサッカー商業市場へと変貌させる歩みを主導してきた。今の目標は、そのピッチ外での成功を、欧州と南米の強豪クラブを相手にしたピッチ上での継続的な優位へとつなげることだ。
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