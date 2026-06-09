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LEGACY：メッシ・マニア ― ワールドカップ優勝者レオが、2026年の引退を前にいかにしてアメリカを熱狂させたか

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特集＆コラム

こちらは、2026年ワールドカップ開催までをカウントダウンするGOALの特集・ポッドキャストシリーズ『Legacy』です。 毎週、「世界のサッカー」を象徴する国々の物語と精神を探ります。今週は、アメリカで台頭するリオネル・メッシ、マイアミと結んだ感情の絆、アメリカサッカーへの多大な影響、そして迫るワールドカップが彼にとって最もふさわしい舞台となる可能性に迫ります。そこには居心地の良さ、帰属意識、そして彼を自国のヒーローとして迎える観客がいるでしょう。

DRV PNKスタジアムに隣接する高速道路上では、容赦ない日差しが降り注ぐ。フォートローダーデールは正午。アスファルトは見えないアイロンで熱せられ、空気が揺らぐ。大音量で音楽を流す車が通り過ぎ、多くの窓には空色と白の旗がはためく。 近くの壁には、リオネル・メッシの壁画がすでに風景に溶け込んでいる。一つはインテル・マイアミのピンクのユニフォーム、もう一つはスカイブルーと白のアルゼンチン代表ユニフォームでワールドカップを掲げる姿だ。バーからはレゲトンが流れ、誰かが「メッシ」と口にするだけで、笑顔やコメント、あるいは「Vamos Argentina！（アルゼンチン、頑張れ！）」という声が湧き上がる。ここがマイアミだ。

ここは国境が溶ける街だ。ベネズエラ人がコロンビア人にアルゼンチンのエンパナーダを売る間、奥のスクリーンではメッシがオーランド・シティ戦の行方を決めている。背番号10の到来以来、街は変わった。

かつては移民の関心事だったサッカーが、今では街角の話題に上る。人々は「ここはメッシの街だ」と真剣に語る。アルゼンチン代表キャプテンが南フロリダにもたらしたのは、前例のない熱狂だ。

彼の加入はMLSに革命をもたらし、地域全体のスポーツ・アイデンティティを変えた。ピンクのユニフォームは数時間で完売し、チケット価格は30ドルから400ドル超に急騰。ブエノスアイレス発マイアミ行きのフライトも数か月で25％増加した。

そして、第二の故郷で得た環境と安心感が、2026年のワールドカップで彼を再び頂点に導く鍵になるかもしれない。

  • Inter Miami CF v Vancouver Whitecaps FC - Audi 2025 MLS Cup FinalGetty Images Sport

    「メッシは私たちの人生を変えた」

    2026年のワールドカップは、米国・メキシコ・カナダの3カ国で初めて同時開催され、大会の中心は北米になる。予定通り進めば、アルゼンチンはマイアミで1試合を行う。

    メッシはこの土地のピッチ、速い芝、湿気のある夜、快適なスタジアム、熱狂的ながら礼儀正しい観客をよく知っている。インテル・マイアミでのプレーを通じて、環境に適応し、移動やスケジュールも把握している。39歳を迎える彼にとって、こうした細部が結果を左右する。

    「アメリカのメッシ」は単なるキャッチフレーズではない。欧州の重圧から離れ、サッカーを楽しむ場所を求めた彼の自然な進化だ。マイアミでは日常にサッカーが溶け込み、練習の後は海沿いで夕日を迎える。

    「メッシは私たちの生活を変えた」とトレーニング場でボールを並べるクラブ職員は言う。「チームだけじゃない。街も、サッカーも、みんなの生活だ」。その言葉は正しい。メッシがアメリカに来たのは引退するためではない。成長し、新章を開き、ラテンアメリカとアメリカ、叙事詩とスペクタクルをつなぐ架け橋となるためだ。

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  • Leagues Cup 2023: Cruz Azul v Inter Miami CFGetty Images Sport

    最高潮

    7月、メッシがインテル・マイアミでデビューした夜、街は静かだった。蒸し暑い空気の中、スタジアムでは携帯のライトがピンクの星のように光った。ピッチに立ったメッシはボールを2度触れ、試合終了間際のフリーキックをゴール上隅に突き刺した。

    ベッカムは涙を流し、妻アントネラは微笑んだ。アルゼンチン、キューバ、ホンジュラス、アメリカ、観光客が混じる観衆は、二度とない瞬間を目撃した。それ以来、「メッシ・マニア」は社会現象となっている。

    この地域ではユースサッカーアカデミーが60％増加し、マイアミの試合日にはアルゼンチン系バーの開店時間が早まり、スーパーではマテ茶や代表ユニフォームが売れる。これまで興味のなかったアメリカ人でさえMLSを見るようになった。

    何よりも強いのは、メッシが呼び起こす感情だ。他州から家族連れが観戦に訪れる。子どもたちは練習を見るだけで涙を流す。スタジアム初体験の大人たちが、たどたどしい英語で『ムチャチョス』を歌う。狂騒ではあるが、そこには救済もある。

    若い頃「代表への愛が足りない」と批判された彼だが、マイアミでは無条件に敬愛され、存在するだけで称えられている。その絆が、2026年、世界が再びボールを中心に回る時に彼を突き動かすだろう。

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    オーダーメイド

    日程も運営も物語も、すべてが調和している。サッカーを映画とすれば、これは完璧な最終章だ。2026年の米国は、ワールドカップ開催国として時代を閉じる舞台となる。すでにタイトルを制したメッシが持ち込むのは、トロフィーではなく「帰属感」だ。 

    アルゼンチン代表は注目の的だが、メッシにとって状況は異なる。マイアミのハードロック・スタジアムやアトランタのメルセデス・ベンツ・スタジアムなど、彼にとって馴染み深いスタジアムで、彼を崇拝する観客の前でプレーする。彼は訪問者ではなく、ある意味では地元の人だ。それには計り知れない重みがある。

    マイアミの蒸し暑さは故郷ロサリオの夏に似る。整ったピッチは彼の正確なパスを引き立てる。国内移動も快適で、ホテルも馴染み深い。適応やタイミングの不安はここでは不要だ。

    アルゼンチンの試合ではどのスタジアムも空色と白に染まり、現地アルゼンチン人だけでなく、メッシを自分たちの一部と感じる何百万人ものラテン系住民が詰めかける。メキシコ人、コロンビア人、ベネズエラ人、グアテマラ人……皆が同じ旗の下に集う。移民こそがアイデンティティであるこの国で、メッシは「才能があれば国境を超えられる」という普遍のメッセージを体現している。

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    サッカーに没頭した

    長年にわたり、米国はサッカーを遠くから見ていた。単なる娯楽と捉え、他国での熱狂を理解できなかった。しかしメッシの加入で状況は一変。週末、家族はインテル・マイアミの試合に合わせて予定を組み始めた。

    テレビの視聴者数は更新され、かつて野球やバスケットボールが主流だった地元メディアもサッカーを紙面トップに掲げる。メッシ効果はMLSを盛り上げ、この国とサッカーの関係を再定義した。現在、米国は南米以外でアルゼンチン代表ユニフォーム最も売れる市場であり、マイアミの公園では子供たちがメッシの左足を真似てフリーキックを練習している。

    これが2026年大会を迎える米国だ。サッカーはもはや「異国のもの」ではなく、新しい文化の一部となった。その変革の象徴が、ロサリオ生まれの170cmの選手である。

  • Messi ArgentinaGetty Images

    ラストダンス

    サッカーは時に映画のように感じられる。偶然とは思えないほど劇的な展開が織り込まれた脚本がある。メッシのアメリカ移籍もその一つだ。

    世界最高の選手がキャリアの晩年にマイアミへ移籍し、3年後にその地でW杯が開催される。彼がすでに制したスタジアムで、彼を崇拝する観衆の前で、チャンピオンのオーラがまだ輝いている。偶然だろうか？ 信じがたい。

    これは、サッカー界がメッシに恩返しする機会なのかもしれない。プレッシャーも、返済も、証明も不要だ。ただ自分らしく最後の舞台を楽しみ、幕を閉じるだけ。39歳でも、体が衰えても構わない。大切なのは、その状況、インスピレーション、そして故郷のような安らぎだ。

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    巡り巡って

    ワールドカップが開幕すれば、マイアミは熱狂の渦に包まれる。街にはメッシの壁画が溢れ、バーは満員になり、ビーチはアルゼンチンの国旗で彩られる。7月の夕暮れ、オレンジに染まるハードロック・スタジアムでキャプテンはピッチに立ち、すべては運命だったと悟るだろう。 

    海を渡り欧州を制し、カタールで栄光を掴んで故郷へ帰還。今、ヤシの木とビーチに囲まれて暮らすロサリオの少年は、世界中を新しい故郷へ迎え入れる。

    2026年の大会は、彼へのオマージュであり、彼のレガシーを祝う祭典だ。そしてこれは、サッカー史上最も美しい物語の最終章になるかもしれない。完璧な結末は存在する。これがその一つだ。


  • Inter Miami CF v Vancouver Whitecaps FC - Audi 2025 MLS Cup FinalGetty Images Sport

    長期的な影響

    この物語で最も魅力的なのは、ピッチではなくその外側だ。アメリカサッカーが急成長を遂げる中、メッシはどのユニフォームにも縛られない存在になった。アイドルが量産されるこの国で、彼は「本物」を体現する。 彼は叫ばず、挑発せず、作られたキャラクターではなく人間らしさで世界一厳しい観客を魅了した。

    マイアミで彼はインテルの一選手ではなく、隣人であり、子どもを学校へ送り届ける父であり、カフェで見かける男であり、街で声をかけられると照れくさそうに笑う男だ。マーケティングが氾濫する今、その自然さが北米の人々と確かな絆を築いた。 「彼は人間のように振る舞う宇宙人だ」とある米国のジャーナリストが語ったが、それが最も的確な定義だろう。

    大きさを重んじる文化の中で、彼は「シンプルさの奇跡」を示す。メッシの登場は米国でのサッカー観を変えつつあり、その文化的影響力はまだ序章に過ぎない。 ナイキとアディダスは彼のイメージを争奪し、サッカースクールは生徒が増え、メディアは彼をマイケル・ジョーダンやトム・ブレイディと同列の象徴として扱う。それでも彼を特別にするのは、特定の国や世代ではなく、世界全体に属している点だ。

    2026年のW杯が彼の最後の舞台となるなら、「謙虚な才能は文化や言語、情熱を超えて人々を結ぶ」という普遍のメッセージをさらに確かなものにするだろう。 数年後、人々は米国サッカーの成長を語る際に「メッシ以前」と「メッシ以後」という分岐点を語るだろう。彼の到来はゴールだけでなく、より感情的で親密な視点をもたらした。

    2026年、試合が始まれば、チャンスを求めてバルセロナへ渡った少年を多くの人が思い出すだろう。だが物語はそこで終わらなかった。サッカーが共通言語となったこの国で、彼の旅は完結する。 「アメリカのメッシ」はキャリアの集大成となるだろう。夢だったサッカーを情熱へと変えた男として。

    20年にわたるキャリアで彼は示した。ボールが大陸を移しても、その驚異は色あせない、と。いま、その驚異はアメリカ訛りで語られている。

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