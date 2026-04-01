KSIに新たなパートナーが登場！著名なYouTuberによる買収を受け、元QPRオーナーがダゲナム・アンド・レッドブリッジの株式40％を取得

現在、クラブは下位リーグで戦っているものの、役員会の抱く野心はトップリーグ昇格に他ならない。あるインターネット界の大物オーナーは、チームを頂点へと導きたいという意欲を公然と語っている。彼は自身の目標について次のように述べた。「スタジアムを熱狂の渦に巻き込み、大いに盛り上げたい。ここに来るたびに、それが一大イベントになるような場所にしたい。 「ビデオゲームをプレイすることと、サッカークラブを所有することは全く別物だ。それは分かっている。だが『Race to Division One』では、まさにその道のりを歩んだ。大変だったが、最終的には成し遂げた。このクラブでは、常識では考えられないようなことを成し遂げたい。ダゲナム・アンド・レッドブリッジをプレミアリーグに導きたい。もちろん時間はかかるだろうが、現実的な目標としては、このリーグを脱出してナショナルリーグに昇格することだ。」