KSIとアンディ・キャロルは「毎日連絡を取り合っている」――ダゲナム＆レッドブリッジと共にプレミアリーグ昇格を目指す野心的な計画が具体化しつつある

このコラボレーションについて、キャロルは二人の関係性やありのままの野心を率直に語った。「彼と仕事をするのは素晴らしい経験だ。彼の人柄がそのまま伝わってくる。彼は非常に情熱的で、何事にも全力を尽くそうとする。何事にも100％の力を注いでくれるし、彼をダゲナム・ファミリーの一員として迎えられるのは最高だ。 私たちは毎日話している。もし私が彼を1％成長させ、彼が私を1％成長させることができれば、それは全員にとってプラスになる。」

しかし、彼はクラブにはより広範なサポート体制があることを強調した。「私たち二人だけじゃない。5、6人で一緒にやっているんだ」と彼は付け加えた。