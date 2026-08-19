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MLSの悪夢！ オーランド・シティとアメリカのスカウト陣はいかにしてヤン・ディオマンデを見逃したのか そのウインガーはレアル・マドリーの新たな1億2500万ユーロのスターとなった
レアル・マドリー、ディオマンデの記録的契約を成立へ
レアル・マドリーがディオマンデの獲得レースを制し、パリ・サンジェルマンやリヴァプールとの激しい争奪戦を制した。19歳の同選手は、移籍金1億2500万ユーロに加え、さらに最大1500万ユーロのボーナスが付く条件でサンティアゴ・ベルナベウに加入する。コートジボワール代表の同選手は、2033年夏までの長期契約にサインした。わずか2年前には、その疑いようのないポテンシャルを持ちながらも、自分に賭けてくれるチームを見つけられずに苦しむ無名のティーンエイジャーだった選手にとって、驚異的な駆け上がり方だ。
- Getty Images
アメリカで取り逃がした
15歳で、ディオマンデは単身フロリダへ渡り、DMEアカデミーに加入した。英語をまったく話せなかったにもかかわらず、すぐに順応し、セミプロの提携クラブであるASフレンジを2023年のUPSL優勝に導いた。しかし、地元MLSクラブのオーランド・シティは、悪名高くも彼の獲得機会を見送った。
「彼は見落とされてしまったと思う」と、元指導者のトッド・イーソンが『FourFourTwo』に明かした。「私はオーランド・シティの関係者に、『ねえ、かなり特別に見える子が来るんだ。ぜひBチームに来てトレーニングしてほしい』と伝えていた。だが、彼らはただ先延ばしにし続けた。
「オーランド・シティが彼を見るために45分かけて来ようとしなかったこと、少なくともキャンプに参加させようとしなかったことには、とても失望した。MLSのクラブは、台頭してきた国内タレントの一部について、おそらく何度も対応を誤ってきたのだと思う。ただ、クラブごとに少しずつ違うから、すべてについて語ることは本当にはできない。私が本当に失望したのはオーランド・シティだ。この子のプレーを見るためにひと手間かけることすらできず、そして今やチャンスを失ったのだから」
欧州サッカー界での急成長
オーランド・シティ、チェルシー、レンジャーズから断られた後、ディオマンデは学生ビザの期限切れによりアビジャンへ戻った。ついにプロとしての飛躍のきっかけをつかんだのは、2024年後半にスペインのレガネスが獲得した時だった。
そのわずか10試合後、RBライプツィヒが報道によれば2000万ユーロで引き抜いた。ディオマンデはすぐさまブンデスリーガで旋風を巻き起こし、シーズン最優秀新人賞を受賞するとともに、ライプツィヒを3位フィニッシュへ導いた。
さらに、そのクラブでの好調を代表舞台にもつなげ、アフリカ・ネーションズカップではコートジボワールの主力として活躍し、自国を歴史的なワールドカップ決勝トーナメント進出へ導く一助となった。
ベルナベウで新時代が幕を開ける
ディオマンデは今後、欧州サッカー最高峰の舞台で自身を試すことになる。レアル・マドリーがさらなるチャンピオンズリーグの栄光を目指す中、キリアン・エムバペ、ジュード・ベリンガム、ヴィニシウス・ジュニオールとともに破壊力抜群の攻撃カルテットを形成する見通しだ。
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