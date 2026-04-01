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KSIに新たなパートナーが登場！著名なYouTuberによる買収を受け、元QPRオーナーがダゲナム・アンド・レッドブリッジの株式40％を取得
フェルナンデスがイングランドのサッカー界に復帰
talkSPORTによると、フェルナンデスはダガーズの株式の40％という大きな割合を取得し、イングランドのサッカー界に復帰した。 2011年から2023年にかけてロフタス・ロードで中心的な役割を果たした元会長は、その豊富な経験を東ロンドンにもたらすことになる。在任中、前所属クラブは昇格と降格を経験したほか、ファイナンシャル・フェア・プレイ（FFP）規則違反により1700万ポンドの罰金を科された。6部リーグに所属する同クラブが、プロとしての成長と商業的拡大という新たな時代へと移行しようとしている中、彼の加入は大きな後押しになると見られている。
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YouTubeの有名人と交流する
今回の買収により、このベテランのサッカー経営幹部が、先月話題をさらった人気YouTuberの加入に続き、取締役会に加わる最新の重鎮となった。このソーシャルメディアのスターは、約20％の少数株式を取得した。これにより、彼はクラブが計画する野心的な未来を切り拓くための、経験豊富なパートナーを得たことになる。 業界の知見と世界的な影響力の組み合わせは、チームがイングランドのサッカーリーグ体系を急速に駆け上がる準備を進めており、デジタル分野での成功をスポーツという現実の世界でも再現することを目指していることを示唆している。
クラブへの大きな夢
現在、クラブは下位リーグで戦っているものの、役員会の抱く野心はトップリーグ昇格に他ならない。あるインターネット界の大物オーナーは、チームを頂点へと導きたいという意欲を公然と語っている。彼は自身の目標について次のように述べた。「スタジアムを熱狂の渦に巻き込み、大いに盛り上げたい。ここに来るたびに、それが一大イベントになるような場所にしたい。 「ビデオゲームをプレイすることと、サッカークラブを所有することは全く別物だ。それは分かっている。だが『Race to Division One』では、まさにその道のりを歩んだ。大変だったが、最終的には成し遂げた。このクラブでは、常識では考えられないようなことを成し遂げたい。ダゲナム・アンド・レッドブリッジをプレミアリーグに導きたい。もちろん時間はかかるだろうが、現実的な目標としては、このリーグを脱出してナショナルリーグに昇格することだ。」
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ビクトリア・ロードでの全面改修
この注目度の高い新戦力の加入は、クラブの経営陣の全面的な再編における最後のピースとなる。米国を拠点とするハッピー・ファン・グループが最近経営権を取得し、元キャプテンのアンワル・ウディンを会長に任命した。さらに、リー・ブラッドベリーが解任された後、元イングランド代表FWのアンディ・キャロルが株式を取得し、暫定監督に就任した。