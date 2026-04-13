MLSの勝者と敗者：ジュリアン・ホールがMLS最高の若手、ゲルマン・ベルテラメが不振脱出、タタ・マルティーノは危機か

今週のMLSは波乱続きだった。インター・マイアミは2-2の引き分け、無敗のLAFCはポートランドに敗れ、サンディエゴFCも黒星。予測不能なリーグだからこそ面白い。
それでも深く見ると、興味深い物語がある。MLS最優秀若手選手争いでカヴァン・サリバンに及ばなかったジュリアン・ホールは、今回も好プレー。ゲルマン・ベルテラメも悪くない補強だと示した。さらに、ある大物監督は首の皮一枚つながった。
GOALが混乱の週末を終えたMLSの勝者と敗者を分析する。
今週のMLSは波乱続きだった。インター・マイアミは2-2の引き分け、無敗のLAFCはポートランドに敗れ、サンディエゴFCも黒星。予測不能なリーグだからこそ面白い。
それでも深く見ると、興味深い物語がある。MLS最優秀若手選手争いでカヴァン・サリバンに及ばなかったジュリアン・ホールは、今回も好プレー。ゲルマン・ベルテラメも悪くない補強だと示した。さらに、ある大物監督は首の皮一枚つながった。
GOALが混乱の週末を終えたMLSの勝者と敗者を分析する。
現時点でMLS最高の若手はキャヴァン・サリバンではない。理由は単純だ。ジュリアン・ホールの方が調子が良いからだ。ニューヨーク・レッドブルズのストライカーにはチャンスが多いが、ホールはそれを確実に活かしている。序盤は得点を量産し、今はアシストを量産している。 マイアミ戦では得点を挙げられなかったものの、彼は試合のあらゆる場面で決定的な役割を果たした。2アシストを記録し、自身も1、2点は決められただろう。今回のワールドカップは時期尚早かもしれないが、彼は着実に才能を磨いている。
サンディエゴで何が起きているのか。昨季はリーグ屈指のサッカーで安定し、勝ち点を積み上げ、プレーオフ進出も当然だった。しかし今季は不安定だ。攻撃陣、特にチャッキー・ロサノの離脱が響いている。
だが問題は攻撃ではなく守備だ。直近6試合で毎回2失点以上を許し、3月11日以来勝てていない。ファウル数はリーグ2番目で、MLSでは3度の退場もしている。 先週末の試合もそれを象徴した。1-0から逆転され、後半早々に退場者を出して万事休す。
ヴァラス監督は6試合未勝利ながら解任危機はないものの、初陣監督として厳しい局面に立たされている。チームがどのように苦境を脱するか、注目される。
ついに。
マイアミはこれほど頻繁にストライカーが必要だったか？ 指定選手枠の資金を彼に費やす必要があったか？ 答えはほぼノーだ。高額移籍金のベルテラーメは、いまだチームにフィットしていない。当初はCONCACAFチャンピオンズカップでの活躍が期待されたが、マイアミはすでに敗退。最近の試合では、彼がいないほうがチームはよく機能している。
しかし土曜の試合では、ペナルティエリア内での存在感を示し、価値を証明した。ゴールは難しくなかった。レッドブルズのペナルティエリアでわずかにスペースができ、そこにボールを流し込んだだけだ。とはいえ、ゴールはすべて重要であり、MLSで復活するきっかけになったかもしれない。
エマニュエル・ラッテ・ラスを「失敗作」と呼ぶべき時が来たのだろうか？アトランタ・ユナイテッドはこのストライカーに巨額を投じたが、加入から1年余り、期待通りの活躍はない。もちろん、それが必ずしも彼の責任とは限らない。十分なチャンスが与えられていないことについて、彼にも不満があるはずだ。チャンスの少ないチームの「9番」を務めるのは、過酷な役割である。
とはいえ、本人にも責任がある。 昨季32試合8得点、今季7試合1得点と結果が出ない。週末のシカゴ・ファイア戦でも存在感を示せず、スランプ脱出は急務だ。チームは彼にシュート数を増やすよう求めているが、現状では高値で買っただけの選手に見える。
ネヴィルは今週、解任の危機にあった。ポートランドは序盤苦戦し、厳しい日程を考えると1敗でもすれば解任の可能性があった。ホームでもLAFCは手強い相手だった。
それでもポートランドは96分のケルシー決勝弾で2-1勝利。ネヴィルはボール支配と4-3-3を貫くスタイルを妥協しない。 ボール支配と4-3-3を貫き、今回は成功。ネヴィルはひとまず解任を免れた。
ヒューストン・ダイナモは今夏、1300万ドルを投じて戦力を補強。プレーオフ進出を逃した昨季の雪辱を晴らすため、ベン・オルセン監督に白羽の矢が立った。攻撃陣を操る名手として知られるベテラン指揮官の采配に期待が高まった。
しかし守備は16失点と不安定で、特に週末のコロラド戦では6失点。強豪とはいえ、6失点は多すぎる。オルセン監督は守備改善が急務だ。