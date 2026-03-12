オルランド・シティがオスカル・パレハを解雇したのは非常に厳しい決断でした。確かに、オルランドはかなり悲惨なスタートを切っていましたが、3試合ではどの監督にとっても十分な期間とは言えません。ましてや、彼が2019年からこのチームに在籍していたという事実も考慮に入れるべきでしょう。これは再スタート、新しいシーズンであり、ライオンズは2ヶ月前に最高の選手であるアレックス・フリーマンを失いました。この監督は、一体何をするべきだったのでしょうか？

特にプロサッカーのコーチという厳しい世界では、このゲームは冷酷であり、パレハがこれまで築き上げてきた信用は、明らかに底をついてしまった。この件には明らかな余波がある。オルランドは新たなヘッドコーチを必要としている。そして、オルランドの決定は、他のクラブがシーズン序盤に監督を解任することを正当化しやすい状況を作り出すかもしれない。しかし、すでにその影響を感じている人物は誰だろうか？確かに、その座が危うくなっている人物が数人いる。 グレッグ・ヴァンニーが今冬に解任される可能性はかなり高いとされており、これまでのところ、彼はその可能性をまったく高めてはいない。一方、セントルイスとフィラデルフィアでも疑問が投げかけられている。こうしたことは本来、起こるべきではない。しかし、世界は残酷だ。

GOALは常に監督支持派である（特にシーズン序盤は）という前提で、不振なスタートを切った主要クラブの現状を検証しよう...