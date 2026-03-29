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KSIとアンディ・キャロルは「毎日連絡を取り合っている」――ダゲナム＆レッドブリッジと共にプレミアリーグ昇格を目指す野心的な計画が具体化しつつある
日々の対話に基づくパートナーシップ
『SunSport』の独占インタビューで、キャロルは共同オーナーである相手との関係が急速に深まっていることについて語った。今月初めにリー・ブラッドベリーが突然解任されたことを受け、37歳のキャロルは今シーズン終了までの暫定監督に任命された。 この任命は、YouTuberからボクサーに転身したKSI（本名オラジデ・オラトゥンジ）が、ナショナルリーグ・サウス所属の同クラブの株式を取得し、ノンリーグサッカー界に衝撃を与えたわずか数週間後のことだった。現在、ダゲナム＆レッドブリッジがシーズン終盤の最後の数週間で昇格への追い上げを図る中、暫定監督は共同出資者を常時連絡可能な状態に置いている。
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ビクトリア・ロードでのKSI事故
このコラボレーションについて、キャロルは二人の関係性やありのままの野心を率直に語った。「彼と仕事をするのは素晴らしい経験だ。彼の人柄がそのまま伝わってくる。彼は非常に情熱的で、何事にも全力を尽くそうとする。何事にも100％の力を注いでくれるし、彼をダゲナム・ファミリーの一員として迎えられるのは最高だ。 私たちは毎日話している。もし私が彼を1％成長させ、彼が私を1％成長させることができれば、それは全員にとってプラスになる。」
しかし、彼はクラブにはより広範なサポート体制があることを強調した。「私たち二人だけじゃない。5、6人で一緒にやっているんだ」と彼は付け加えた。
レックサムの成功モデルを追う
この野心的なプロジェクトは、当然ながらレックサムとの比較を招いている。同クラブは、ハリウッドスターのライアン・レイノルズとロブ・マックが2021年初頭に買収を完了して以来、ナショナルリーグからチャンピオンシップへと急浮上したからだ。KSIが「この弱小クラブをトップリーグへ導くことが究極の目標だ」と宣言して衝撃を与えた際も、キャロルは全く動じなかった。 このセンセーショナルな目標を擁護し、彼は次のように説明した。「誰かがクラブを買収して、成功を収めたいと願うのは、誰にとっても驚くべきことではないと思う。彼らは最高レベルに到達したいと考えており、プレミアリーグは明らかに我々が到達できる最高レベルだ。サッカークラブを所有している人、あるいはサッカークラブを応援している人なら誰でも、それを望み、それを夢として抱いているはずだ。」
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暫定監督にとって完璧なスタート
ピッチ上では、新時代が理想的なスタートを切った。ダゲナム＆レッドブリッジは、ハンプトン＆リッチモンド・ボローに3-1で見事な勝利を収め、プレーオフ圏内まであと4ポイントに迫っている。 この重要な勝利により、キャロル監督は就任初戦でトーキー・ユナイテッドにも勝利していたことから、監督としての無敗記録を維持することとなった。今回の勝利では、新オーナー体制の重要性がはっきりと示された。試合はYouTubeで世界中にライブ配信され、32歳のインフルエンサーがスタンドから観戦していたのだ。勢いが増す中、急速な躍進という夢が現実味を帯びてきた。