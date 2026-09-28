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LAFC、ウェスタン・カンファレンス順位急落を受けてマルク・ドス・サントス監督と決別
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苦しいデビューシーズン
クラブは日曜夜、声明で同監督の解任を発表した。
「LAFCは本日、慎重に検討した結果、マルク・ドス・サントス監督と袂を分かつ決断を下したことを発表する。マルクは長年にわたってこのクラブに多大な貢献をしてくれた。LAFCは、彼の献身、配慮、そしてクラブへの貢献に感謝している。マルクとその家族の今後の幸運を祈る。クラブは新たな監督探しを開始する中で、暫定指揮体制に関する最新情報を近日中に共有する」
昨年途中にスティーブ・チェルンドロが退任を発表した際、一部ではLAFCが内部昇格を選んだことに驚きの声もあった。チェルンドロは現在、U.S. Youth National teamの体制に関わっている。だが、ドス・サントスはスター選手をそろえた陣容で機能する形をついに見いだせなかった。開幕前には多くからMLSカップ優勝候補と見られていたものの、現在は西地区6位につけている。
ドス・サントスのLAFC監督としての最終成績は19勝10敗10分けだった。
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公式を見つけるのに苦戦している
ドス・サントスは、MLSでも屈指の高額選手を擁するLAFCに安定感をもたらすことができなかった。攻撃陣にはソン・フンミンやデニス・ブアンガといった顔ぶれを揃えながら、LAFCは1試合平均得点でリーグ15位、ビッグチャンス創出数で19位、期待得点で16位にとどまっている。
2025年の終盤にクラブへ加入して以降、13試合で12ゴールを記録したソンだが、今季は不調に苦しんでいる。得点はわずか6にとどまっているが、韓国人FWは13アシストも記録している。
- Icon Sportswire
およそ2カ月
LAFCはワールドカップによる中断以降、特に調子が悪い。大会後は3連勝を飾ったものの、8月1日以降のMLSでは、同じく苦戦しているニューヨーク・レッドブルズに2-0で勝利した1試合でしか勝てていない。リーグスカップでも早期敗退となった。グループフェーズの3試合はいずれも敗れていなかったにもかかわらず、である。
クラブにとって難しい決断
LAFCはレギュラーシーズン残り6試合となっており、その日程にはバンクーバー、ニューヨーク・シティFC、そして復調したLAギャラクシーとの対戦が含まれている。常勤の新監督を直ちに任命するのか、それとも年末まで待つのかは、現時点では不透明だ。
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