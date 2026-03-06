Getty
MLSはリオネル・メッシの引退時に彼の戦術を捨てるべきだ―アルゼンチン最高の選手にニューヨーク・コスモス代表が若手育成を訴え
MLSの有名選手たち：ベッカムからメッシへ、アンリとイブラヒモビッチを経由して
マンチェスター・ユナイテッドのレジェンド、デビッド・ベッカムは2007年にレアル・マドリードからLAギャラクシーに移籍し、MLSに大衆的な魅力をもたらした。その後、カカ、スティーブン・ジェラード、ダビド・ビジャ、アンドレア・ピルロ、フランク・ランパード、ズラタン・イブラヒモビッチ、ティエリ・アンリ、ウェイン・ルーニーらがアメリカに渡った。
メッシは今や最大の集客力を持つ選手だ。8度のバロンドール受賞者は2023年夏、南フロリダでインテル・マイアミの共同オーナーであるベッカムと合流した。彼は歴史的なリーグカップ、サポーターズシールド、MLSカップの優勝に貢献すると同時に、ゴールデンブーツ受賞者となり、記録的な2年連続MVPに輝いている。
アルゼンチンのアイコン、メッシが去った時、MLSはどうするのだろうか？
ヘロンズは象徴的な主将との契約を2028年まで延長した。その時点でメッシは41歳となり、引退間近となる。その日が来た時の行方について、避けられない疑問が投げかけられている。
この難問を、現在ニューヨーク・コスモスの副会長兼サッカー部門責任者を務めるロッシに投げかけたところ、元MLSスター（ベットビクター・オンラインカジノとの提携で発言）はGOALにこう語った。 「トップダウンでチームを構築しようとする際の課題はそこにある。メッシやベッカム、イブラヒモビッチ、クリスティアーノ・ロナウドといった選手に依存せざるを得ない。仮にロナウドが移籍を決断すれば、彼に頼らざるを得ない。だからこそ、それは正しいチーム構築の方法ではない」
「メッシ後の時代がどうなるか見ものだ。願わくば、メッシやロナウドのような個人に依存する構造から脱却し、若手を育成しユース組織の基盤を重視するリーグへと移行することを。その答えは2028年以降にならないとわからないだろう」
さらに多くの有名人がアメリカンドリームを追い求める見込み
元チェルシーとマンチェスター・シティのディフェンダー、テリー・フェランは現役時代にチャールストン・バッテリーでプレーした経験を持つが、メッシが去った後もアメリカサッカーは成長を続けると確信している。
彼は最近、MLS のバブルについて GOAL に次のように語っています。「バブルは崩壊しないと思います。ディディエ・ドログバ、ティエリ・アンリ、ベッカムといった選手たちが活躍してきました。バブルは崩壊したことは一度もありません。MLS は健全だと思います。数字、観客動員数を見れば、その健全さがわかります。ワールドカップも開催されます。健全な状態にあると思います。
「1人か2人のスター選手は常にいるだろう。キャリアの終わりに差し掛かったロベルト・レヴァンドフスキのような選手が移籍してくるかもしれない。キャリアの終わりに、そのリーグに移籍する選手たちはまだいる。ルイス・スアレスがキャリアの終わりにそこへ移籍したように。ファンを再び熱狂させ、興奮させるような選手を、そのリーグは常に獲得するだろう」
インター・マイアミは「ガラクティコス」獲得方針を継続する
インター・マイアミが採用する方針であり、ハーロンス（チーム愛称）はメッシ級の「ガラクティコス」をさらに獲得したい意向を公言している。ベッカムはこう語る。「常に先を見据えねばならない。『次にどこへ向かうか。次に何をすべきか。誰を獲得するか』という議論も必要だ。このリーグにはスター選手が不可欠だと確信している」
経営責任者ホルヘ・マスは付け加えた。「デイビッドとの初会談で、私たちは『単なるMLSクラブにはなりたくない』という共通のビジョンを共有した。双方にとってより重要なのは、グローバルなチームであることだ」
我々は『ガラクティコス』を構築中だ。常に世界の注目を集める選手を擁したい。この機を逃さなければ成功し、人々が『インテル・マイアミがMLSを世界最高峰のリーグに変えた』と語り継ぐ日が来ると信じている。だがそれを実現するには、勝利が不可欠だ」
これがロッシの目標における課題の一端だ——現代スポーツが求める即効性である。自国育ちのスター世代を育成する時間的余裕を持つクラブはほとんどない。しかし、いずれ国内の才能が外国人選手を凌駕する日が来ることを願っている。
