MLSの勝者と敗者：ジュリアン・ホールがMLS最高の若手、ゲルマン・ベルテラメが不振脱出、タタ・マルティーノは危機か

今週のMLSは波乱続きだった。インター・マイアミは2-2の引き分け、無敗のLAFCはポートランドに敗れ、サンディエゴFCも黒星。予測不能なリーグだからこそ面白い。

それでも深く見ると、興味深い物語がある。MLS最優秀若手選手争いでカヴァン・サリバンに及ばなかったジュリアン・ホールは、今回も好プレー。ゲルマン・ベルテラメも悪くない補強だと示した。さらに、ある大物監督は首の皮一枚つながった。

GOALが混乱の週末を終えたMLSの勝者と敗者を分析する。