その負傷の生々しい様子はLFCTVで生中継され、解説陣も即座に反応した。メディカルチームが対応の準備を進める中、メイン実況のジョン・ブラッドリーは事態の深刻さにすぐ気づいた。

ブラッドリーは「ひどい着地だ。メディカルチームを入れるために少し中断が必要かもしれない。ああ、そうだね。見ての通り、指を脱臼している」と語った。共同解説のナターシャ・ダウイーも、脱臼した指の凄惨な映像に同じく衝撃を受け、「うわ、それはきつい」と付け加えた。

中継はプロスポーツにおける負傷の痛ましい現実をそのまま映し出し、その衝撃的な接写を目の当たりにした視聴者への対応に制作陣は追われることになった。