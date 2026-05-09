【エル・クラシコ】バルセロナvsレアル・マドリードの予想スタメン・見どころ・注目選手
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バルセロナvsレアル・マドリード｜見どころ
キックオフ：2026年5月11日(月)4:00
放送・配信：U-NEXT、DAZN
ラ・リーガ第35節でバルセロナとレアル・マドリードによる「エル・クラシコ」が開催される。
昨季ラ・リーガを制したバルセロナは、今季もここまで首位に立つ。残り4試合で2位レアル・マドリードとの勝ち点差は11となり、今回のクラシコを引き分け以上で終えれば、ラ・リーガ連覇が決まる。しかし、今回の一戦ではキーマンのヤマルの欠場が濃厚で、近年のクラシコで大活躍するハフィーニャの状態も不透明。攻撃陣の主力不在の状態でこの一戦に臨むバルセロナは、3年ぶりとなる本拠地カンプ・ノウでのクラシコでどのような戦いを見せるか。ラ・リーガの歴史の中でクラシコで優勝が決まったことは一度もなく、仮にバルセロナが勝ち点1以上を獲得すれば史上初の快挙となる。
対するレアル・マドリードは、勝ち点11差と逆転優勝はほぼ絶望的な状況。さらに、カップ戦すべてで敗戦しており、無冠のシーズンになることが濃厚だ。それでも、今回のバルセロナとのクラシコはクラブの誇りを懸けた一戦となる。昨季からクラシコで存在感を見せるエンバペの状態は不透明で、引き続き守備陣にも多くの負傷者を抱える不安材料がある。それでも、今季ホームでの一戦で勝利しており、3年ぶりに臨む敵地カンプ・ノウでの一戦にも自信を持って臨めそうだ。バルセロナのラ・リーガ優勝を阻止するためにも絶対に勝利が必要で、クラブとしての意地を見せることができるか。
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バルセロナ｜予想スタメン
■GK
J.ガルシア
■DF
クンデ、クバルシ、マルティン、カンセロ
■MF
ペドリ、ガビ、ロペス
■FW
バルドグジ 、レヴァンドフスキ、オルモ
■監督
フリック
出場停止選手：なし
出場が不透明な選手：クリステンセン、ベルナル、ハフィーニャ
負傷選手情報：ヤマル
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レアル・マドリード｜予想スタメン
■GK
ルニン
■DF
アレクサンダー＝アーノルド、ハイセン、リュディガー、ガルシア
■MF
バルベルデ、チュアメニ、カマヴィン、ベリンガム
■FW
エンバペ、ヴィニシウス
■監督
アルベロア
出場停止選手：コンパニ
出場が不透明な選手：クルトワ、エンバペ
負傷選手情報：メンディ、ミリトン、カルバハル、ギュレル、ロドリゴ
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バルセロナvsレアル・マドリード｜注目選手
■バルセロナ | ロベルト・レヴァンドフスキ
バルセロナの注目はストライカーのレヴァンドフスキ。2022年にバイエルンから加入して以降、チームの得点源として活躍してきた。しかし、すでに37歳となった同選手は今季、ここまで公式戦18得点と衰えが指摘されている。
一時はベンチを温める時間も増えたレヴァンドフスキだが、出場した直近の3試合で2得点1アシストと結果を残しており、大一番での先発が予想される。レアル・マドリード戦通算12得点と活躍してきた同選手は、ヤマルら不在の中、攻撃陣を牽引して不安定な相手守備陣の脅威となれるか。
■レアル・マドリード | ヴィニシウス・ジュニオール
対するレアル・マドリードの注目はヴィニシウスだ。若くから世界的なビッグクラブでプレーし、数々の栄光に導いてきた同選手は、近年パフォーマンスを落としていた。それでも、アルベロア就任を機に復調し、直近3試合連続得点中だ。
エンバペの状態が心配される中、この試合でヴィニシウスがカギを握る存在になり得る。バルセロナの優勝を阻止するためにも勝利が絶対に必要なレアル・マドリードには得点が必要だ。安定した相手守備陣相手にヴィニシウスを中心にどこまでゴールに迫れるか注目だ。
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バルセロナvsレアル・マドリード｜放送・配信予定
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