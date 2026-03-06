MLSはリオネル・メッシの引退時に彼の戦術を捨てるべきだ―アルゼンチン最高の選手にニューヨーク・コスモス代表が若手育成を訴え

元チェルシーとマンチェスター・シティのディフェンダー、テリー・フェランは現役時代にチャールストン・バッテリーでプレーした経験を持つが、メッシが去った後もアメリカサッカーは成長を続けると確信している。

彼は最近、MLS のバブルについて GOAL に次のように語っています。「バブルは崩壊しないと思います。ディディエ・ドログバ、ティエリ・アンリ、ベッカムといった選手たちが活躍してきました。バブルは崩壊したことは一度もありません。MLS は健全だと思います。数字、観客動員数を見れば、その健全さがわかります。ワールドカップも開催されます。健全な状態にあると思います。

「1人か2人のスター選手は常にいるだろう。キャリアの終わりに差し掛かったロベルト・レヴァンドフスキのような選手が移籍してくるかもしれない。キャリアの終わりに、そのリーグに移籍する選手たちはまだいる。ルイス・スアレスがキャリアの終わりにそこへ移籍したように。ファンを再び熱狂させ、興奮させるような選手を、そのリーグは常に獲得するだろう」