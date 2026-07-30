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Son Heung MinGetty
Thomas Hindle

翻訳者：

MLSオールスター対リーガMXオールスター採点：ソン・フンミンが期待に応え、エヴァンデルがゴールも、不安定な守備で開催地チームは4-3勝利で危うく代償を払うところだった

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特集＆コラム
MLS All-Stars 対 Liga MX All-Stars
MLS All-Stars
Liga MX All-Stars
クラブ親善試合

ソン・フンミンが2得点を挙げ、MLSオールスターは不安定な守備に苦しみながらも、打ち合いとなった乱戦の末にリーガMXオールスターを4-3で下した。LAFCのソンは35分間の出場で圧倒的な存在感を放った一方、ディーン・スミス監督のチームは選手交代を重ねる中で苦戦。試合が進むにつれて調子を上げたリーガMX勢を振り切るには、終盤の守備での土壇場の活躍が必要だった。

リーガMXが立ち上がりから主導権を握り、先制点に値する内容を見せた。もっとも、そのゴールは安い失点でもあった。ティグレスのフアン・ブルネッタのFKから、ルイス・ガブリエル・レイにあまりにも簡単にボールが渡り、無力なマット・フリーズの頭上を越すヘディングを決められた。だが、その後すぐにMLSが目を覚ました。シカゴのフィリップ・ジンカーナゲルが次々とゴールを脅かし、カルレス・ヒルにも光る場面があった。

ソンがチームを試合に引き戻した。20分、得意のカットインからのフィニッシュで同点弾を奪取。さらに3分後、LAFCのスターは再び結果を残し、ヒルの浮き球の折り返しをゴール右隅へ流し込んだ。前半終了間際にはジンカーナゲルがきっちりと決めて3点目。MLSはそこからもっと楽に試合を進めるべきだった。

しかし、そう簡単にはいかなかった。ベテランFWサロモン・ロンドンの投入によって、リーガMXは後半により明確な攻撃の軸を得た。そして試合を支配した。ベネズエラ代表FWは55分に3-2とするゴールを記録。実際、さらに数点を奪っていてもおかしくなかった。終盤は不安を感じさせる崩れもありながら、土壇場での英雄的な守備によってMLSが何とか逃げ切った。60分のエバンデルによる貴重な4点目が、MLSに必要な余裕をもたらした。後半アディショナルタイムのホセ・パラデラによる3点目は、MLSオールスターズが持ちこたえる中で、ほとんど慰めにすぎなかった。

この試合には激しさがあり、ゴールも多く、そしてオールスターゲームがメジャーリーグサッカーに確かに居場所を持つ理由を示すだけのスター性もあった。これ以上ない賛辞と言っていいだろう。

GOALがバンク・オブ・アメリカ・スタジアムでのMLSオールスターズを採点する。

  • Tim ReamGetty

    GK＆DF

    マット・フリーズ（6/10）：

    LIGA MXの先制点ではあまりにも簡単に破られた。それ以外では、実質的にやることはあまりなかった。

    アンソニー・マーカニッチ（6/10）：

    まずまずの働き。前線への持ち上がりでも価値あるプレーを見せた。

    ティム・リーム（7/10）：

    最終ラインで落ち着いたプレー。いいパスを何本か通した。失点の責任を負わせることはできない。

    ルーカス・ヘリントン（7/10）：

    リームとともに魅力的な老若コンビの一角を担った。LIGA MXの先制点では、相手をもっと効果的にマークできたはずだ。

    スティーブン・モレイラ（6/10）：

    手堅く、落ち着いており、ボールを動かし続けた。

    • 広告
  • Hany MukhtarGetty

    ミッドフィールド

    ヤニック・ブライト（6/10）:

    攻撃に大きく重心を置いた中盤の後始末を任され、ほぼ不可能に近い役割を背負わされた。きっちりとした対応も数回見せた。

    カルレス・ヒル（8/10）:

    30分間をいきいきとプレー。シュートを数本ゴールに飛ばし、ソンの2点目もお膳立てした。レボリューションで見せてきたクオリティーを、ここでも同じように発揮した。

    ハニ・ムフタル（6/10）:

    正直なところ、必要とされた守備の仕事にやや追われすぎていた。それでも攻撃ではいくつか良い場面を作った。

  • Son Heung MinGetty

    攻撃

    ソン・フンミン（8/10）:

    立ち上がりはやや雑だったが、その後は2ゴールをどちらも見事に決めた。35分以上プレーしなかったのは残念だった。

    ジュリアン・ホール（7/10）:

    価値ある連係プレーを見せ、ゴールかアシストを記録できなかったのは不運だった。

    フィリップ・ジンカーナゲル（7/10）:

    慣れない役割で起用されながらも好プレーを見せた。ゴールも見事に決めた。

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  • Anders Dreyer Getty

    交代選手と監督

    サム・サリッジ（7/10）：

    約40分間にわたって精力的にプレー。サイドのスペースを突き、攻撃をつなげたが、決定的な仕事はあと一歩だった。それでもアシストを記録した。

    アンディ・ナハル（7/10）：

    フルバックで献身的な働き。最後まで走り続けた。MLSは彼が入っている時の方が良かった。

    ギリェルメ（6/10）：

    攻撃ではやや粗さがあった。1度か2度、判断を誤った。

    アシュリー・ウェストウッド（7/10）：

    中盤で手堅くプレーし、リーガMXがより攻撃の脅威を見せた時間帯にも持ちこたえた。

    ペップ・ビエル（6/10）：

    まずまずの働きだった。

    ブライアン・シュウェイク（7/10）：

    好セーブを2本見せた。ロンドンのゴールについてはどうすることもできなかった。

    マックス・アーフステン（7/10）：

    時折やや不安定だったが、勝利を決定づける重要なゴールライン上でのブロックを見せた。

    エバンデル（8/10）：

    ボールに多く関与したわけではなかったが、文句なしのスーパーゴールを決めた。さすがの一言だった。

    ダニエル・ムニー（6/10）：

    ハーフタイムからの出場後、力強いプレーを見せた。

    アンダース・ドライヤー（5/10）：

    MLSが必要としていたほどの決定力はなかった。

    ザビエル・ゴゾ（7/10）：

    前線への印象的なランをいくつか見せた。

    トーマス・ミュラー（5/10）：

    本人にとって最も存在感のある試合ではなかった。20分間の出場で、それ以外は多くを残せなかった。

    アンドレス・クバス（5/10）：

    あまりにも深い位置で守り、終盤にMLSが耐える展開になる中でスペースのコントロールを失った。

    マキシム・クレポー（8/10）：

    終盤のヒーローだった。セーブを連発し、勝利を手繰り寄せた。

    ディーン・スミス（8/10）：

    何を言うことがあるだろうか。全員に出場機会を与え、興味深い組み合わせを試し、勝利を持ち帰った。仕事をやってのけた。