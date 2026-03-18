KSIが波紋を呼んでいる！YouTuberがノンリーグのクラブに出資したことを受け、ダゲナムは監督を解任し、元イングランド代表のアンディ・キャロルを暫定監督に任命した

ナショナルリーグ・サウスに所属するダゲナムは、就任から7ヶ月でブラッドベリー監督を解任した。これは今月初めのKSIによる出資以来、初めての下手な決断となった。 この決定のタイミングはリーグ全体で驚きを呼んでいる。ダッジャーズは現在、プレーオフ圏から6ポイント差をつけられており、解任はファーンボローでのアウェイ戦を3-2で快勝してから24時間も経たないうちに下された。その勝利にもかかわらず、新体制はクラブを新たな方向へと導く決意を固めているようだ。ブラッドベリーは、有名人が支援するオーナー体制という新たな章へと移行するクラブを去ることになる。