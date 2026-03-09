KSIによるダゲナム＆レッドブリッジの「変革をもたらす」共同所有により、6部リーグのクラブがプレミアリーグ昇格を「夢見る勇気」を得た

現在ナショナルリーグ・サウスで中位に位置するクラブだが、KSIは長期目標について遠慮なく語っている。このインターネットスターは、最終目標としてダガーズをプレミアリーグまで導き、イーストロンドンのチームを「世界的な舞台」に立たせると豪語している。この大胆なビジョンは、サポーター層やサッカーファン全体の想像力をかき立てている。

グラボウスキーは実現時期についてはより慎重だが、その影響力の大きさは認めている。彼はこう付け加えた。「毎日少しずつ良くなっていくこと。それが私の仕事だ。夢を見ることはできるが、私の役割はこのクラブが日々成長する手助けをすることだ。しかし（KSIの加入は）変革をもたらす。まさに変革だ」 焦点は持続可能な成長にありつつ、KSIがもたらす巨大なグローバルな影響力を活用していく。