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「MLSには一つのルール、インテル・マイアミには別のルール」 ネイマール移籍話が波紋、リオネル・メッシ＆ルイス・スアレスとの“MSN再結成”が元バルセロナのスーパースターに浮上
40歳の誕生日を前に、衰え知らずのスアレスはなお健在だ
チェルシーやトッテナムでプレーした元MFポジェは、世界各地で監督を務めてきたなか、同胞スアレスの戦いぶりを注意深く見守っている。ベテランFWは長年にわたる膝の問題を抱えながらも、39歳となった今なお高いレベルを維持している。
リヴァプールとバルセロナでプレーした元FWは、2026年にインテル・マイアミで12ゴールを記録。これでハーンズでの通算成績は107試合54ゴールとなった。GOATのチームメートであるメッシのペースには及んでいないかもしれないが、デイビッド・ベッカムらとともに南フロリダでアメリカンドリームを追うことを決めて以来、依然として安定して結果を残す存在であり続けている。
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GOATメッシ、インテル・マイアミで親しい友人たちと共闘へ
スアレスの周辺では、メッシ、セルヒオ・ブスケツ、ジョルディ・アルバをはじめ、見慣れた顔ぶれが数多く共闘してきた。インテル・マイアミは、親しい友人たちを招き入れ、主要タイトル争いを演じることで、その象徴的な主将を満足させてきた。
サントスとの契約が満了に向かうなか、2027年にネイマールがその輪に加わるとの話もある。ブラジル代表の歴代最多得点者が、再びメッシ、スアレスと連係する姿を見たいと願う者は多い。ただし、特別指定選手のルールは、この構想を考える上で織り込まなければならない。
インテル・マイアミは、数多くの世界的スターをチームに組み込むための創造的な方法を見いだしてきた。そのため、さらにもう1人の世界的スーパースターを陣容に加えることを妨げるものは、何もないようにも見える。
ネイマールはMLSで伝説の「MSN」攻撃陣を再結成できるのか？
1月に40歳を迎えるスアレスにとって、ネイマール獲得の可能性が現役をもう1年続ける後押しになるかと問われたポジェは、betting sitesの信頼できるガイドである『Gambling.com』の提供でGOALに対し、次のように語った。「私はそれを知ろうとした。というのも、数年前にMLSに興味があって、システムを理解しようとしたし、チームがどうトレーニングし、どう移動しているのかも調べようとしたからだ。ご存じの通り、アメリカでは時にかなり大きな移動がある。
「そして昨年、マイアミが本来使うべき額以上の資金を使ったとして高額の罰金を科された時に、私は気づいた。誰もが知っているように、保有できる特別指定選手は3人なのに、彼らは5人か6人いる。そして今、ネイマールがそこに行けるというのが本当なら、インテル・マイアミにはルールがないということだ。MLSにはルールがあり、インテル・マイアミには別のルールがある。
「ただ、それが彼らの楽しみながらプレーするやり方なのだと思う。今はメッシが幸せでいることがとても重要だと思う。代表引退後、今の彼は幸せな人生を送りたいのだと思う。マイアミはそれを彼と家族にもたらしている。彼の最高の友人の一人であるルイスが隣にいる。もしかしたら、ブラジル式のパーティーを何度か開くためにネイマールも欲しいのかもしれない。分からない。私は今でも理解できない。
「MLSには大きな可能性があると思う。非常にゆっくりではあるが、良くなってきていると思う。そこにいるすべての監督に敬意を払ったうえで言うが、メッシ、スアレス、カゼミーロ、ネイマールのようなレベルの選手を獲得し続けるのであれば、その基準に見合う監督たちも獲得し始めるべきだ。
「簡単ではない。私たち監督にとって最大の問題の一つは、エゴを指導することだ。しかも大きなエゴだ。そしてネイマール以上に大きいものはそう多くない。今、彼は私の親しい友人であるキリ・ゴンサレスのもとにインテル・マイアミへ行くことになる。彼はサラゴサで私と一緒にプレーした。いいやつだ。本当にいいやつだ。アルゼンチンで5年か6年監督をしてきた。キリとこの男の組み合わせがどうなるのか、見るのは興味深いだろう」
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ブラジルの象徴ネイマール、今後の去就プランはいまだ明かさず
ここ数年にわたって自身も負傷に苦しみ、2026年ワールドカップでも期待していたようなインパクトを残せなかったネイマールは、短期的および長期的な将来の計画について、まだ公には明かしていない。
もしマイアミでメッシ、スアレスと合流する可能性があるなら、そうした機会を断るのは難しいだろう。契約が成立すれば驚きの声が上がる可能性はあるが、MLSブランドの世界的なプロモーションも考慮しなければならない。
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