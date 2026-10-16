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MLSでクリスティアーノ・ロナウドとデイビッド・ベッカムがタッグ！？ マンチェスター・ユナイテッド時代の元同僚がポルトガルの「史上最高選手」の今後を推測、CR7の監督転身を予想
サウジアラビアでのロナウドの契約が満了に近づいている
現時点では、どんな可能性も突飛すぎるとは言えない。ロナウドは今後の計画をまだ明かしていない。2027年2月に42歳を迎え、サウジ・プロリーグの現王者アル・ナスルとの高額契約は来夏に満了する。
ポルトガルの史上最高選手とされるロナウドがいつまでプレーを続けるのか、疑問の声が上がっている。代表234試合出場を記録したキャリアに終止符を打つべきだとの声も強まっている。疑念を抱く人々に耳を貸さず、その見方が間違っていると証明することこそ、元レアル・マドリーのFWであるロナウドの真骨頂だ。
ロナウドは、息子のクリスティアーノ・ジュニオールがリヤドのアカデミーで頭角を現す中、引退が近いという兆候をまったく示していない。20年以上にわたってたゆまず努力を続けてきたロナウドは、できる限り長くプレーするつもりだ。
中東での契約にはアル・ナスルの株式20％が含まれており、将来的にはクラブ幹部や監督を務める道も開かれる。いずれは自らクラブを購入する選択肢を検討し、経営陣としてそのクラブのかじ取りを担う可能性も指摘されている。
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ロナウドは引退後、何をするのか？
オールド・トラッフォードでCR7とともに仕事をしたシンプソンは、成人してからずっと世界各地の練習場やロッカールームに身を置いてきた人物が、表舞台から退くことを受け入れられるとは思っていない。
ロナウドの次の一歩について問われたシンプソンは、最高のベッティングサイトを紹介するFree Betsと提携して取材に応じ、GOALにこう語った。「監督になると思う。このことはあれこれ考えていた。デイビッド・ベッカムのような道を歩むのか、それとも監督になるのか。ピッチ上での仕事には、もう少し情熱を持っているのかもしれないが、分からない」
CR7がMLSのインテル・マイアミでベッカムと合流する可能性はあるのか？
ベッカムは、マンチェスター・ユナイテッドを象徴するもう一人の背番号7であり、レアル・マドリーでラ・リーガ優勝を経験した人物でもある。MLSカップ王者インテル・マイアミの共同オーナーとして、バロンドールを8度受賞したメッシとともに南フロリダで活動している。
ロナウドも同じような道を歩み、ヌー・スタジアムでベッカムの下、監督を務める可能性があるかと問われたシンプソンは、「そうなったらすごいことだよね！」と答えた。
さらに、こう続けた。「彼がアル・ナスルの株式を保有しているのは知っている。監督になったロナウドを見てみたいね。彼の話し方や人柄、求める基準や期待するものを考えると、特にユナイテッドに復帰したときの様子を見れば、トップクラスの監督になる資質があると思う。サッカーを理解し、研究できるはずだ。監督としての彼を見てみたい」
「クラブを所有して、現場から離れる形で満足できるかは分からない。彼は16歳から毎日ピッチに立ってきた。それをどうやってやめるんだ？ 僕らだってやめるのには苦労する。彼はそれを大半の人より10年も長く続けてきたんだから」
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オーナー業、指導者業、映画：ロナウドにさまざまな選択肢
MLSのMVPに2度輝いたメッシは、マイアミとの契約が2028年まで残っている。アルゼンチン代表としてワールドカップとコパ・アメリカで優勝を味わい、すでに代表から退いた。一方で、現役をいつ退くのかをめぐっても活発な議論を呼んでいる。
物静かな39歳のメッシが監督に転身するとは考えられておらず、バルセロナでの裏方の役割の方が魅力的に映るだろう。ただ、彼を追ってサンシャイン・ステートにやって来る可能性があるのは、永遠のライバルだ。そのライバルは、ハリウッドの大作映画への出演を目指しながら、アメリカン・ドリームを追い求めようとしている。
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