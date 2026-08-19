あなたは24歳以上ですか？

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

賭け事に関するコンテンツを閲覧するには、年齢要件を満たしていません。トップページへリダイレクトされます。

Goal.com
ライブ
imago-sport-1081185243.jpgas-sportfoto
Yosua Arya

翻訳者：

MLSの悪夢！ オーランド・シティとアメリカのスカウト陣はいかにしてヤン・ディオマンデを見逃したのか　そのウインガーはレアル・マドリーの新たな1億2500万ユーロのスターとなった

ヤン・ディオマンデ
レアル・マドリー
ラ・リーガ
オーランドシティ
MLS

レアル・マドリーは、RBライプツィヒから19歳のウインガー、ヤン・ディオマンデを初期移籍金1億2500万ユーロで獲得したと正式発表した。ビッグディールとなったこの移籍は、10代の頃にMLSや欧州の複数クラブから拒否されていたコートジボワール代表にとって、驚異的な2年間の飛躍を締めくくるものとなった。

  • レアル・マドリー、ディオマンデの記録的契約を成立へ

    レアル・マドリーがディオマンデの獲得レースを制し、パリ・サンジェルマンやリヴァプールとの激しい争奪戦を制した。19歳の同選手は、移籍金1億2500万ユーロに加え、さらに最大1500万ユーロのボーナスが付く条件でサンティアゴ・ベルナベウに加入する。コートジボワール代表の同選手は、2033年夏までの長期契約にサインした。わずか2年前には、その疑いようのないポテンシャルを持ちながらも、自分に賭けてくれるチームを見つけられずに苦しむ無名のティーンエイジャーだった選手にとって、驚異的な駆け上がり方だ。

    • 広告
  • YAN DIOMANDE RB LEIPZIG Getty Images

    アメリカで取り逃がした

    15歳で、ディオマンデは単身フロリダへ渡り、DMEアカデミーに加入した。英語をまったく話せなかったにもかかわらず、すぐに順応し、セミプロの提携クラブであるASフレンジを2023年のUPSL優勝に導いた。しかし、地元MLSクラブのオーランド・シティは、悪名高くも彼の獲得機会を見送った。

    「彼は見落とされてしまったと思う」と、元指導者のトッド・イーソンが『FourFourTwo』に明かした。「私はオーランド・シティの関係者に、『ねえ、かなり特別に見える子が来るんだ。ぜひBチームに来てトレーニングしてほしい』と伝えていた。だが、彼らはただ先延ばしにし続けた。

    「オーランド・シティが彼を見るために45分かけて来ようとしなかったこと、少なくともキャンプに参加させようとしなかったことには、とても失望した。MLSのクラブは、台頭してきた国内タレントの一部について、おそらく何度も対応を誤ってきたのだと思う。ただ、クラブごとに少しずつ違うから、すべてについて語ることは本当にはできない。私が本当に失望したのはオーランド・シティだ。この子のプレーを見るためにひと手間かけることすらできず、そして今やチャンスを失ったのだから」

  • 欧州サッカー界での急成長

    オーランド・シティ、チェルシー、レンジャーズから断られた後、ディオマンデは学生ビザの期限切れによりアビジャンへ戻った。ついにプロとしての飛躍のきっかけをつかんだのは、2024年後半にスペインのレガネスが獲得した時だった。

    そのわずか10試合後、RBライプツィヒが報道によれば2000万ユーロで引き抜いた。ディオマンデはすぐさまブンデスリーガで旋風を巻き起こし、シーズン最優秀新人賞を受賞するとともに、ライプツィヒを3位フィニッシュへ導いた。

    さらに、そのクラブでの好調を代表舞台にもつなげ、アフリカ・ネーションズカップではコートジボワールの主力として活躍し、自国を歴史的なワールドカップ決勝トーナメント進出へ導く一助となった。

    • この物語を楽しんでいただけましたか？

    GOAL.comをGoogleの優先情報源に追加して、より多くのレポートをご覧ください。

    GOALをGoogleでフォロー

  • ベルナベウで新時代が幕を開ける

    ディオマンデは今後、欧州サッカー最高峰の舞台で自身を試すことになる。レアル・マドリーがさらなるチャンピオンズリーグの栄光を目指す中、キリアン・エムバペ、ジュード・ベリンガム、ヴィニシウス・ジュニオールとともに破壊力抜群の攻撃カルテットを形成する見通しだ。

MLS
オーランドシティ crest
オーランドシティ
ORL
シカゴファイアーFC crest
シカゴファイアーFC
CHI
ラ・リーガ
エスパニョール crest
エスパニョール
ESP
レアル・マドリー crest
レアル・マドリー
RMA