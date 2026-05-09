キックオフ：2026年5月11日(月)4:00

放送・配信：U-NEXT、DAZN

ラ・リーガ第35節でバルセロナとレアル・マドリードによる「エル・クラシコ」が開催される。

昨季ラ・リーガを制したバルセロナは、今季もここまで首位に立つ。残り4試合で2位レアル・マドリードとの勝ち点差は11となり、今回のクラシコを引き分け以上で終えれば、ラ・リーガ連覇が決まる。しかし、今回の一戦ではキーマンのヤマルの欠場が濃厚で、近年のクラシコで大活躍するハフィーニャの状態も不透明。攻撃陣の主力不在の状態でこの一戦に臨むバルセロナは、3年ぶりとなる本拠地カンプ・ノウでのクラシコでどのような戦いを見せるか。ラ・リーガの歴史の中でクラシコで優勝が決まったことは一度もなく、仮にバルセロナが勝ち点1以上を獲得すれば史上初の快挙となる。

対するレアル・マドリードは、勝ち点11差と逆転優勝はほぼ絶望的な状況。さらに、カップ戦すべてで敗戦しており、無冠のシーズンになることが濃厚だ。それでも、今回のバルセロナとのクラシコはクラブの誇りを懸けた一戦となる。昨季からクラシコで存在感を見せるエンバペの状態は不透明で、引き続き守備陣にも多くの負傷者を抱える不安材料がある。それでも、今季ホームでの一戦で勝利しており、3年ぶりに臨む敵地カンプ・ノウでの一戦にも自信を持って臨めそうだ。バルセロナのラ・リーガ優勝を阻止するためにも絶対に勝利が必要で、クラブとしての意地を見せることができるか。