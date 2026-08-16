AFP
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LFCTV、リヴァプール戦でコモの選手が負った痛ましい負傷の映像を放送し、番組内で謝罪を余儀なくされる
痛ましい負傷が練習場での引き分けに影を落とす
『Express』によると、リヴァプールは日曜日、セリエA昇格組のコモと1日で2試合を戦った。最初の対戦はカークビーのAXAトレーニングセンターで行われた非公開の親善試合で、0-0の引き分けに終わった。リヴァプールはアレクシス・マック・アリスター、フェデリコ・キエーザ、コスタス・ツィミカスらを含む経験豊富なメンバーを起用した。
しかし、70分間の試合はドッセーナに起きた不運なアクシデントによってかすんだ。27歳の同選手は、ジェームズ・マコーネルとウィル・ライトとの空中戦に競った後、手を不自然な形で地面について倒れた。ドッセーナはピッチに倒れ込んだままとなり、クローズアップ映像によって、指を激しく脱臼していたことがすぐに明らかとなり、実況と視聴者に衝撃を与えた。
- Getty Images Sport
解説者が痛ましい指の脱臼に反応
その負傷の生々しい様子はLFCTVで生中継され、解説陣も即座に反応した。メディカルチームが対応の準備を進める中、メイン実況のジョン・ブラッドリーは事態の深刻さにすぐ気づいた。
ブラッドリーは「ひどい着地だ。メディカルチームを入れるために少し中断が必要かもしれない。ああ、そうだね。見ての通り、指を脱臼している」と語った。共同解説のナターシャ・ダウイーも、脱臼した指の凄惨な映像に同じく衝撃を受け、「うわ、それはきつい」と付け加えた。
中継はプロスポーツにおける負傷の痛ましい現実をそのまま映し出し、その衝撃的な接写を目の当たりにした視聴者への対応に制作陣は追われることになった。
公式チャンネルが生中継について謝罪を発表
その生々しい映像が自宅で親善試合を見ていた視聴者に不快感を与えた可能性があることを踏まえ、LFCTVのコメンテーター、スティーブ・ハンター氏は放送中に正式な謝罪を行わざるを得なかった。ハンター氏は続けて「もしちょうど昼食を取ろうとしていた方、あるいは、そうだな、サンディエゴでかなり早い朝食を取っていた方がいたなら、おわびする。時には見ているだけで身震いしてしまうようなものがある」と語った。
脱臼した指の痛々しい見た目とプレーの一時中断があったにもかかわらず、ドッセーナは驚くべき強靭さを見せた。センターバックのドッセーナはコモのメディカルスタッフによってすぐに患部を包帯で固定され、短縮されたトレーニンググラウンドでの一戦の残り6分間もプレーを続行。イタリアのチームは無失点を維持した。
- Getty Images Sport
リヴァプールとコモの次は何だろうか？
セスク・ファブレガスとそのチームとのこの過酷な2連戦を終え、リヴァプールは今後、目前に迫るプレミアリーグ開幕に全力で目を向けることになる。一方のコモは、待望のイタリア1部復帰に向けた準備を進める中で、ドッセーナの回復状況を注意深く見守り、長期離脱につながる問題を回避できることを願っている。
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