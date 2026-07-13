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MLSのニューイングランド・レボリューションがリヨンとレンタル延長で合意したため、米国代表GKマット・ターナーは残留する見通しとなった。
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何が起きたのか
レヴズは月曜日、リヨンと契約延長に合意し、ターナーのレンタル移籍を12月31日まで継続すると発表した。この契約にはレンタル期間をさらに1年延長するオプションがあり、そのオプションが行使された場合、レヴズにはターナーを完全移籍で獲得する権利も付与される。
この合意により、32歳のGKはTAMレベルの契約で残留し、正GKとしてプレーを続ける。
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「MLSのゴールキーパーの最高水準」
「リヨンとの合意により、今後数年間もマット・ターナーをニューイングランド・レボリューションの一員として迎え続けられることを大変嬉しく思います」と、レボリューションのゼネラルマネージャー兼チーフ・サッカー・オフィサー、クリス・ティアニー氏は述べた。「MLSでの活躍と米国代表としての世界での実績が、彼の力を雄弁に語っています。
マットがレボリューションでさらに実績を積み上げ、MLSのGK最高水準であり続けると確信しています。」
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ターナーの経歴
レヴズで頭角を現したターナーは2022年に欧州へ移籍し、その冬に開催されるワールドカップを控えアーセナルに加入した。 1年間で7試合に出場した後、ノッティンガム・フォレストへ移籍し20試合に出場。さらにクリスタル・パレスへ1年間レンタルされた。2025年6月にリヨンと契約し、その2か月後にレッズへレンタル移籍。シーズン終盤に10試合に出場してスタメンの座を取り戻し、今シーズンのMLSでも14試合に先発している。
代表ではUSMNTで55キャップを記録し、今夏のワールドカップ・グループステージでトルコに2-3で敗れた試合にも先発した。
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次は何が起こるのでしょうか？
リーグのW杯中断前に4位に浮上したレッズは、7月22日のトロントFC戦でMLSに復帰する。
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