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Son Heung-Min, MLS All-StarGetty
Ryan Tolmich

翻訳者：

MLSオールスター2026舞台裏：ソン・フンミンが盛り上げ、トーマス・ミュラーはジョーク連発。リーグのスターたちはクラブのライバル関係を脇に置き、リーガMX戦に臨む

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ソン・フンミン
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トーマス・ミュラー

GOALがオールスターゲームを前に、大きな注目ポイントと主な見どころを整理する。

シャーロット発 -- MLSオールスターゲームは毎回、独特の体験となる。今回も例外ではない。ワールドカップ閉幕とMLS再開のわずか数日後に行われるため、この真夏のイベントは例年以上に慌ただしいものとなっている。

とはいえ、オールスターゲームらしい要素はしっかりそろっている。このイベントの意義を巡るお決まりの疑問はある。移動や日程についての細かな不満もある。そして、特に「トレーニング」セッションでは恒例の和やかなひとときも見られる。そこは、アメリカサッカー界のトップスターたちによる交流の場に少し近い雰囲気だ。

では、水曜日に行われるリーガMX選抜との一戦を前に、ソン・フンミンやトーマス・ミュラーのようなスターたちは何を語っているのか。試合前トレーニングから、大きな注目ポイントや話題、そして和やかな場面を紹介する。

  • MLS All-Star Game 2026 Press ConferencesGetty Images Sport

    雰囲気をもたらす

    最初のトレーニングセッションの早い段階で、ソンは誰かが場の空気を和ませる必要があると感じた。オールスターゲーム特有のぎこちなさがあり、ウォーミングアップには見慣れない顔ぶれがそろっていた。そこでソンは周囲を見渡し、困ったふりをして「これはクレイジーだ！」と叫び、この状況を笑いに変えようとした。

    「少し必要だったんだ」と彼は語った。「冗談を言って雰囲気を盛り上げたかっただけだ。緊張はなかったけど、みんながお互いを少し知るには時間が必要だったと思う。誰かが入っていかなければならなかったと思う」

    そのもう一人のベテランが、人生を満喫している様子のミュラーだった。ある選手がメディア対応をしている間、ミュラーは背後に忍び寄ってバックドロップを揺らした。新たなチームメートのうち、ふざけ合う気のある相手とは誰とでも冗談を飛ばしている姿が見られた。記者たちに対しても同様で、オールスターゲームとスキルズチャレンジの両方にこの上なく真剣に臨んでいるとメディアに話し、場を沸かせた。

    「なぜ笑うんだ？」と彼は笑みを浮かべながら語った。「今日はトレーニングセッションがある。今日はポジション争いをするんだ。だから、もう始まっていると思う」

    さらにこう続けた。「昨日はスキルズチャレンジのウォークスルーをした。人生で初めて野球場に入った。それもまたいい経験だった。スキルズチャレンジは今夜楽しいものになると思うし、明日は普通のサッカーの試合だと思う。そこはかなり慣れているよ」

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  • imago-sport-1080437384.jpgIcon Sportswire

    見慣れた顔ぶれ、見慣れないチームメート

    ソンとミュラーはこれまで何度も対戦してきた。ティム・リームとアシュリー・ウェストウッドも、特にプレミアリーグでの戦いを通じてソンをよく知っている。メンバー全体を見渡しても、長年のライバルもいれば、初めてチームメートになる者もいる。そうした点こそが、今週を楽しいものにしている理由の一つだ。

    「例えばトーマスのキャリアは本当に素晴らしい」とソンは語った。「誰もが彼と一緒にプレーすることを夢見ると思う。僕もそういうタイプだ。トーマスと一緒にいると子どもに戻ったような気持ちになるし、彼と一緒にプレーできるのは夢のようだ。こういうことが起こるのはこの1日だけだから、この瞬間を楽しまなければいけない。トーマスだけではなく、ここにいるすべての選手と一緒にね。彼らはここにいるに値する選手たちだから。

    「こういう選手たちと対戦していることに、時々不思議な感覚になることがある。そして来週末にはまたトーマスと対戦することになるけど、水曜日には彼と一緒にプレーする。同じチームだから、少し変な感じだよ。でもこの瞬間を楽しもうとしている。本当に大きな名誉だ」

    この試合を一部の選手にとってさらに特別なものにしているのが、過去の対戦だ。つい先週末には、コロンバス・クルーが地元のライバル、FCシンシナティを2-1で下した試合が、トンネル内での乱闘騒ぎで幕を閉じた。その数日後、クルーの主力であるスティーヴン・モレイラとマックス・アーフステンは、シンシナティのスター、エバンデルとチームメートになっている。

    「ほんの数日前にシンシナティ、そしてエバンデルと対戦したばかりだった」とモレイラはGOALに語った。「今はただ一緒にいて、応援し合って、この時間を過ごしている。試合ではあまり良くないことも起きたけど、彼のことは大好きだ。お互いを知っているしね。試合をしている時にみんなと会えるのは素晴らしいことだ。時には腹を立てたり、ぶつかり合ったりもするけど、ここではただこの瞬間を楽しんでいる」

    さらにもう一つのひねりがある。シャーロットFCを率いるディーン・スミス監督が、今週末のシカゴ・ファイアー戦を前にMLSオールスターの指揮を執っているのだ。シャーロットのキャプテン、アシュリー・ウェストウッドは冗談交じりに、指揮官がファイアーのスターであるフィリップ・ジンカーナゲルを90分間フル出場させて疲れさせる一方で、ホームチームのスター選手たちの出場時間は短いものにしてほしいと語っていた。

    出場時間や人間関係にかかわらず、木曜日からはすべてがいつも通りに戻る。だから今の鍵は、普段とは違うチームメート、普段とは違う友人たちと過ごす短い時間を楽しむことだ。

    「リーグ中のあちこちから選手たちが集まってきて」とティム・リームは語った。「お互いを蹴り合わないグループの一員でいられるのは、いつだっていいものだ」

  • imago-sport-1080511423.jpgDi Sports Photo Agency

    ゴルフ談義

    MLSオールスターのメンバーにはゴルフ好きが少なくなく、リンクスへの愛があることで、アシュリー・ウェストウッドには新たなチームメートたちと話す話題が豊富にある。特にウェストウッドは、ミュラーというゴルフ仲間を見つけた。

    「ゴルフの話をするのはいつだって理にかなっている」とミュラーは語った。「それは人間全般に言えることだと思う」

    「昨日は芝について話していた」とウェストウッドは付け加えた。「ここのバミューダ芝は違う。だからそのことを話していた」

    では、2人が仮にラウンドした場合、どちらがより良いプレーを見せるのか。ウェストウッドはどちらか一方を選ぶことにはやや消極的だった。

    「いい勝負になるはずだ」とシャーロットFCのMFは語った。「彼のハンディキャップは4だと思うので、接戦になるはずだ」

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  • MLS "The Next Chapter" Press ConferenceGetty Images Sport

    リーム、オールスター戦に復帰

    リームにとっては慌ただしい日々が続いている。本人いわく、今週はなぜかワールドカップの時よりも忙しくなってしまったと妻と冗談を交わしていたという。オールスター開催側で最も顔として知られる存在であるリームは、この数年にわたってアメリカ男子代表でも同様の役割を担ってきたこともあり、この試合の非公式アンバサダーのような存在となっている。

    「今の僕のお気に入りの言葉は『疲れた者に休みはない』で、その疲れた者が僕なんだ」と彼は語った。「それでも構わない。いろいろな特別な機会を経験して、いろいろなことができているということだからね。そんなふうに受け止めているよ」

    今回がリームにとって初めてのオールスター戦というわけではない。ただ、しばらくぶりではある。前回出場したのは2011年で、その年のマンチェスター・ユナイテッド戦では76分間プレーした。その日はデイヴィッド・ベッカムやティエリ・アンリといったレジェンドとともにピッチに立った。2人はいずれもキャリア晩年に差しかかっていたアイコン的存在であり、彼にとっては当時のキャリアでも最高の瞬間の一つだった。

    「最初のオールスターチームにいた選手たちは、僕が見て育った選手たちで、その後に一緒にプレーできたんだ」と彼は語った。「そして今ここにいて、ソニーやトーマス、ウェスティと一緒にいる。みんなでそのことを冗談交じりに話していたよ。僕たちはみんなバスの前の方に座っていて、しかもここでは最年長組なんだ！ 彼らとこれを共有できるのは本当に特別だし、長い間対戦してきた選手たちとこういう時間を共有できるのもいい。ああ、本当にクールだよ」

    本人が最も楽しみにしていることについて言えば、それは試合そのものではない。スキルズ・チャレンジだ。何より、そのイベントを誰と楽しめるかが大きいという。

    「子どもたちがピッチに立てるから、きっと楽しいと思う」とリームは語った。「ほかの子どもたちや、ここにいるみんなと交流できるからね。僕にとって一番大きいのは、最初の時は若くて経験も浅かったのに対して、今回はもう若くもなければ経験不足でもないと実感できることだ。改めて、いい経験だよ」

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