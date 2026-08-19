15歳で、ディオマンデは単身フロリダへ渡り、DMEアカデミーに加入した。英語をまったく話せなかったにもかかわらず、すぐに順応し、セミプロの提携クラブであるASフレンジを2023年のUPSL優勝に導いた。しかし、地元MLSクラブのオーランド・シティは、悪名高くも彼の獲得機会を見送った。

「彼は見落とされてしまったと思う」と、元指導者のトッド・イーソンが『FourFourTwo』に明かした。「私はオーランド・シティの関係者に、『ねえ、かなり特別に見える子が来るんだ。ぜひBチームに来てトレーニングしてほしい』と伝えていた。だが、彼らはただ先延ばしにし続けた。

「オーランド・シティが彼を見るために45分かけて来ようとしなかったこと、少なくともキャンプに参加させようとしなかったことには、とても失望した。MLSのクラブは、台頭してきた国内タレントの一部について、おそらく何度も対応を誤ってきたのだと思う。ただ、クラブごとに少しずつ違うから、すべてについて語ることは本当にはできない。私が本当に失望したのはオーランド・シティだ。この子のプレーを見るためにひと手間かけることすらできず、そして今やチャンスを失ったのだから」