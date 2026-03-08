Getty Images
KSIはダゲナム・アンド・レッドブリッジの共同オーナーとして初戦を迎え、アンディ・キャロルと共に座って祝った
プレミアリーグのアイコンとの出会い
ソーシャルメディア界の大物にとって、これはふさわしいデビューとなった。数ヶ月にわたる水面下の交渉を経て、主要株主かつ戦略的パートナーとなる契約を最近締結したばかりだ。このインフルエンサーには、昨年ダガーズに加入した元リヴァプール＆ニューカッスル・ユナイテッドのストライカー、アンディ・キャロルも同行した。 現在手術後の療養中で出場できないベテランFWは、家族とKSIと共に観戦。アラドミデ・オテの後半ゴールで勝ち点3を確保する瞬間を見届けた。キャロルの子供たちは新共同オーナーとの記念写真を熱望したと報じられ、クラブ関係者もスターたちが同席できるよう座席配置を変更したほどだった。
サイドメンのスターにとっての夢が実現した
KSI（本名オラジデ・オラトゥンジ）にとって、経営陣入りはチーム所有という生涯の夢の集大成だ。数ヶ月にわたる秘密交渉の末、彼は6部リーグのクラブに共同オーナー兼戦略的パートナーとして正式に参画した。スタジアム到着時にはファンに囲まれ、前週のホームゲームと比べてほぼ倍増した観衆に向けてピッチ一周しながらサインを続けた。
「数ヶ月間、YouTubeライブ配信でダゲナムの試合を観てきた。浮き沈みが激しく、苛立たしい瞬間も多かった」とKSIは公式戦初出場時に明かした。「だがこうしてピッチの匂いを嗅ぎ、ファンと興奮を目の当たりにし、空気中の熱気を感じられる。この上なく素晴らしい気分だ。 若い頃からFIFAやフットボールマネージャーをプレイして以来、ずっとサッカークラブを所有したいと思っていました。これは私にとって天職なのです」
グローバルな露出とレックサム・モデル
これほど巨大なソーシャルメディアパーソナリティの加入は、すでにダガーズの知名度向上に顕著な影響を与えている。複数の大陸にまたがるグローバルな影響力を持つ新パートナーは、自身の存在がクラブの商業的地位を変革すると確信している。ドーキング戦での観客動員数2,281人という増加は、東ロンドンのクラブを広く認知させるための大規模戦略の始まりに過ぎないと見られている。
「具体的な方法は分からなかったが、いつか必ず実現すると確信していた。いくつかのクラブを検討したが、ダゲナム＆レッドブリッジには特別な何かを感じた」とKSIは語った。「私は注目、大規模な注目をもたらす。アメリカからオーストラリア、イングランドまで、世界中に視聴者がいる。どこにでもファンがいるんだ。 世界中のファンが注目する。発表前はダゲナム＆レッドブリッジの存在すら知らなかった人々も多かった。今や彼らはレーダーに捉えられ、世界的な舞台に立つのだ」
プレミアリーグへの野望
ハリウッド資本によるレックサムの台頭と必然的に比較されるKSIは、クラブの将来に向けた高い野心を隠そうとしない。昨季の降格により現在イングランド6部リーグで戦うダガーズだが、新オーナーはこのプロジェクトの限界はプロサッカーの頂点にあると確信している。ただし、その過程に忍耐強く臨むことが前提だ。
「ダゲナムは方向性を見失っていた。私ほど強く望み、情熱を注ぐオーナーがいなかった」とKSIは説明する。「私が全力を注ぐものには必ず成功させる。困難は承知している。 クラブをプレミアリーグに導きたいと公言してきたが、我々は確かにダゲナム＆レッドブリッジをプレミアリーグへ昇格させられると確信している。ただしそれは一歩一歩の積み重ねだ」
