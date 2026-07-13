Goal.com
ライブ

ワールドカップの瞬間を逃さないで

スコア、ライブ更新、そして分析情報への完全アクセスパス
探検
Atlanta United FC v New England RevolutionGetty Images Sport
Ryan Tolmich

翻訳者：

MLSのニューイングランド・レボリューションがリヨンとレンタル延長で合意したため、米国代表GKマット・ターナーは残留する見通しとなった。

移籍情報
アメリカ合衆国
マット・ターナー
ニューイングランド レボリューション
MLS

米国男子代表GKマット・ターナーは、MLSのニューイングランド・レボリューションに引き続き在籍する。クラブは、W杯に2度出場したベテランをオリンピック・リヨンからレンタル延長することで合意した。これにより、ターナーは少なくともMLSシーズン終了までレボリューションに残る。

  • Nashville SC v New England RevolutionGetty Images Sport

    何が起きたのか

    レヴズは月曜日、リヨンと契約延長に合意し、ターナーのレンタル移籍を12月31日まで継続すると発表した。この契約にはレンタル期間をさらに1年延長するオプションがあり、そのオプションが行使された場合、レヴズにはターナーを完全移籍で獲得する権利も付与される。

    この合意により、32歳のGKはTAMレベルの契約で残留し、正GKとしてプレーを続ける。

    • 広告
  • New England Revolution v Chicago Fire FCGetty Images Sport

    「MLSのゴールキーパーの最高水準」

    「リヨンとの合意により、今後数年間もマット・ターナーをニューイングランド・レボリューションの一員として迎え続けられることを大変嬉しく思います」と、レボリューションのゼネラルマネージャー兼チーフ・サッカー・オフィサー、クリス・ティアニー氏は述べた。「MLSでの活躍と米国代表としての世界での実績が、彼の力を雄弁に語っています。

    マットがレボリューションでさらに実績を積み上げ、MLSのGK最高水準であり続けると確信しています。」

  • United States v Belgium - International FriendlyGetty Images Sport

    ターナーの経歴

    レヴズで頭角を現したターナーは2022年に欧州へ移籍し、その冬に開催されるワールドカップを控えアーセナルに加入した。 1年間で7試合に出場した後、ノッティンガム・フォレストへ移籍し20試合に出場。さらにクリスタル・パレスへ1年間レンタルされた。2025年6月にリヨンと契約し、その2か月後にレッズへレンタル移籍。シーズン終盤に10試合に出場してスタメンの座を取り戻し、今シーズンのMLSでも14試合に先発している。

    代表ではUSMNTで55キャップを記録し、今夏のワールドカップ・グループステージでトルコに2-3で敗れた試合にも先発した。

    • この物語を楽しんでいただけましたか？

    GOAL.comをGoogleの優先情報源に追加して、より多くのレポートをご覧ください。

    GOALをGoogleでフォロー
  • New England Revolution v FC CincinnatiGetty Images Sport

    次は何が起こるのでしょうか？

    リーグのW杯中断前に4位に浮上したレッズは、7月22日のトロントFC戦でMLSに復帰する。

MLS
ニューイングランド レボリューション crest
ニューイングランド レボリューション
NER
トロントFC crest
トロントFC
TFC