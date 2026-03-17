MLSの勝者と敗者：ジェームズ・ロドリゲスとジョシュ・サージェントが待望のデビューを果たす。ソン・フンミンの活躍に懸念を抱くべき時か？

ジェームズ・ロドリゲスが、ついにミネソタ・ユナイテッドのピッチに立った。しかし、オフシーズンにエリック・ラムゼイをウェスト・ブロムに放出して以来、精彩を欠いているルーンズにとって、これが唯一の朗報かもしれない（朗報と言えば、彼が再び出場可能になったことだ）。

しかし、苦戦しているのはミネソタだけではない。MLS開幕から1ヶ月が経過したが、順位表はすでに奇妙な様相を呈している。主にウェスタン・カンファレンスに、非常に好調なチームがある一方で、驚くほど不振なチームも存在するのだ。オーランド・シティは先日、長年チームを率い、期待以上の成果を上げてきたオスカー・パレハ監督と袂を分かつことになった。パット・ヌーナン監督も同様の疑問に直面することになるのだろうか？ これまで苦戦していたニューイングランド・レボリューションに6-1で敗れたことは不可解だ。特に、紙面上ではMLS屈指の完成度を誇るシンシナティにとってはなおさらである。

一方、トロントFCは好転の兆しを待ち望んでいる。レッドズは、MLS史上最高額となる可能性のある移籍金を支払った末、ついにBMOフィールドでジョシュ・サージェントを披露した。トロントは、10年近く前にMLSカップを制して以来、かつての輝きを取り戻せていない。サージェントこそが、あの黄金時代を蘇らせるきっかけとなるのだろうか？

GOALが、MLS第4節の勝者と敗者を分析する。