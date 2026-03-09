Getty Images Sport
KSIによるダゲナム＆レッドブリッジの「変革をもたらす」共同所有により、6部リーグのクラブがプレミアリーグ昇格を「夢見る勇気」を得た
ビクトリア・ロードの新時代
推定資産8000万ポンドの32歳は土曜日、リーグ首位のドーキング・ワンダラーズを1-0で下す試合を観戦するためビクトリア・ロードに姿を見せた。彼の来場は地域に即座に影響を与え、試合日の観客動員数は2,281人とほぼ倍増した。KSIはスタンドで、同クラブの選手兼少数株主を務める元リヴァプールおよびイングランド代表FWアンディ・キャロルと並んで観戦する姿が確認された。
セレブ所有ブームに便乗する
KSIがサッカークラブのオーナーシップに参入したことで、英国サッカー界に投資するトップスターのリストがさらに拡大した。ライアン・レイノルズとロブ・マックが所有するレックサム、トム・ブレイディが関与するバーミンガム・シティ、マイケル・B・ジョーダンが支援するボーンマスに続く動きだ。FIFAゲーム動画で帝国を築いた彼にとって、音楽、ボクシング、自身のプライム・ハイドレーション事業と多岐にわたるキャリアにおいて、この決断はまさに原点回帰の瞬間と言える。
ダガーズの筆頭株主兼最高商業責任者（CCO）であるジョン・グラボウスキーは、このインフルエンサーの参画が6部リーグのチームにとってゲームチェンジャーになると確信している。サンスポーツ紙の取材に対し、グラボウスキーは次のように語った。「クラブにとって信じられないほどの機会であり、非常に興奮しています。 ドーキング戦ではその兆しが見えた。今後もこうした試合が続くことを願っている。それが実現すれば、この地の人々の顔に笑顔が溢れるだろう」
プレミアリーグ制覇への意欲
現在ナショナルリーグ・サウスで中位に位置するクラブだが、KSIは長期目標について遠慮なく語っている。このインターネットスターは、最終目標としてダガーズをプレミアリーグまで導き、イーストロンドンのチームを「世界的な舞台」に立たせると豪語している。この大胆なビジョンは、サポーター層やサッカーファン全体の想像力をかき立てている。
グラボウスキーは実現時期についてはより慎重だが、その影響力の大きさは認めている。彼はこう付け加えた。「毎日少しずつ良くなっていくこと。それが私の仕事だ。夢を見ることはできるが、私の役割はこのクラブが日々成長する手助けをすることだ。しかし（KSIの加入は）変革をもたらす。まさに変革だ」 焦点は持続可能な成長にありつつ、KSIがもたらす巨大なグローバルな影響力を活用していく。
未来に向けた構築
ダガーズは前シーズンにナショナルリーグから降格し、現在リー・ブラッドベリー監督の下で再建を進めている。残り10試合でプレーオフ圏から6ポイント差の12位に位置する。プレミアリーグ昇格は現時点で遠い夢だが、クラブ上層部は歴史の新たな「変革期」を受け入れつつ、クラブの魂を守り続けることに注力している。
伝統と新規投資のバランスについて、フィラデルフィア出身のグラボウスキーはこう語る。「非リーグのサッカークラブが成功するとは、地域社会とサポーターに支えられながら25年から50年存続し続けることだ。それを軽視してはならないし、サポーターを当然視してはいけない。彼らを楽しませ、新たなサポーターを歓迎する姿勢が不可欠だ。JJ（KSI）の関与は、その両方を実現していると思う」
