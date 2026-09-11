マンチェスター・ユナイテッドは、3年ぶりに復帰したUEFAチャンピオンズリーグで、オールド・トラッフォードにてアゼルバイジャンのサバフを4-0で下し、快勝発進を飾った。マテウス・クーニャが先制点を挙げると、前半を支配した中でブルーノ・フェルナンデスが追加点を決めた。

ベンヤミン・シェシュコが前半終了間際に3点目を奪い、最後はリサンドロ・マルティネスがオールド・トラッフォードでの初ゴールを決めて得点を締めくくった。

パトリック・ドルグも出場し、ユナイテッドはホームサポーターの前で満足のいく白星スタートを切った。