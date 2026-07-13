レヴズは月曜日、リヨンと契約延長に合意し、ターナーのレンタル移籍を12月31日まで継続すると発表した。この契約にはレンタル期間をさらに1年延長するオプションがあり、そのオプションが行使された場合、レヴズにはターナーを完全移籍で獲得する権利も付与される。

この合意により、32歳のGKはTAMレベルの契約で残留し、正GKとしてプレーを続ける。