DRV PNKスタジアムに隣接する高速道路上では、容赦ない日差しが降り注ぐ。フォートローダーデールは正午。アスファルトは見えないアイロンで熱せられ、空気が揺らぐ。大音量で音楽を流す車が通り過ぎ、多くの窓には空色と白の旗がはためく。 近くの壁には、リオネル・メッシの壁画がすでに風景に溶け込んでいる。一つはインテル・マイアミのピンクのユニフォーム、もう一つはスカイブルーと白のアルゼンチン代表ユニフォームでワールドカップを掲げる姿だ。バーからはレゲトンが流れ、誰かが「メッシ」と口にするだけで、笑顔やコメント、あるいは「Vamos Argentina！（アルゼンチン、頑張れ！）」という声が湧き上がる。ここがマイアミだ。

ここは国境が溶ける街だ。ベネズエラ人がコロンビア人にアルゼンチンのエンパナーダを売る間、奥のスクリーンではメッシがオーランド・シティ戦の行方を決めている。背番号10の到来以来、街は変わった。

かつては移民の関心事だったサッカーが、今では街角の話題に上る。人々は「ここはメッシの街だ」と真剣に語る。アルゼンチン代表キャプテンが南フロリダにもたらしたのは、前例のない熱狂だ。

彼の加入はMLSに革命をもたらし、地域全体のスポーツ・アイデンティティを変えた。ピンクのユニフォームは数時間で完売し、チケット価格は30ドルから400ドル超に急騰。ブエノスアイレス発マイアミ行きのフライトも数か月で25％増加した。

そして、第二の故郷で得た環境と安心感が、2026年のワールドカップで彼を再び頂点に導く鍵になるかもしれない。