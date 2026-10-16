現時点では、どんな可能性も突飛すぎるとは言えない。ロナウドは今後の計画をまだ明かしていない。2027年2月に42歳を迎え、サウジ・プロリーグの現王者アル・ナスルとの高額契約は来夏に満了する。

ポルトガルの史上最高選手とされるロナウドがいつまでプレーを続けるのか、疑問の声が上がっている。代表234試合出場を記録したキャリアに終止符を打つべきだとの声も強まっている。疑念を抱く人々に耳を貸さず、その見方が間違っていると証明することこそ、元レアル・マドリーのFWであるロナウドの真骨頂だ。

ロナウドは、息子のクリスティアーノ・ジュニオールがリヤドのアカデミーで頭角を現す中、引退が近いという兆候をまったく示していない。20年以上にわたってたゆまず努力を続けてきたロナウドは、できる限り長くプレーするつもりだ。

中東での契約にはアル・ナスルの株式20％が含まれており、将来的にはクラブ幹部や監督を務める道も開かれる。いずれは自らクラブを購入する選択肢を検討し、経営陣としてそのクラブのかじ取りを担う可能性も指摘されている。