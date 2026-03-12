Goal.com
MLS managers on the hot seat
Thomas Hindle

MLSの監督たちが窮地に立つ：グレッグ・ヴァンニーの時間は尽きつつあるのか？そしてブラッドリー・カーネルはフィラデルフィアでの自身の在職期間について心配すべきか？

シーズン開始から1カ月も経たないうちに、あるクラブがすでに監督を解任した。これにより、解任の危機に直面している他の監督たちにも、その可能性が開かれるかもしれない。

オルランド・シティがオスカル・パレハを解雇したのは非常に厳しい決断でした。確かに、オルランドはかなり悲惨なスタートを切っていましたが、3試合ではどの監督にとっても十分な期間とは言えません。ましてや、彼が2019年からこのチームに在籍していたという事実も考慮に入れるべきでしょう。これは再スタート、新しいシーズンであり、ライオンズは2ヶ月前に最高の選手であるアレックス・フリーマンを失いました。この監督は、一体何をするべきだったのでしょうか？

特にプロサッカーのコーチという厳しい世界では、このゲームは冷酷であり、パレハがこれまで築き上げてきた信用は、明らかに底をついてしまった。この件には明らかな余波がある。オルランドは新たなヘッドコーチを必要としている。そして、オルランドの決定は、他のクラブがシーズン序盤に監督を解任することを正当化しやすい状況を作り出すかもしれない。しかし、すでにその影響を感じている人物は誰だろうか？確かに、その座が危うくなっている人物が数人いる。 グレッグ・ヴァンニーが今冬に解任される可能性はかなり高いとされており、これまでのところ、彼はその可能性をまったく高めてはいない。一方、セントルイスとフィラデルフィアでも疑問が投げかけられている。こうしたことは本来、起こるべきではない。しかし、世界は残酷だ。 

GOALは常に監督支持派である（特にシーズン序盤は）という前提で、不振なスタートを切った主要クラブの現状を検証しよう...

  グレッグ・ヴァンニー、LAギャラクシー

    グレッグ・ヴァンニー、LAギャラクシー

    ヴァンニーがまだ職に就いている理由は、おそらく二つある。第一に、彼は一年以上も主力選手を失った状態だ。リキ・プイグが2024年のMLSカップでLAギャラクシーを牽引したのは疑いようもない。彼抜きではチームは全く別物となり、スペイン人選手が2年連続で膝の手術を必要としたため、今シーズンも彼の不在が続く可能性がある。第二の理由は、彼にはまだ十分な実績があることだ。 ヴァンニーが指揮を執るまで、ギャラクシーは低迷していた。戦術の天才とは言えなくとも、このアメリカ人監督はチームをMLSの頂点に返り咲かせた。その功績を簡単に切り捨てるのは難しい。

    2025年の不振なスタート後、ギャラクシーは彼に新契約を提示した。当時は妥当な判断に見えた。何しろ、この監督は半年前にMLSカップを制していたのだ。しかし今や言い訳はほとんど通用しない。ヴァンニーの指揮下での成績は80勝51分74敗、勝率は40％を下回っている。 負傷者は確かに要因だが、ギャラクシーは昨季プレーオフ圏を11ポイント差で逃し、今季も大きく上回る見込みはない。公平とは言えないが、ヴァンニーはあと1度の不振で解任される寸前だと感じている。

  ジョン・ダメット、セントルイス市

    ジョン・ダメット、セントルイス市

    今年のスティーブ・ルイスは完全なリセットの年と言える。組織全体で変化が起きている。クラブは昨シーズン途中、著名なスポーツディレクターを失い、それ以来着実に再建を進めてきた。11月には、チームがウェスタン・カンファレンス14位でシーズンを終えた後、スティーブ・ルイスはコーリー・レイをスポーツディレクターに任命し、チーム立て直しを任せた。

    彼の最初の動きは、コロンバス・クルーで成功を収めたウィルフリード・ナンシーのトップアシスタントだったダメットの招聘だった。ダメットにとって厳しいスタートとなっている。セントルイスは開幕3試合で1分2敗、今季わずか1得点に留まっている。

    しかし課題は山積している。まず攻撃陣の決定力不足だ。ゴールへの脅威が乏しく、サイドからの創造性にも欠ける。もう一つの問題は過酷な開幕日程だ。シャーロット、サンディエゴ、シアトルとの3連戦は新監督にとって厳しい試練となる。現実的に、この3試合でセントルイスが獲得できる勝ち点は何点か？現時点で解任するのは酷すぎるだろう。

    当面の焦点は、巻き返しを図り、いくつかの好結果を掴むことだ。さもなければ、プレッシャーはすぐにでも押し寄せてくるだろう。

  ブラッドリー・カーネル、フィラデルフィア・ユニオン

    ブラッドリー・カーネル、フィラデルフィア・ユニオン

    フィラデルフィア・ユニオンの指揮を執るのはどれほど苛立たしいことか。ついさっきまで東地区首位、MLSカップ優勝候補としてプレーオフ深部進出の態勢を整えていたのに、次の瞬間には主力選手を失い、十分な補強もできず、突然選手層が薄くなったチームを管理している。カーネル監督が困難な状況に置かれたと感じるのは当然だ。しかし今年の結果の一部は言い訳の余地がない。

    D.C.ユナイテッドは今冬補強したとはいえ、依然として劣るチームだ——それなのにユニオンは0-1で敗れた。サンノゼ戦（ティモ・ヴェルナーの活躍は別として）では確実に勝ち点を得るべきだった。NYCFC戦では不要な退場処分で自ら足を引っ張った。

    唯一の望みはCONCACAFチャンピオンズカップかもしれないが、ユニオンは16強戦の第1戦でホームでクラブ・アメリカに0-1で敗れた。苦戦中のチームが今やメキシコで勝利を挙げねばならない。幸運を祈る。

  注目すべき他のコーチたち

    注目すべき他のコーチたち

    + 3試合を終えてアトランタ・ユナイテッド復帰後、まだ勝利のないタタ・マルティーノ。2度目の指揮で成功すると自信を見せていたが、2年目のスタートは決して順調とは言えない。

    + ヘンリック・リドストロームは、スイスリーグでの素晴らしい実績が、必ずしも MLS での成功につながるとは限らないことを痛感している。彼の率いるコロンバス・クルーは、チームの一体化に苦労している。 

    + マルコ・ドナデル。確かに、モントリオールは昨年、監督を解任しましたが、ドナデルは 2023 年から何らかの形で同クラブに関わっています。同クラブはここ数年苦戦しており、ある時点で新しい人材が必要になるかもしれません。モントリオールのファンは、2012 年に同クラブが MLS に加盟して以来、10 人の監督が交代する、指導者の入れ替わりが激しい状況を目の当たりにしてきました。 

