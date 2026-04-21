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KSIが、アンディ・キャロルに代わってダゲナム＆レッドブリッジの監督に就くため、プレミアリーグのカルト的人物を獲得へ動いている。
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ノーラン、ダゲナム監督就任の噂
『Football Insider』のピート・オローク氏によると、ダゲナム＆レッドブリッジはリーグ・ワンのノーサンプトン・タウンを退団したノーランの獲得を検討している。 43歳のノランは先月から無所属だ。一方、ダッジャーズは経営陣の大幅入れ替えを経て現在6部13位。KSIがオーナーに就いて注目度は上がったが、今シーズン最終戦を控える今も成績は安定していない。
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キャロルの選手としての野心
現在暫定監督を務めるキャロルは、チームを好調に導いている。それでもベンチでの常勤監督より現役選手としてプレーしたいと考えている。彼はリー・ブラッドベリー前監督の解任後、指導と選手を兼任している。
先月『ザ・サン』の取材に答えた元イングランド代表は、ベンチでの経験は短いが、まだ現役を引退するつもりはないと語った。「監督業はもともとやりたいことではなかったが、チャンスがあればできると思っていた。今はとてもワクワクしている。 今の状況には満足しているが、最初から目指していたわけではない。偶然任されただけだ。
「僕はサッカーをプレーしたい。まだ選手として契約が残っているし、毎日やりたいのはそれだ。監督業がそれに含まれるなら構わない。でも、常勤監督になってプレーできなくなるのは、今の僕にはできない」。
KSIのプレミアリーグ構想
ノーランの就任が実現すれば、現在6部リーグで戦う同クラブの大きな意気込みを示すことになる。KSIは、ゲーム『Race to Division One』での成功を現実でも再現したいと語ってきた。
KSIはこのクラブへの壮大な野心とプロジェクトへの情熱をこう語った。「信じられない。このアイデアにとてもワクワクしている。昔、僕は興奮と幸せと喜びを目にした。それを再び呼び起こし、超えたい。スタジアムを熱狂させ、ここに来るたびに一大イベントにしたい。
ビデオゲームとクラブ経営は違う。それでも『Race to Division One』で学んだのは、困難でも成し遂げられるということだ。ここでは「不可能」を可能にしたい。
ダゲナム・アンド・レッドブリッジをプレミアリーグへ昇格させたい。まずはこのリーグを脱出し、ナショナルリーグへ上がるのが現実的な目標だ。チームを強化し、補強を行い、コミュニティを築き上げる。」
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決定的な夏の移籍市場
ノーランは、ノーサンプトンでの苦境を経て、評価を取り戻すため3部への降格を受け入れるか判断しなければならない。ダガーズは、オーナーの「早期昇格」要求に応えるため、補強と組織改革が急務のオフシーズンを迎える。チームは土曜日、スロー・タウンでのアウェイ戦で2025-26シーズンを終える。