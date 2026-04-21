KSIが、アンディ・キャロルに代わってダゲナム＆レッドブリッジの監督に就くため、プレミアリーグのカルト的人物を獲得へ動いている。

ノーランの就任が実現すれば、現在6部リーグで戦う同クラブの大きな意気込みを示すことになる。KSIは、ゲーム『Race to Division One』での成功を現実でも再現したいと語ってきた。

KSIはこのクラブへの壮大な野心とプロジェクトへの情熱をこう語った。「信じられない。このアイデアにとてもワクワクしている。昔、僕は興奮と幸せと喜びを目にした。それを再び呼び起こし、超えたい。スタジアムを熱狂させ、ここに来るたびに一大イベントにしたい。

ビデオゲームとクラブ経営は違う。それでも『Race to Division One』で学んだのは、困難でも成し遂げられるということだ。ここでは「不可能」を可能にしたい。

ダゲナム・アンド・レッドブリッジをプレミアリーグへ昇格させたい。まずはこのリーグを脱出し、ナショナルリーグへ上がるのが現実的な目標だ。チームを強化し、補強を行い、コミュニティを築き上げる。」