グアルディオラ監督の10年体制が終了し、シティはマレスカ新体制へ。グリーリッシュは再起できるか？

あるいはエバートンは割引移籍を交渉するのだろうか？この疑問をレスコットに投げかけると、元エバートンおよびシティのDFはVladCasino提供のインタビューでGOALに語った。「エバートンでもシティでも、いずれにせよ新たなスタートだ。

新監督の就任は、彼にとって野心と情熱を示すチャンスだ。 彼のサッカーへの情熱と愛は疑いがない。私が知るジャックは真のサッカー好きで、心からこのスポーツを愛している。だから、彼がどこを選んでも、そのチームは彼のエキサイティングな一面を見られるはずだ。彼にはサッカー界にまだ多くのものを捧げたいという思いがある――何かを証明するためではなく、ただ成長し、プレーしたいだけなのだ。

代表入りできなかったことは彼にとって大きな失望だったはずだ。それでもイングランド代表でプレーしたいという野心は今も残っているだろう。」