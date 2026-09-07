1月に40歳を迎えるスアレスにとって、ネイマール獲得の可能性が現役をもう1年続ける後押しになるかと問われたポジェは、betting sitesの信頼できるガイドである『Gambling.com』の提供でGOALに対し、次のように語った。「私はそれを知ろうとした。というのも、数年前にMLSに興味があって、システムを理解しようとしたし、チームがどうトレーニングし、どう移動しているのかも調べようとしたからだ。ご存じの通り、アメリカでは時にかなり大きな移動がある。

「そして昨年、マイアミが本来使うべき額以上の資金を使ったとして高額の罰金を科された時に、私は気づいた。誰もが知っているように、保有できる特別指定選手は3人なのに、彼らは5人か6人いる。そして今、ネイマールがそこに行けるというのが本当なら、インテル・マイアミにはルールがないということだ。MLSにはルールがあり、インテル・マイアミには別のルールがある。

「ただ、それが彼らの楽しみながらプレーするやり方なのだと思う。今はメッシが幸せでいることがとても重要だと思う。代表引退後、今の彼は幸せな人生を送りたいのだと思う。マイアミはそれを彼と家族にもたらしている。彼の最高の友人の一人であるルイスが隣にいる。もしかしたら、ブラジル式のパーティーを何度か開くためにネイマールも欲しいのかもしれない。分からない。私は今でも理解できない。

「MLSには大きな可能性があると思う。非常にゆっくりではあるが、良くなってきていると思う。そこにいるすべての監督に敬意を払ったうえで言うが、メッシ、スアレス、カゼミーロ、ネイマールのようなレベルの選手を獲得し続けるのであれば、その基準に見合う監督たちも獲得し始めるべきだ。

「簡単ではない。私たち監督にとって最大の問題の一つは、エゴを指導することだ。しかも大きなエゴだ。そしてネイマール以上に大きいものはそう多くない。今、彼は私の親しい友人であるキリ・ゴンサレスのもとにインテル・マイアミへ行くことになる。彼はサラゴサで私と一緒にプレーした。いいやつだ。本当にいいやつだ。アルゼンチンで5年か6年監督をしてきた。キリとこの男の組み合わせがどうなるのか、見るのは興味深いだろう」