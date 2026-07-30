リーガMXが立ち上がりから主導権を握り、先制点に値する内容を見せた。もっとも、そのゴールは安い失点でもあった。ティグレスのフアン・ブルネッタのFKから、ルイス・ガブリエル・レイにあまりにも簡単にボールが渡り、無力なマット・フリーズの頭上を越すヘディングを決められた。だが、その後すぐにMLSが目を覚ました。シカゴのフィリップ・ジンカーナゲルが次々とゴールを脅かし、カルレス・ヒルにも光る場面があった。

ソンがチームを試合に引き戻した。20分、得意のカットインからのフィニッシュで同点弾を奪取。さらに3分後、LAFCのスターは再び結果を残し、ヒルの浮き球の折り返しをゴール右隅へ流し込んだ。前半終了間際にはジンカーナゲルがきっちりと決めて3点目。MLSはそこからもっと楽に試合を進めるべきだった。

しかし、そう簡単にはいかなかった。ベテランFWサロモン・ロンドンの投入によって、リーガMXは後半により明確な攻撃の軸を得た。そして試合を支配した。ベネズエラ代表FWは55分に3-2とするゴールを記録。実際、さらに数点を奪っていてもおかしくなかった。終盤は不安を感じさせる崩れもありながら、土壇場での英雄的な守備によってMLSが何とか逃げ切った。60分のエバンデルによる貴重な4点目が、MLSに必要な余裕をもたらした。後半アディショナルタイムのホセ・パラデラによる3点目は、MLSオールスターズが持ちこたえる中で、ほとんど慰めにすぎなかった。

この試合には激しさがあり、ゴールも多く、そしてオールスターゲームがメジャーリーグサッカーに確かに居場所を持つ理由を示すだけのスター性もあった。これ以上ない賛辞と言っていいだろう。

GOALがバンク・オブ・アメリカ・スタジアムでのMLSオールスターズを採点する。