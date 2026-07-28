ソンとミュラーはこれまで何度も対戦してきた。ティム・リームとアシュリー・ウェストウッドも、特にプレミアリーグでの戦いを通じてソンをよく知っている。メンバー全体を見渡しても、長年のライバルもいれば、初めてチームメートになる者もいる。そうした点こそが、今週を楽しいものにしている理由の一つだ。

「例えばトーマスのキャリアは本当に素晴らしい」とソンは語った。「誰もが彼と一緒にプレーすることを夢見ると思う。僕もそういうタイプだ。トーマスと一緒にいると子どもに戻ったような気持ちになるし、彼と一緒にプレーできるのは夢のようだ。こういうことが起こるのはこの1日だけだから、この瞬間を楽しまなければいけない。トーマスだけではなく、ここにいるすべての選手と一緒にね。彼らはここにいるに値する選手たちだから。

「こういう選手たちと対戦していることに、時々不思議な感覚になることがある。そして来週末にはまたトーマスと対戦することになるけど、水曜日には彼と一緒にプレーする。同じチームだから、少し変な感じだよ。でもこの瞬間を楽しもうとしている。本当に大きな名誉だ」

この試合を一部の選手にとってさらに特別なものにしているのが、過去の対戦だ。つい先週末には、コロンバス・クルーが地元のライバル、FCシンシナティを2-1で下した試合が、トンネル内での乱闘騒ぎで幕を閉じた。その数日後、クルーの主力であるスティーヴン・モレイラとマックス・アーフステンは、シンシナティのスター、エバンデルとチームメートになっている。

「ほんの数日前にシンシナティ、そしてエバンデルと対戦したばかりだった」とモレイラはGOALに語った。「今はただ一緒にいて、応援し合って、この時間を過ごしている。試合ではあまり良くないことも起きたけど、彼のことは大好きだ。お互いを知っているしね。試合をしている時にみんなと会えるのは素晴らしいことだ。時には腹を立てたり、ぶつかり合ったりもするけど、ここではただこの瞬間を楽しんでいる」

さらにもう一つのひねりがある。シャーロットFCを率いるディーン・スミス監督が、今週末のシカゴ・ファイアー戦を前にMLSオールスターの指揮を執っているのだ。シャーロットのキャプテン、アシュリー・ウェストウッドは冗談交じりに、指揮官がファイアーのスターであるフィリップ・ジンカーナゲルを90分間フル出場させて疲れさせる一方で、ホームチームのスター選手たちの出場時間は短いものにしてほしいと語っていた。

出場時間や人間関係にかかわらず、木曜日からはすべてがいつも通りに戻る。だから今の鍵は、普段とは違うチームメート、普段とは違う友人たちと過ごす短い時間を楽しむことだ。

「リーグ中のあちこちから選手たちが集まってきて」とティム・リームは語った。「お互いを蹴り合わないグループの一員でいられるのは、いつだっていいものだ」