LAFCの首脳陣は、元ドイツ世代別代表のこの選手が、複数の戦線を戦うチームの攻撃陣に新鮮でダイナミックな要素をもたらすと考えている。

クラブの公式声明で、LAFCのサッカー部門社長ジョン・ソリントンは新戦力を歓迎し、次のように語った。「アルミンドは非常に魅力的な若手選手であり、その高い技術、スピード、そして攻撃面での力は、我々の攻撃にさらなる厚みを加えてくれる。

「彼は若くして世界有数のフットボール環境の一つで貴重な経験を積んでおり、我々が選手に求める資質を一貫して示してきた。

「アルミンドをロサンゼルスに迎え入れられることをうれしく思っており、優勝を目指す我々の戦いにおいて重要な役割を果たしてくれると信じている」