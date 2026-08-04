ルカクのナポリでの現状は、ラスムス・ホイルンドの台頭によって複雑になっている。ホイルンドはクラブの主要な攻撃の脅威としての地位を確立しており、この金額でホイルンドの控えを確保する余裕はナポリにはない。そして、ルカク本人にも、誰かの陰で1年を過ごすつもりはまったくない。ホイルンドへの投資は、レンタル料と買い取りオプションを合わせて5000万ユーロに上る大きなもので、デンマーク代表FWは今やクラブの長期プロジェクトの中心にしっかりと据えられている。2人のFWの関係は極めて良好とされている一方で、ルカクの強い競争心は先発の役割を求めている。

ベルギー代表FWは、自身が最高の状態を維持したいという願望について積極的に発信しており、SNSを通じてその献身ぶりを示している。最近では休暇中にトレーニングに励む自身の動画を投稿し、パーソナルトレーナーとともにピッチで反復練習を行う様子を公開した。さらに代理人は「来季、君は進む道で出会う誰もを圧倒するだろう」とコメントし、憶測に拍車をかけた。この汚名返上への意欲は、負傷によって思うような影響力を発揮できなかった苦しい時期を経たことに続くものだ。