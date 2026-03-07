Getty Images Sport
LAギャラクシーの対戦相手が深刻なビザ問題に見舞われる チャンピオンズカップ対戦に向け10選手が米国入国を拒否される見込み
マウントプレザントは競争力のある選手層を構築するのに苦労している
報道によれば、最大10名の選手のビザ申請が却下されたとされ、渡航制限と米国で開催される主要スポーツイベントへの影響を巡る激しい議論を巻き起こしている。CONCACAFはクラブと協力し、今週日曜に予定されているロサンゼルス出発前に決定の異議申し立てを進めている。この行政上の障害により、昨年のCONCACAFカリビアンカップ王者チームは、ディグニティ・ヘルス・スポーツ・パークでの第1戦に向け、競争力のある選手層を編成するのに苦慮している。
マウントプレザントは若手に頼るしかなかった
ジャマイカ側のスポーツ面での影響は深刻で、クラブは臨時のチームを編成せざるを得ない可能性があると警告している。ロサンゼルス・タイムズが報じたコメントで、スポーツディレクターのポール・クリスティーは不満を表明し、「試合に出場するだけでは不十分だ。競争できる状態でありたいが、最高の状態で臨む機会を与えられていない」と述べた。 上訴が却下された場合、クラブはディグニティ・ヘルス・スポーツ・パークでの第1戦に向けた試合日メンバーを揃えるため、ユースアカデミーから7～8名の選手を緊急招集せざるを得なくなる。
今後の大会ビザに関する懸念
この状況は、今後のワールドカップを含む他の主要大会についても懸念材料となっている。カトー研究所の移民問題研究部長デイビッド・J・ビア氏は次のように指摘した。「この決定は、ワールドカップのビザ発給に関する自らの合意や声明を政府が順守する意思について深刻な懸念を招くものだ。 大統領の布告は『主要スポーツイベント』の選手および必要な支援要員を明確に免除対象としている。しかし明らかに、この例外が全てのケースに適用されているわけではない」
サッカー界全体への影響
ビザ問題の危機はカリブ海地域を超えて広がっており、イランやセネガルといった国々も過去に国際試合で同様の障壁に直面してきた。LAギャラクシーにとって焦点はピッチ上にあるが、未知の若手中心の相手への準備は独特の難題をもたらす。土壇場での方針転換がなければ、この地域の権威ある試合の一つが政治的対立の影に覆われ、片手を縛られた状態で戦うことになるだろう。
