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LAFC、バイエルン・ミュンヘンのFWを完全移籍で獲得し攻撃陣を強化
シーブがLAFCに完全移籍で加入
MLSのLAFCは、ブンデスリーガの強豪バイエルンから23歳FWジーブを完全移籍で獲得したと正式に発表した。ドイツ人アタッカーは2028-29シーズンまでの契約にサインしており、クラブには2029-30シーズンのオプションも含まれている。アメリカ移籍前、ジーブは直近2シーズンをマインツへのレンタルで過ごし、公式戦62試合で5ゴール3アシストを記録していた。
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新加入選手が野望を後押しする
LAFCの首脳陣は、元ドイツ世代別代表のこの選手が、複数の戦線を戦うチームの攻撃陣に新鮮でダイナミックな要素をもたらすと考えている。
クラブの公式声明で、LAFCのサッカー部門社長ジョン・ソリントンは新戦力を歓迎し、次のように語った。「アルミンドは非常に魅力的な若手選手であり、その高い技術、スピード、そして攻撃面での力は、我々の攻撃にさらなる厚みを加えてくれる。
「彼は若くして世界有数のフットボール環境の一つで貴重な経験を積んでおり、我々が選手に求める資質を一貫して示してきた。
「アルミンドをロサンゼルスに迎え入れられることをうれしく思っており、優勝を目指す我々の戦いにおいて重要な役割を果たしてくれると信じている」
各大会をまたいだ有益な深み
ドイツでのジーブの実績には、ブンデスリーガ2部のグロイター・フュルトでの充実した期間も含まれ、66試合で17ゴールと4アシストを記録した。国際舞台では、この多才なFWはドイツのU-16からU-21までの各年代別代表でプレーしてきた。そうした欧州での経験は、19試合で勝ち点34を積み上げてMLSウェスタン・カンファレンス2位につけるLAFCにとって、貴重な選手層の厚みをもたらす。
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決勝トーナメント進出争いに注目
LAFCは3試合のグループステージで勝ち点7を積み上げ、2026リーグスカップのノックアウトステージ進出へ向けて全力を注ぐ。マルク・ドス・サントス監督のチームは、次ラウンド進出の可否を判断するため、オースティンFCとシカゴ・ファイアーFCの試合結果を待つ。ジーブの加入は、カップ戦が続く厳しい日程とMLSウェスタン・カンファレンス首位争いが続く中、前線に即戦力としての上積みをもたらすことが期待されている。
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