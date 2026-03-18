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KSIが波紋を呼んでいる！YouTuberがノンリーグのクラブに出資したことを受け、ダゲナムは監督を解任し、元イングランド代表のアンディ・キャロルを暫定監督に任命した
投資の結果、ブラッドベリーが解任された
ナショナルリーグ・サウスに所属するダゲナムは、就任から7ヶ月でブラッドベリー監督を解任した。これは今月初めのKSIによる出資以来、初めての下手な決断となった。 この決定のタイミングはリーグ全体で驚きを呼んでいる。ダッジャーズは現在、プレーオフ圏から6ポイント差をつけられており、解任はファーンボローでのアウェイ戦を3-2で快勝してから24時間も経たないうちに下された。その勝利にもかかわらず、新体制はクラブを新たな方向へと導く決意を固めているようだ。ブラッドベリーは、有名人が支援するオーナー体制という新たな章へと移行するクラブを去ることになる。
クラブがキャロルの就任を正式に発表
クラブは公式声明の中で、退任する監督への感謝の意を表すとともに、暫定的な後任体制を明らかにした。「ダゲナム・アンド・レッドブリッジ・フットボール・クラブは、トップチーム監督のリー・ブラッドベリー氏との契約を解除したことを確認します」と声明には記されている。 「リーが在籍中に示した献身的な姿勢、プロ意識、そしてクラブへの献身、さらに昨夏、ピッチ内外でクラブの安定化に貢献してくれたことに深く感謝している。ダゲナム・アンド・レッドブリッジは、彼の今後の活躍を心より祈っている。アンディ・キャロルが暫定的にチームを率いることになり、今後の詳細については追って発表する。」
キャロルの二重の所有者としての役割
キャロルの暫定監督就任は、ヴィクトリア・ロードでの変革にさらなる興味深い展開をもたらした。 元プレミアリーグのストライカーである彼は、もともと7月に目玉選手としてダガーズに加入した。しかし最近、このベテランFWがKSIに倣ってクラブの株主になったことが明らかになった。12月中旬以来ピッチに立っていないキャロルにとって、監督への転身は責任の重大な転換を意味する。彼は今、主力選手兼共同オーナーという立場と、タッチラインからチームを率いるという差し迫ったプレッシャーとのバランスを取らなければならない。
トーキー戦での監督デビュー
キャロルの監督デビュー戦は、今週土曜日にダゲナムがホームでトーキー・ユナイテッドを迎える一戦となる。暫定監督として就任した彼は、時折その実力を垣間見せるものの、上位7位以内に入るために必要な安定感を欠き、苦戦を強いられてきたチームを引き継ぐことになる。クラブはプレーオフ圏外に位置しており、今後の試合の行方が、「KSI効果」が昇格につながる好調さへと結びつくのか、それとも新オーナーによる混乱がチームの進歩を妨げるのかを決めることになるだろう。 ファンは、トップレベルでの豊富な経験を持つキャロルが、シーズン終盤の追い上げを牽引できるかどうかに大きな期待を寄せている。
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