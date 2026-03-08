これほど巨大なソーシャルメディアパーソナリティの加入は、すでにダガーズの知名度向上に顕著な影響を与えている。複数の大陸にまたがるグローバルな影響力を持つ新パートナーは、自身の存在がクラブの商業的地位を変革すると確信している。ドーキング戦での観客動員数2,281人という増加は、東ロンドンのクラブを広く認知させるための大規模戦略の始まりに過ぎないと見られている。

「具体的な方法は分からなかったが、いつか必ず実現すると確信していた。いくつかのクラブを検討したが、ダゲナム＆レッドブリッジには特別な何かを感じた」とKSIは語った。「私は注目、大規模な注目をもたらす。アメリカからオーストラリア、イングランドまで、世界中に視聴者がいる。どこにでもファンがいるんだ。 世界中のファンが注目する。発表前はダゲナム＆レッドブリッジの存在すら知らなかった人々も多かった。今や彼らはレーダーに捉えられ、世界的な舞台に立つのだ」