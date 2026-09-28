クラブは日曜夜、声明で同監督の解任を発表した。

「LAFCは本日、慎重に検討した結果、マルク・ドス・サントス監督と袂を分かつ決断を下したことを発表する。マルクは長年にわたってこのクラブに多大な貢献をしてくれた。LAFCは、彼の献身、配慮、そしてクラブへの貢献に感謝している。マルクとその家族の今後の幸運を祈る。クラブは新たな監督探しを開始する中で、暫定指揮体制に関する最新情報を近日中に共有する」

昨年途中にスティーブ・チェルンドロが退任を発表した際、一部ではLAFCが内部昇格を選んだことに驚きの声もあった。チェルンドロは現在、U.S. Youth National teamの体制に関わっている。だが、ドス・サントスはスター選手をそろえた陣容で機能する形をついに見いだせなかった。開幕前には多くからMLSカップ優勝候補と見られていたものの、現在は西地区6位につけている。

ドス・サントスのLAFC監督としての最終成績は19勝10敗10分けだった。