ガーバーは、ケインに大西洋を渡ってほしいとの願望を明かした。33歳のバイエルン所属FWは最近、いずれ北米へ移ることへの関心を明かしており、当初はNFLのキッカーとしてのキャリアの可能性について議論を呼んでいた。

ケインはクラブと代表の両方で引き続き驚異的な好調を維持しており、最近ではイングランド代表通算125試合出場を、チェコ戦での代表通算91得点で飾った。ただ、ガーバーは、この決定力の高いFWがグリッドアイアンに足を踏み入れる前に、MLSでプレーする時間を過ごしてほしいと考えている。

イングランド代表キャプテンをアメリカ合衆国へ招き入れることになれば、このリーグにとって再び極めて大きな成果となる。ガーバーは、ケインの本物の関心を、世界的に敬意を集めるリーグを築くという長期戦略がついに実を結びつつある証しだと捉えている。