国内女子ゴルフの2026年シーズン最終戦「JLPGAツアーチャンピオンシップリコーカップ2026」が、11月26日(木)から29日(日)まで、宮崎県の宮崎カントリークラブで開催される。
本記事では、JLPGAツアーチャンピオンシップリコーカップ2026の結果速報、最新リーダーボード、順位・スコアを紹介する。
国内女子ゴルフの2026年シーズン最終戦「JLPGAツアーチャンピオンシップリコーカップ2026」が、11月26日(木)から29日(日)まで、宮崎県の宮崎カントリークラブで開催される。
本記事では、JLPGAツアーチャンピオンシップリコーカップ2026の結果速報、最新リーダーボード、順位・スコアを紹介する。
順位
選手名
SCORE
R1
R2
R3
R4
合計
1
桑木 志帆
-6
66
-
-
-
66
1
神谷 そら
-6
66
-
-
-
66
1
岩井 千怜
-6
66
-
-
-
66
4
木戸 愛
-4
68
-
-
-
68
4
パク・ヒョンギョン
-4
68
-
-
-
68
4
加藤 麗奈
-4
68
-
-
-
68
4
鈴木 愛
-4
68
-
-
-
68
4
菅 楓華
-4
68
-
-
-
68
9
岩井 明愛
-3
69
-
-
-
69
9
笠 りつ子
-3
69
-
-
-
69
11
佐久間 朱莉
-2
70
-
-
-
70
11
小祝 さくら
-2
70
-
-
-
70
11
倉林 紅
-2
70
-
-
-
70
11
山下 美夢有
-2
70
-
-
-
70
11
吉澤 柚月
-2
70
-
-
-
70
16
永井 花奈
-1
71
-
-
-
71
16
宮澤 美咲
-1
71
-
-
-
71
16
藤本 愛菜
-1
71
-
-
-
71
16
仲村 果乃
-1
71
-
-
-
71
16
菅沼 菜々
-1
71
-
-
-
71
16
安田 祐香
-1
71
-
-
-
71
16
申ジエ
-1
71
-
-
-
71
16
阿部 未悠
-1
71
-
-
-
71
24
蛭田 みな美
0
72
-
-
-
72
24
金澤 志奈
0
72
-
-
-
72
24
吉田 鈴
0
72
-
-
-
72
24
河本 結
0
72
-
-
-
72
28
荒木 優奈
+1
73
-
-
-
73
28
青木 瀬令奈
+1
73
-
-
-
73
28
政田 夢乃
+1
73
-
-
-
73
28
ウー・チャイェン
+1
73
-
-
-
73
28
髙橋 彩華
+1
73
-
-
-
73
33
髙野 愛姫
+2
74
-
-
-
74
33
畑岡 奈紗
+2
74
-
-
-
74
33
永峰 咲希
+2
74
-
-
-
74
33
福田 萌維
+2
74
-
-
-
74
33
イ・ミニョン
+2
74
-
-
-
74
38
小林 光希
+3
75
-
-
-
75
38
勝 みなみ
+3
75
-
-
-
75
40
入谷 響
+4
76
-
-
-
76
JLPGAツアーチャンピオンシップリコーカップは地上波テレビ放送・BS・CSでも中継される予定。U-NEXTでは全日程をライブ配信で視聴することができる。
地上波では日本テレビ系列で中継を予定しているが、録画放送となる。CSでは日テレジータスで放送される予定だ。
チャンネル
放送・配信時間
形態
U-NEXT
ネット
日本テレビ系列
地上波
日テレNEWS24
CS
日テレジータス
CS
GOAL.comをGoogleの優先情報源に追加して、より多くのレポートをご覧ください。