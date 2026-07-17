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「MLSについては一切話していない」――イングランド代表での活躍を志すこのフォワードが、マンチェスター・シティやエバートンでの新たなスタートが噂される中、ジャック・グリーリッシュの今後の計画が明らかになった
3冠達成からエバートンへレンタル移籍：マンチェスター・シティのグリーリッシュ
2021年夏、グリーリッシュは幼少期から過ごしたアストン・ヴィラから1億ポンド（1億3500万ドル）でマンチェスター・シティへ移籍し、英国サッカー史上最高額選手となった。当時、ペップ・グアルディオラ監督はチームに創造性を求めていた。
厳格なカタルーニャ人監督の下でプレイメイカーとしての本能は抑えられたが、2022-23シーズンはプレミアリーグ、FAカップ、チャンピオンズリーグの3冠を達成した。
そのシーズンも活躍したが、シティでの157試合でわずか17得点。攻撃陣での序列は徐々に下がり、2025年にはマージーサイドへの移籍が承認された。 移籍直後に月間最優秀選手賞を獲得したが、1月に足の怪我で離脱し、以降出場機会はない。代表でのW杯出場も絶たれた。
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新たなスタートか、完全移籍か。グリーリッシュの夏はどうなる？
グアルディオラ監督の10年体制が終了し、シティはマレスカ新体制へ。グリーリッシュは再起できるか？
あるいはエバートンは割引移籍を交渉するのだろうか？この疑問をレスコットに投げかけると、元エバートンおよびシティのDFはVladCasino提供のインタビューでGOALに語った。「エバートンでもシティでも、いずれにせよ新たなスタートだ。
新監督の就任は、彼にとって野心と情熱を示すチャンスだ。 彼のサッカーへの情熱と愛は疑いがない。私が知るジャックは真のサッカー好きで、心からこのスポーツを愛している。だから、彼がどこを選んでも、そのチームは彼のエキサイティングな一面を見られるはずだ。彼にはサッカー界にまだ多くのものを捧げたいという思いがある――何かを証明するためではなく、ただ成長し、プレーしたいだけなのだ。
代表入りできなかったことは彼にとって大きな失望だったはずだ。それでもイングランド代表でプレーしたいという野心は今も残っているだろう。」
MLS移籍の可能性は？ グリーリッシュはプレミアリーグで十分に活躍できる
グリーリッシュは9月に31歳になるが、トップレベルでプレーできる余力は十分だ。イングランド代表で39試合に出場しており、今後も代表での活躍が期待できる。バーミンガム出身の彼にとって、2028年の自国開催欧州選手権は大きな目標となる。
プレミアリーグで定期的にプレーし続ければ代表選考の対象であり続けられるため、当面はプロとしての「居心地の良い領域」から踏み出す必要はない。将来、北米へ移る可能性もあるが、現時点ではその予定はない。
現時点ではその予定はなく、レスコットは短期的・長期的な将来計画について次のように語った。「そのような関連性は見当たらない。我々が作り出した噂なのか、公の場で出回っている話なのかは分からないが、ジャックと話した限りでは、MLSや海外移籍についての会話は一切なかった。
繰り返しになりますが、下位リーグへの敬意はさておき、彼の野心は最高レベルでプレーし、イングランド代表としてプレーすることにあるのです。」
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グリーリッシュの契約：マンチェスター・シティでの契約が満了するのはいつか
グリーリッシュは、マンチェスター・シティ加入時に結んだ6年契約の残りが12か月となった。関係者全員が最善の道を選ぶため、今後数週間で重要な決断を下す必要がある。
エティハド・スタジアムではポジション争いが激しいものの、ヒル・ディキンソン・スタジアムでの時間を楽しんできた彼にとって、9月1日の移籍市場閉幕前に完全移籍を選ぶのが最善だ。
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