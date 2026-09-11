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M16で完璧な一撃！ベンヤミン・シェシュコがシティに警告、マンチェスター・ユナイテッドはチャンピオンズリーグ逆転勝利へ快勝
マンチェスター・ユナイテッド、鮮やかにチャンピオンズリーグ復帰を飾る
マンチェスター・ユナイテッドは、3年ぶりに復帰したUEFAチャンピオンズリーグで、オールド・トラッフォードにてアゼルバイジャンのサバフを4-0で下し、快勝発進を飾った。マテウス・クーニャが先制点を挙げると、前半を支配した中でブルーノ・フェルナンデスが追加点を決めた。
ベンヤミン・シェシュコが前半終了間際に3点目を奪い、最後はリサンドロ・マルティネスがオールド・トラッフォードでの初ゴールを決めて得点を締めくくった。
パトリック・ドルグも出場し、ユナイテッドはホームサポーターの前で満足のいく白星スタートを切った。
- News Images
シェシュコがGKをかわして決める場面を分析
シェシュコは週末のエバートン戦でのゴールに続き、2試合連続で2点目を挙げた。スロベニア人FWは飛び出してきたスタス・ポカチロフを突き、サバフのGKをかわしてから無人のゴールに流し込んだ。
試合後、『TNT Sports』に対してこのFWは、そのチャンスを決め切り、チームの見事な連係を締めくくれた喜びを口にした。
「彼が飛び出してくるのが見えたので、ボールを奪ってゴールを少し楽にできたのはかなりうれしかった」とシェシュコは説明した。「もちろん、うれしい」
FW、得点を分担する責任を称賛
4人の異なる得点者がスコアシートに名を連ねたことは、ユナイテッドが前線全体で備える攻撃の厚みと多様性を際立たせた。シェシュコは、得点の負担をチーム全体で分け合うことが、勢いとチーム全体の士気に大きな後押しをもたらすと強調した。
このFWは、欧州の舞台に戻ったM16でサポーターが生み出した熱狂的な雰囲気を称賛した。
「みんなにとって完璧だった。特にファンにとってはね」とシェシュコは語った。「彼らにとって大きな意味がある。これだけ多くのゴールが見られたことはなおさらだ。みんながゴールを決められるのは重要なことだと思う」
- AFP
ユナイテッド、マンチェスター・ダービーを前に自信を深める
欧州の舞台への復帰戦で勝ち点3を確保したユナイテッドは、すぐさまプレミアリーグに意識を切り替える。マンチェスター・ユナイテッドは日曜、オールド・トラッフォードで首位マンチェスター・シティを迎え、注目のダービーに臨む。
シェシュコは、この欧州での重要な勝利が国内での戦いに向けた理想的な弾みになるとの自信を崩していない。
「ここで得た自信は間違いなく大きい」とシェシュコは付け加えた。「今はしっかり回復して、もちろんダービーに集中することが重要だ」
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