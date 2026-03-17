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MLS Winners and Losers March 16GOAL

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MLSの勝者と敗者：ジェームズ・ロドリゲスとジョシュ・サージェントが待望のデビューを果たす。ソン・フンミンの活躍に懸念を抱くべき時か？

MLS第4節は、注目度の高い新戦力たちが相次いでデビューを果たし、期待を裏切らない内容となった。果たしてFCシンシナティのパット・ヌーナン監督の座は、ますます危うくなっているのだろうか？

ジェームズ・ロドリゲスが、ついにミネソタ・ユナイテッドのピッチに立った。しかし、オフシーズンにエリック・ラムゼイをウェスト・ブロムに放出して以来、精彩を欠いているルーンズにとって、これが唯一の朗報かもしれない（朗報と言えば、彼が再び出場可能になったことだ）。

しかし、苦戦しているのはミネソタだけではない。MLS開幕から1ヶ月が経過したが、順位表はすでに奇妙な様相を呈している。主にウェスタン・カンファレンスに、非常に好調なチームがある一方で、驚くほど不振なチームも存在するのだ。オーランド・シティは先日、長年チームを率い、期待以上の成果を上げてきたオスカー・パレハ監督と袂を分かつことになった。パット・ヌーナン監督も同様の疑問に直面することになるのだろうか？ これまで苦戦していたニューイングランド・レボリューションに6-1で敗れたことは不可解だ。特に、紙面上ではMLS屈指の完成度を誇るシンシナティにとってはなおさらである。

一方、トロントFCは好転の兆しを待ち望んでいる。レッドズは、MLS史上最高額となる可能性のある移籍金を支払った末、ついにBMOフィールドでジョシュ・サージェントを披露した。トロントは、10年近く前にMLSカップを制して以来、かつての輝きを取り戻せていない。サージェントこそが、あの黄金時代を蘇らせるきっかけとなるのだろうか？

GOALが、MLS第4節の勝者と敗者を分析する。

  • Petar Musa, FC DallasGetty

    優勝者：ペタル・ムサ

    ペタル・ムサは、通常、MLSで必見の選手として名前が挙がることはない。ダラス地域以外でムサのユニフォームを見かけることはまずないだろうし、FCダラスがアウェイで試合を行う際、そのチケットはリオネル・メッシやソン・フンミン、あるいは最近ではハメス・ロドリゲスのように、街中で最も人気のあるチケットとは言い難い。

    しかし、彼はインテル・マイアミの背番号10を背負っていない選手の中では、リーグ最高の攻撃手かもしれない。ムサは土曜日の夜、本拠地で強固な守備を誇るサンディエゴFCを相手に、信じられないようなハットトリックを決めて3-3の引き分けに持ち込み、その実力を証明した。これで4試合で5ゴールを挙げたクロアチア代表の好調なスタートは続いている。

    ムサは米国ではまだ広く知られた存在ではないかもしれないが、海外では確実に存在感を示している。昨年、AS紙はプレミアリーグのクラブがこのストライカーに注目していると報じた。移籍は実現しなかったが、このペースを維持できれば――特にクロアチアのワールドカップ代表に選出されれば――今夏、高額移籍のターゲットとなる可能性もある。

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  • Vancouver Whitecaps FC v Minnesota United FCGetty Images Sport

    敗者：ハメス・ロドリゲス

    公平を期すなら、これはロドリゲスにとって厳しい評価だ。彼はミネソタでの待望のデビューに向け、コンディションを整えるために懸命に努力してきたのだから。しかし、ルーンズがこのまま苦戦を続けるようであれば、このコロンビアのスーパースターもあまり役に立たないようだ。

    強豪チームが6点差で負けることはない。たとえ相手がよく組織されたバンクーバー・ホワイトキャップスだったとしても、新監督のキャメロン・ノウルズにはプレッシャーがかかっているはずだ。ミネソタは開幕4試合で11失点を喫しており、これはリーグで2番目に悪い数字となっている。

    デイン・セントクレアの離脱を除けば、このメンバーは昨シーズン、ウェスタン・カンファレンス準決勝に進出したチームとほぼ同じだ――ただ、今シーズンはロドリゲスという強力な戦力が加わっている。あの快進撃を支えたのは、戦術的な組織力と堅固な守備意識だった。しかし今シーズン、そのどちらも見られない。

    その責任はノウルズにある。

  • Toronto FC v New York Red BullsGetty Images Sport

    受賞者：ジョシュ・サージェント

    サージェントは最初のタッチでヒーローになりかけた。トロントの新加入ストライカーは途中出場し、セットプレーでゴール目前でボールに触れたが、そのシュートはニューヨーク・レッドブルズのディフェンスに即座にブロックされた。

    サージェントが逃したチャンスはそれだけではない。絶妙なスルーパスに反応して抜け出した1対1の場面でも、彼はシュートを外してしまった。これらの決定機を逃したことが響き、アウェイチームは終盤に同点ゴールを決め、試合は1-1の引き分けに終わったが、それでも前向きな材料はあった。 クラブでのトレーニング期間がわずか8日程度という選手にしては、ロビン・フレイザー監督率いるチームへの適応ぶりは一目瞭然だった。サージェントの移籍金を考えれば、ゴールはそう遠くない将来に生まれるだろうと想像できる。

    同様に重要なのは、トロントに再び熱気が戻ってきたことだ。歴史的に見ても、レッズはMLSで最も野心的なチームの一つであり、熱狂的なサポーターの存在により、チームが競争力を発揮すれば、カナダ最大の都市は北米屈指のサッカー市場となる。問題は、ここ10年近く、チームが競争力を維持できていなかったことだ。ロレンツォ・インシーニェ時代のような不運な補強により、BMOフィールドの観客席が空席だらけになる光景が日常茶飯事となっていた。

    しかし土曜日の試合、サージェントがピッチに足を踏み入れた瞬間、スタンドには確かな熱気が漂った。サージェントの獲得や、昨年のジョルジェ・ミハイロヴィッチのトレードといった動きは、期待値がさらに高まることを意味している。フレイザー監督にとって、それはおそらくプレーオフ進出か、さもなくば失敗か、という局面だ。彼がチームをその舞台に導けるかどうか、見守りたい。

  • Los Angeles Football Club v FC DallasGetty Images Sport

    敗者：ソン・フンミン

    「勝利こそが最高の消臭剤だ。」

    LAFCにとって、ジョン・マッデンのこの有名な言葉は、今まさにぴったりと当てはまる。 マデンは、勝利が後にチームを苦しめる可能性のある欠点を覆い隠してしまうことを説明する際、よくこの言葉を口にしていた。しかし現時点では、LAFCに問題点を見つけるのは難しい。彼らは4勝0敗0分の完璧な成績を収め、勝ち点12を獲得しており、得失点差でバンクーバー・ホワイトキャップスに次ぐ2位につけている。失点はゼロで、今シーズンの優勝候補としての風格を漂わせている。

    しかし、懸念材料があるとすれば、それは攻撃面かもしれない。LAFCは今季これまでに8得点を挙げており、まずまずの数字ではあるが、彼らが擁する攻撃陣の才能を考えれば、もっと得点数が増えていてもおかしくないはずだ。その疑問の一端は、ソン・フンミンにあるかもしれない。

    この韓国人スターは今シーズンまだ得点を挙げておらず、昨年の活躍を思えば、それはほとんど信じがたいことだ。2025年、彼は10試合に出場して9ゴール3アシストを記録した。今年はすでに3アシストを挙げているものの、ゴール前での決定力は昨季ほどではなく、枠内シュートはわずか2本にとどまっている。

    チーム全体が絶好調であるため、この話題はあまり注目されてこなかった。しかし、LAFCが勝ち点を落とすようなことがあれば、多くの人がMLS最優秀選手賞（MVP）候補と目していたこの指定選手（DP）への注目は確実に高まるだろう。すでに苛立ちの兆候は見えている。特に開幕戦のマイアミ戦では、試合終了の笛が鳴る前に交代させられた際、新監督のマーク・ドス・サントスに対して不満を露わにした。今後の展開に注目だ。

  • New York City FC v Colorado RapidsGetty Images Sport

    勝者：NYCFC

    『The Athletic』が先日MLSのゼネラルマネージャーを対象にアンケート調査を行ったところ、特に注目すべき結果の一つとして、ニューヨーク・シティFCのパスカル・ヤンセン監督への高い評価が挙げられた。同調査では、ヤンセン監督はジェスパー・ソレンセン監督に次ぐリーグ最高の監督として2位に選出された。2026年シーズンのNYCFCの好調なスタートを見る限り、彼らの評価は的を射ていたと言えるだろう。

    「ピジョンズ」は快進撃を続けており、3勝0敗1分の好成績でイースタン・カンファレンスの首位に立っている。さらに印象的なのは、昨年11月の代表戦期間中にアロンソ・マルティネスが負傷離脱し、シーズン直前にムッサ・シラの大型移籍が破談となったことで、正真正銘のストライカーを擁していないチームで、ヤンセンがこれほどの成果を上げている点だ。

    その代わりに、彼は創意工夫を凝らし、身長168cmのニコラス・フェルナンデス・メルカウを「フォールスナイン」として起用することもある。その結果は？ メルカウがチーム最多の4ゴールを挙げ、NYCFCは4試合で11得点を記録し、MLS屈指の脅威的な攻撃力を誇るチームとなっている。

    年間最優秀監督賞の候補について語るには時期尚早だが、ジャンセンはすでにMLS屈指の指揮官としての地位を確固たるものにしている。

  • FC Cincinnati v Inter Miami FC - 2025 MLS Cup Playoffs: Conference SemifinalGetty Images Sport

    敗者：オハイオ州

    フィラデルフィア・ユニオンが予想外の0勝4敗0分のスタートを切ったことや、セントルイスが過去2シーズンの過ちを繰り返していなければ、コロンバスは現在MLSで最下位のチームになっていたかもしれない。

    信じがたいことだが、クルーは4試合を終えてわずか2ポイントしか獲得できていない。コロンバスは今のところ良いところが見当たらないが、中でも攻撃面の問題が最も懸念される。ディエゴ・ロッシに加え、ウェッサム・アブ・アリも万全のコンディションにあるにもかかわらず、クルーの得点はわずか4点にとどまっている。新監督ヘンリック・リドストロームの下では、チームがうまく機能していないのだ。

    注目はリドストローム監督に集まっているが、ダニエル・ガズダグにも疑問符を付けるのは妥当だろう。クチョ・エルナンデスの退団で失われた得点力を補うべく、大物補強として迎えられたガズダグだが、リーグ戦28試合で得点関与はわずか8にとどまっている。チームはこのハンガリー人スターにもっと活躍を期待している。

    「ヘル・イズ・レアル」のライバル関係にあるFCシンシナティもまた苦戦しており、これは「前年の成功を再現しようとした結果、失敗した」という典型的なケースかもしれない。クラブ側は否定するだろうが、このチームの戦力を考えれば、昨季インター・マイアミに喫した大敗は決して良い結果とは言えない。FCCはMLSで最も完成度の高いチームの一つと言えるが、準決勝で最終的に優勝した相手に0-4と完敗した。

    今シーズン、アトランタ・ユナイテッドに勝利した以外、パット・ヌーナン率いるチームは、ミネソタ・ユナイテッド、トロントFC、ニューイングランドという苦戦中の3チームに敗れ、それぞれに今季初勝利を献上してしまった。

    ヌーナン監督は依然としてMLSで最も尊敬される指揮官の一人である。しかし、実績ある優勝経験者――エリック・ラムゼイ、オスカル・パレハ、パトリック・ヴィエラ、さらにはウィルフリード・ナンシー（ライバル関係を考えれば想像し難い話だが）――が候補として浮上している状況下では、近いうちに結果が改善されなければ、プレッシャーは高まるばかりだろう。

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