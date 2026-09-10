この役職でガーバー氏は、アメリカでサッカーを新たなレベルへと引き上げるため、USサッカーの指導部と連携して取り組むことになる。主な焦点は投資とパートナーシップの拡大であり、USサッカーは競技の裾野を広げるための資金とリソースの確保を目指している。連盟がその主な手段としているのが『サッカー・フォワード』で、これまでに『サッカー・アット・スクールズ』、『プレーセズ・トゥ・プレー』、『サッカー・フォワード・フェスツ』、『カン女子インスティテュート』といった取り組みが含まれている。

連盟のCEO兼事務総長を務めるJT・バトソン氏は「今後数年は、この国のサッカーの軌道を加速させる可能性を持っている。ただし、それを最大限に生かすために私たちが協力できた場合に限る」と述べた。「あらゆる地域社会における、あらゆる形のサッカーに対する生涯にわたる情熱を持つドンは、この国における競技の成長の中でも最も重要な章の一つを形作ってきた。彼は大きなアイデアのもとに人々を結集させ、物事を実現する術を知っている。まさに今この瞬間に必要なのはそれであり、ドンとの長期的なパートナーシップによって、米国におけるサッカーの世代的な野心を実現するため、かつてない影響力と支援が確保されるだろう」

今回の発表は、連盟が正当な転換点を一つ乗り越え、同時に次の転換点へと向かう中で行われた。ここ10年の大半にわたり、あらゆる注目は2026年ワールドカップに集まっていた。この大会は、サッカーを永遠に変えると多くの人が約束していたものだった。しかし今、その大会は終わり、焦点はそこから何を築くか、そしてこの夏の注目度上昇によって生まれた勢いをいかに持続させるかへと移っている。

今後の重要な節目としては、2028年オリンピックと2031年女子ワールドカップが挙げられる。USサッカーは、現在の世代の中で成長を続けると同時に、次の世代に向けてよりアクセスしやすい道筋を整えようとしている。

したがってガーバー氏の狙いは、MLS、そしてそれ以前のNFLでの経験を通じて培ってきた長年の実績とさまざまなつながりを生かし、アメリカでこのスポーツを発展させるためにリーダーや投資家を結集させることにある。

ガーバー氏は「私は40年以上にわたってプロスポーツの世界で働いてきたが、最も大きな前進は常に強固なパートナーシップと共有されたビジョンによってもたらされると信じてきた」と語った。「米国におけるサッカーにとって、これほど重要で胸躍る時期はかつてなかった。シンディ、JT、そしてUSサッカーのチームとともに働けることを光栄に思う。そして、ビジネス、慈善活動、政府、さらにサッカー界全体のリーダーたちを結集させ、この瞬間を最大限に生かし、これからの世代に向けて競技に永続的な影響を生み出せるようにしたい」と述べた。