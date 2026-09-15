Crystal Pix
翻訳者：
JJ・ガブリエル、記録更新の可能性がある出場を前にマンチェスター・ユナイテッド退団を要求
アカデミーにとって衝撃的な痛手
『The Telegraph』によると、マンチェスター・ユナイテッドは高く評価される15歳の有望株JJ・ガブリエルがクラブを離れる意向を正式に通知したことで、大きな展開に見舞われている。「キッド・メッシ」の異名を持つこの才能あるFWは、登録の即時解除を求め、オールド・トラフォードに衝撃を与えた。とりわけユナイテッドが水曜日のブライトン戦、カラバオカップで彼をトップチームのメンバーに含める予定だっただけに、このタイミングは大きな衝撃となっている。
もしブライトン戦に出場していれば、ガブリエルはマンチェスター・ユナイテッドの公式戦に出場した史上最年少選手になることが確実視されていた。
- Getty Images Sport
若き才能の輝きと突然の不透明感をてんびんにかける
予想外の退団希望は、ガブリエルがUEFAユースリーグのデビュー戦でサバフ相手に5-0の勝利に導く圧巻のハットトリックを決めてから1週間もたたないうちに浮上した。驚異的な成長を遂げた同選手は、昨季にクラブの「ジミー・マーフィー年間最優秀若手選手賞」の史上最年少受賞者となった。クラブのレジェンドたちからも賛辞が相次ぎ、リオ・ファーディナンドは彼を「とんでもない」と表現し、ライアン・ギグスも最近の絶賛の中で「世代を代表する才能」と評していた。
欧州での圧巻のパフォーマンス後、プロフェッショナル・デベロップメント・フェーズ責任者のアダム・ローレンスは「JJは、クラブのトップから末端に至るまで、本当に、本当に彼を信じている人々に囲まれている」と語った。
舞台裏にある不確かな引き金
正式な通知は提出されたものの、内部関係者によれば、ガブリエルが突然チームを離れたいと望むに至った正確な要因は依然として不明だという。現行契約は今夏まで残っており、厳格な規定によって即時の登録抹消もできないため、オールド・トラッフォード内部では関係修復への慎重な期待が残っている。10代の同選手は最近、インスタグラムの投稿をすべて削除しており、指導陣が完全に不意を突かれたこの状況にさらなる憶測を呼んでいる。
クラブ幹部は、長年のつながりやスタッフとの強固な関係、そしてアカデミー組織に深く根差していることから、状況は改善可能だと引き続き期待している。
- Crystal Pix
これからの道のりを進む
マンチェスター・ユナイテッドが今後の国内カップ戦に向けて準備を進める中、クラブは欧州で最も熱視線を集める若手有望株の一人の将来を慎重に扱わなければならない。ガブリエルは10月まで16歳にならないため、当面の競技面での成長は引き続きこのイングランドの名門クラブに委ねられることになる。首脳陣がこのソーシャルメディアで話題の逸材に翻意を促せるかどうかが、今季における最も重要な下部組織の引き留め争いの一つを左右することになる。
GOALをGoogleでフォロー
この物語を楽しんでいただけましたか？
GOAL.comをGoogleの優先情報源に追加して、より多くのレポートをご覧ください。