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MLSの退任予定コミッショナー、ドン・ガーバーが米国サッカー連盟で新役職就任へ サッカー・フォワードの会長に
- Getty Images Sport
サッカー・フォワードとは何か？
ガーバー氏が今後会長を務める財団「サッカー・フォワード」は、地域社会やチーム、各種プログラムに競技発展に必要なリソースを提供することで、全米でサッカーへのアクセス拡大を目指す全米サッカー連盟の取り組みの中核を担っている。重点は資金面に加え、全50州を代表する全米サッカー連盟傘下の119加盟団体、そして全米各地のコミュニティー団体における改善にも置かれている。
例えば最近の取り組みでは、同団体はバンク・オブ・アメリカと提携し、「サッカー・アット・スクールズ」を立ち上げた。これは2030年までに国内のすべての学校でサッカーにアクセスできる環境を整えることを目指すものだ。
さらに同連盟は、全米でビジネス面と技術面の両方から支援を提供することで、女子サッカーを取り巻くエコシステムの改善にも明確に注力している。
同団体のアンバサダーには、アメリカ男子代表のスターであるクリス・リチャーズ、アメリカ女子代表のスターであるアリー・セントナー、そしてレジェンドのトニー・サネーとジョジー・アルティドールが名を連ねている。
- NurPhoto
ガーバーは何をするのか？
この役職でガーバー氏は、アメリカでサッカーを新たなレベルへと引き上げるため、USサッカーの指導部と連携して取り組むことになる。主な焦点は投資とパートナーシップの拡大であり、USサッカーは競技の裾野を広げるための資金とリソースの確保を目指している。連盟がその主な手段としているのが『サッカー・フォワード』で、これまでに『サッカー・アット・スクールズ』、『プレーセズ・トゥ・プレー』、『サッカー・フォワード・フェスツ』、『カン女子インスティテュート』といった取り組みが含まれている。
連盟のCEO兼事務総長を務めるJT・バトソン氏は「今後数年は、この国のサッカーの軌道を加速させる可能性を持っている。ただし、それを最大限に生かすために私たちが協力できた場合に限る」と述べた。「あらゆる地域社会における、あらゆる形のサッカーに対する生涯にわたる情熱を持つドンは、この国における競技の成長の中でも最も重要な章の一つを形作ってきた。彼は大きなアイデアのもとに人々を結集させ、物事を実現する術を知っている。まさに今この瞬間に必要なのはそれであり、ドンとの長期的なパートナーシップによって、米国におけるサッカーの世代的な野心を実現するため、かつてない影響力と支援が確保されるだろう」
今回の発表は、連盟が正当な転換点を一つ乗り越え、同時に次の転換点へと向かう中で行われた。ここ10年の大半にわたり、あらゆる注目は2026年ワールドカップに集まっていた。この大会は、サッカーを永遠に変えると多くの人が約束していたものだった。しかし今、その大会は終わり、焦点はそこから何を築くか、そしてこの夏の注目度上昇によって生まれた勢いをいかに持続させるかへと移っている。
今後の重要な節目としては、2028年オリンピックと2031年女子ワールドカップが挙げられる。USサッカーは、現在の世代の中で成長を続けると同時に、次の世代に向けてよりアクセスしやすい道筋を整えようとしている。
したがってガーバー氏の狙いは、MLS、そしてそれ以前のNFLでの経験を通じて培ってきた長年の実績とさまざまなつながりを生かし、アメリカでこのスポーツを発展させるためにリーダーや投資家を結集させることにある。
ガーバー氏は「私は40年以上にわたってプロスポーツの世界で働いてきたが、最も大きな前進は常に強固なパートナーシップと共有されたビジョンによってもたらされると信じてきた」と語った。「米国におけるサッカーにとって、これほど重要で胸躍る時期はかつてなかった。シンディ、JT、そしてUSサッカーのチームとともに働けることを光栄に思う。そして、ビジネス、慈善活動、政府、さらにサッカー界全体のリーダーたちを結集させ、この瞬間を最大限に生かし、これからの世代に向けて競技に永続的な影響を生み出せるようにしたい」と述べた。
- Getty Images
ガーバーとUSサッカーの歴史
ガーバーはMLSでの役割に加え、米国サッカー連盟の理事会メンバーも長年務めている。2023年には、同連盟での功績によりワーナー・フリッカー賞を受賞した。
ガーバーが主導したMLSと米国サッカー連盟の協業の代表例が、リーグの商業化とプロモーションを担うMLSのマーケティング部門、サッカー・ユナイテッド・マーケティングである。ただ、SUMはMLSに加えて、米国サッカー連盟が自らの放映権販売を担うようになった2022年まで、同連盟とも広範に協業していた。
また、ガーバーはその役職を通じて、2026年ワールドカップを米国にもたらした招致活動でも重要な役割を果たした。
米国サッカー連盟のシンディ・パーロウ・コーン会長は「この国におけるサッカーの可能性は、私たち全員が目にしてきた。目の前にある機会を最大限に生かすには、全員が力を合わせて取り組む必要がある。ドンは何十年にもわたり、共有されたビジョンのもとで人々を結びつけることで、この競技の発展を支えてきた。そしてそれこそが『サッカー・フォワード』の理念であり、今後も必要とされるものだ」と述べた。
さらに「米国中のあらゆるコミュニティーで、人々がサッカーをプレーし、支え、体験する機会をさらに生み出していく中で、引き続き彼とともに仕事ができることを楽しみにしている」と語った。
- Major League Soccer
MLSの次は何が起こるのか？
ガーバーがUSサッカーで新たな役職に就く一方、MLSはすでに後任人事の計画を整えている。
8月には、MLS理事会がリーグの次期コミッショナーにラリー・バーグを選出した。LAFC共同創設者のバーグは、元FOXスポーツ幹部のデイビッド・ナサンソンを投票で破った。バーグは1月に正式にコミッショナーへ就任し、ガーバーは2027年にリーグ会長という新たな役職へ移る。
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