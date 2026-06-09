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LEGACY：メッシ・マニア ― ワールドカップ優勝者レオが、2026年の引退を前にアメリカを席巻した理由

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特集＆コラム

こちらは、2026年ワールドカップ開催までをカウントダウンするGOALの特集・ポッドキャストシリーズ『Legacy』です。 毎週、「世界のサッカー」を象徴する国々の物語と精神を探ります。今週は、アメリカで台頭するリオネル・メッシ、マイアミと結んだ感情の絆、アメリカサッカーへの影響、そして迫るワールドカップが彼にとって理想的な舞台となる可能性に迫ります。そこには安らぎと帰属意識が満ち、彼をヒーローとして迎える観客がいます。

DRV PNKスタジアムに隣接する高速道路上では、容赦なく太陽が照りつける。フォートローダーデールは正午。アスファルトは見えないアイロンで熱せられ、空気が揺らぐ。大音量で音楽を流す車が通り過ぎ、多くの窓には空色と白の旗がはためく。 近くの壁には、リオネル・メッシの壁画がすでに風景に溶け込んでいる。一つはインテル・マイアミのピンクのユニフォーム、もう一つはスカイブルーと白のアルゼンチン代表ユニフォームでワールドカップを掲げる姿だ。バーからはレゲトンが流れ、誰かが「メッシ」と口にするだけで、笑顔や「バモス・アルゼンチン！」の声が湧き上がる。ここがマイアミだ。

ここは国境が溶ける街。ベネズエラ人がコロンビア人にアルゼンチンのエンパナーダを売り、背後のスクリーンではメッシがオーランド・シティ戦を決めている。背番号10の到来以来、何かが変わった。

かつては移民の関心事だったサッカーが、今や街角の話題に上る。人々は「ここはメッシの街だ」と真剣に語る。アルゼンチン代表キャプテンが南フロリダにもたらしたのは、前例のない熱狂だ。

彼の加入はMLSに革命をもたらし、地域全体のスポーツ・アイデンティティを変えた。ピンクのユニフォームは数時間で完売し、チケット価格は30ドルから400ドル以上に跳ね上がった。ブエノスアイレス発マイアミ行きのフライトも数か月で25％増加した。

そして、第二の故郷で得た環境と安心感が、2026年のワールドカップで彼を再び頂点に導く鍵になるかもしれない。

  • Inter Miami CF v Vancouver Whitecaps FC - Audi 2025 MLS Cup FinalGetty Images Sport

    「メッシは私たちの人生を変えた」

    2026年のワールドカップは、米国・メキシコ・カナダの3カ国で初めて同時開催され、中でもカナダが中心となる。予定通り進めば、アルゼンチンはマイアミで1試合を行う。

    メッシはこの土地のピッチ、速い芝、湿気のある夜、快適なスタジアム、熱狂的ながら礼儀正しい観客をよく知っている。インテル・マイアミでプレーし、環境に適応してきた。移動距離やスケジュールも把握済みで、自身の体がどう反応するかまで熟知している。大会中に39歳になる彼にとって、こうした細部が勝敗を分ける。

    「アメリカのメッシ」はマーケティング用語ではない。全タイトルを取った後、欧州の重圧から離れ、サッカーを楽しみたいと望んだ彼の自然な進化だ。マイアミで彼はそれを実現した。サッカーが日常に溶け込み、練習後は海まで数メートルで夕日が待つ街で。

    「メッシは私たちの生活を変えた」と、ボールを並べながらクラブ職員は言う。「チームだけじゃない。街も、サッカーも、みんなの生活だ」。その言葉は正しい。メッシがアメリカに来たのは引退するためではない。成長し、新章を開き、ラテンアメリカとアメリカ、叙事詩とスペクタクルをつなぐ架け橋となるためだ。

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  • Leagues Cup 2023: Cruz Azul v Inter Miami CFGetty Images Sport

    最高潮

    7月、メッシがインテル・マイアミでデビューした夜、街は息をのんだ。蒸し暑い夜空に、携帯のライトがピンクの星座のように光った。ピッチに立ったメッシがボールを2度触り、終了間際のフリーキックをゴール上隅に突き刺した。

    ベッカムは涙を流し、妻アントネラは微笑んだ。アルゼンチン、キューバ、ホンジュラス、アメリカ、観光客で埋まった観衆は、二度とない瞬間を目撃した。それ以来、「メッシ・マニア」は社会現象となっている。

    この地域ではユースサッカーアカデミーが60％増加し、マイアミの試合日にはアルゼンチン系バーの開店時間が早まり、スーパーではマテ茶や代表ユニフォームが飛ぶように売れる。これまで興味のなかったアメリカ人でさえMLSを見るようになった。

    何よりも強いのは、メッシが喚起する感情だ。他州から家族が駆けつけ、子どもたちは練習を見るだけで涙を流す。スタジアム初体験の大人たちが、たどたどしい英語で『ムチャチョス』を歌う。狂騒であり、救済でもある。

    若い頃「代表への愛が足りない」と批判された彼だが、マイアミでは見返りを求めず自分を称える街と出会った。その絆が、2026年、世界が再びボールを中心に回る時に彼を突き動かすだろう。

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    オーダーメイド

    日程も運営も物語も、すべてが調和している。サッカーを映画とすれば、これは完璧な最終章だ。2026年の米国は、ワールドカップ開催国としてひとつの時代を閉じる舞台となる。すでにタイトルを制したメッシが持ち込むのは、トロフィーではなく「帰属感」だ。 

    アルゼンチン代表は注目の的だが、メッシにとって状況は異なる。マイアミのハードロック・スタジアムやアトランタのメルセデス・ベンツ・スタジアムなど、彼にとって馴染み深いスタジアムで、彼を崇拝する観客の前でプレーする。彼は訪問者ではなく、ある意味地元の人だ。それには計り知れない重みがある。

    マイアミの蒸し暑さは故郷ロサリオの夏に似る。整ったピッチは彼の正確なパスを引き立てる。国内移動も快適で、ホテルも馴染み深い。適応や環境がむしろ味方になるのだ。 さらに観客の後押しもある。

    アルゼンチンの試合ではどのスタジアムも空色と白に染まり、それは遠征組だけでなく、メッシを自分たちの英雄と感じる何百万人ものラテン系住民によるものになる。メキシコ人、コロンビア人、ベネズエラ人、グアテマラ人……皆が同じ旗の下に集う。移民がアイデンティティであるこの国で、メッシは「才能があれば国境を超えられる」という普遍的な理念を体現している。

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    サッカーに没頭した

    長年にわたり、米国はサッカーを遠くから見ていた。単なる娯楽と捉え、他国での熱狂を理解できなかった。しかしメッシの加入で状況は一変。週末、家族はインテル・マイアミの試合に合わせて予定を組み始めた。

    テレビの視聴者数は更新され、野球やバスケットボール中心だった地元メディアも一面をサッカーに割く。メッシ効果はMLSを盛り上げ、この国とサッカーの関係を書き換えた。今は南米以外でアルゼンチン代表ユニフォーム最も売れる市場となり、マイアミの公園では子供たちがメッシの左足を真似てフリーキックを練習する。

    これが2026年大会を迎える米国だ。サッカーはもはや「異国のもの」ではなく、新しい文化の一部となった。その変革の象徴が、ロサリオ生まれの170cmの選手である。

  • Messi ArgentinaGetty Images

    ラストダンス

    サッカーは時に映画のようだ。偶然とは思えないほど劇的な展開がある。メッシのアメリカ移籍もその一つだ。

    考えてみてほしい。キャリアの晩年に世界最高の選手がマイアミへ移籍し、北中米制覇を目指す。それから3年後、ワールドカップが同じ地で開催される。彼がすでに制したスタジアムで、彼を崇拝する観衆の前で、チャンピオンのオーラがまだ輝いている。偶然だろうか？ 信じがたい。

    これは、サッカー界がメッシに恩返しをする方法なのかもしれない。プレッシャーも、借りを返す必要も、何かを証明する必要もない。ただ自分らしく最後の舞台を楽しみ、幕を閉じるだけだ。39歳になっても、体が衰えても、それは問題ではない。大切なのは、その状況、インスピレーション、そして故郷にいるような感覚だ。

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    巡り巡って

    ワールドカップが開幕すれば、マイアミは熱狂の渦に包まれる。街にはメッシの壁画が溢れ、バーは満員になり、ビーチはアルゼンチンの国旗で彩られる。7月の夕暮れ、オレンジに染まるハードロック・スタジアムでキャプテンはピッチに立ち、すべては運命だったと悟るだろう。 

    海を渡り欧州を制し、カタールで栄光を掴んで故郷へ帰り、今ヤシの木とビーチに囲まれて暮らすロサリオの少年メッシが、世界中を新しい故郷へ迎え入れる。

    2026年の大会は、彼へのオマージュとなるだろう。舞台は整い、レガシーが祝われる。これは、サッカー史上最も美しい物語の最終章になるかもしれない。完璧な結末は存在する。これがその一つだ。


  • Inter Miami CF v Vancouver Whitecaps FC - Audi 2025 MLS Cup FinalGetty Images Sport

    長期的な影響

    この物語で最も魅力的な部分は、ピッチではなくその外にある。アメリカサッカーが急成長を遂げる一方で、メッシはもはやどのユニフォームにも縛られない。アイドルを量産するこの国で、彼は「本物」を体現する。 彼は叫ばず、挑発せず、作られたキャラクターではなく人間らしさで世界一厳しい観客を魅了した。

    マイアミで彼はインテルの一選手ではなく、隣人であり、子どもを学校へ送る父であり、カフェで見かける男であり、街で声をかけられると照れながら笑う男だ。マーケティングが氾濫する今、その自然さが北米の人々と確かな絆を築いた。 「彼は人間のように振る舞う宇宙人だ」とある米国のジャーナリストが語ったが、それが最も的確な定義だろう。

    大きさを重んじる文化の中で、彼は「シンプルさの奇跡」を示す。メッシの登場は米国でのサッカー観を変えつつあり、その文化的影響力はまだ序章に過ぎない。 ナイキとアディダスは彼のイメージを争い、サッカースクールは生徒が増え、メディアは彼をマイケル・ジョーダンやトム・ブレイディと同列に扱う。それでもメッシは国や世代を超え、世界のものだ。

    2026年のW杯が最後の舞台となるなら、彼の才能と謙虚さは、文化や言語を超え、人々を一つにするだろう。 数年後、米国サッカーの成長は「メッシ以前」と「メッシ以後」で語られるだろう。彼の加入はゴールだけでなく、より感情的で親密な観戦視点をもたらした。

    2026年、試合が始まれば、チャンスを求めてバルセロナへ渡った少年を思い出すだろう。だが物語はそこで終わらず、サッカーが共通語となったこの国で完結する。 「アメリカのメッシ」はキャリアの通過点ではなく、集大成となるだろう。夢だったサッカーを情熱へと変えた男として。

    20年にわたる魔法のようなキャリアでメッシが証明したのは、ボールが大陸を変えても、その驚異は色あせないということ。いま、その驚異はアメリカ訛りで語られている。

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