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MLSクラブがナポリのスター、ロメル・ルカク獲得に動く セリエAの強豪は1000万ユーロを要求
アトランタ・ユナイテッドがルカク獲得の有力候補に浮上
ルカクを巡る移籍騒動は、北米行きへと決定的に傾いた。アトランタは選手サイドと水面下で接触し、移籍の可能性があるかを探っており、『La Gazzetta dello Sport』によれば、ロメルはその提案に耳を傾けることを決めたという。ベルギー代表FWは、ここ最近は負傷に苦しんでいるものの、依然として注目度の高い存在であり、再び文句なしの絶対的中心として扱われるプロジェクトを求めている。
ただし、この移籍はナポリのアウレリオ・デ・ラウレンティス会長が求める金銭的条件を満たせるかどうかにかかっている。問題があるとすれば、ナポリと合意に達することだ。デ・ラウレンティス会長のクラブは、ビッグ・ロムの移籍金でキャピタルロスを避けるため、1000万ユーロを超える金額を確保する必要がある。
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スタディオ・ディエゴ・アルマンド・マラドーナでの地位をめぐる争い
ルカクのナポリでの現状は、ラスムス・ホイルンドの台頭によって複雑になっている。ホイルンドはクラブの主要な攻撃の脅威としての地位を確立しており、この金額でホイルンドの控えを確保する余裕はナポリにはない。そして、ルカク本人にも、誰かの陰で1年を過ごすつもりはまったくない。ホイルンドへの投資は、レンタル料と買い取りオプションを合わせて5000万ユーロに上る大きなもので、デンマーク代表FWは今やクラブの長期プロジェクトの中心にしっかりと据えられている。2人のFWの関係は極めて良好とされている一方で、ルカクの強い競争心は先発の役割を求めている。
ベルギー代表FWは、自身が最高の状態を維持したいという願望について積極的に発信しており、SNSを通じてその献身ぶりを示している。最近では休暇中にトレーニングに励む自身の動画を投稿し、パーソナルトレーナーとともにピッチで反復練習を行う様子を公開した。さらに代理人は「来季、君は進む道で出会う誰もを圧倒するだろう」とコメントし、憶測に拍車をかけた。この汚名返上への意欲は、負傷によって思うような影響力を発揮できなかった苦しい時期を経たことに続くものだ。
デ・ラウレンティス会長は評価額で譲らず
決別の必要性が明白であるにもかかわらず、ナポリはルカクを安値で手放すつもりはない。1000万ユーロの値札は、強硬な交渉姿勢で知られるデ・ラウレンティス会長にとって譲れない一線となっている。クラブはトレーニング開始に向けてロメルが近くアブルッツォに到着すると見込んでいる一方で、同時に本格的な正式オファーが届くのを待っている。
ルカクにとって、この移籍は単なる環境の変化以上の意味を持つ。世界屈指の恐れられるストライカーとしての評価を取り戻す機会だからだ。前回のワールドカップでは、コンディションが100％には程遠く、出場時間も限られていたにもかかわらず、最高レベルの舞台でなお違いを生み出せることを示した。
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不透明な状況の中でのプロフェッショナルなアプローチ
ルカクに関しては、たとえチーム内での立場が低下していたとしても、プロ意識と闘志が欠けたことは一度もない。本人は、自身の体を毎日動かし続ける必要があり、なお重要な選手であるという感覚を持ち続けたいのであれば、休みを取る余裕はないと理解している。プレシーズンキャンプ合流の期限が近づくなか、出場機会を求める選手の希望と、クラブの財政的要件との間にある緊張関係が、依然として最大の障壁となっている。ナポリはすでにホイルンドのような、より若く費用対効果の高いタレントへと戦略を切り替えており、ルカク抜きの構想を進めている。高額年俸選手の放出はクラブの新たな方針の重要な一部であり、ルカクの総額1100万ユーロの給与を削減できれば、大きな負担軽減につながる。
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