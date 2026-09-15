予想外の退団希望は、ガブリエルがUEFAユースリーグのデビュー戦でサバフ相手に5-0の勝利に導く圧巻のハットトリックを決めてから1週間もたたないうちに浮上した。驚異的な成長を遂げた同選手は、昨季にクラブの「ジミー・マーフィー年間最優秀若手選手賞」の史上最年少受賞者となった。クラブのレジェンドたちからも賛辞が相次ぎ、リオ・ファーディナンドは彼を「とんでもない」と表現し、ライアン・ギグスも最近の絶賛の中で「世代を代表する才能」と評していた。

欧州での圧巻のパフォーマンス後、プロフェッショナル・デベロップメント・フェーズ責任者のアダム・ローレンスは「JJは、クラブのトップから末端に至るまで、本当に、本当に彼を信じている人々に囲まれている」と語った。