ジャマイカ側のスポーツ面での影響は深刻で、クラブは臨時のチームを編成せざるを得ない可能性があると警告している。ロサンゼルス・タイムズが報じたコメントで、スポーツディレクターのポール・クリスティーは不満を表明し、「試合に出場するだけでは不十分だ。競争できる状態でありたいが、最高の状態で臨む機会を与えられていない」と述べた。 上訴が却下された場合、クラブはディグニティ・ヘルス・スポーツ・パークでの第1戦に向けた試合日メンバーを揃えるため、ユースアカデミーから7～8名の選手を緊急招集せざるを得なくなる。